Waarom worden rozijnen duurder en drank niet?

Na een avond gin-tonics in kroeg Nomi is de keuze wat ik de ochtend erna eet om de brakheid te beteugelen van levensbelang. Een handvol rozijnen is dan mijn redding. Hun gegiste zoetheid houdt me de rest van de day after in een prettig mistige toestand, tot de slaap me ’s avonds daadwerkelijk van de kater gaat verlossen. Alleen heb ik ze nu niet in huis en ik vertik ze te kopen: de prijs van de uitgedroogde druiven is bijna verdubbeld. Een zak rozijnen ging van €1,19 een halfjaar geleden naar €2,09 nu. Uit principe liet ik ze in de schappen liggen en daar heb ik nu spijt van. Wil ik toch in licht benevelde staat blijven om de kater in te dammen, dan kan ik net zo goed mijn keel ’s ochtends spoelen met gin. Een bijkomend voordeel: de Engelse jenever is relatief goedkoper dan de rozijn. Ik betaal in de kroeg een schappelijke €9,50 voor een gin-tonic; dat betaal je tegenwoordig ook voor een glas wijn.

Een en ander wordt bevestigd in een grafiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek, gepubliceerd in de Volkskrant op 6 september. Door de inflatie stijgt alles in prijs. Koffie met bijna 20 procent, brood en granen met 10 procent. Maar volgens het CBS blijft één product ongevoelig voor de inflatie: gedistilleerde drank, met maar een kleine 1 procent prijsstijging. Ik overweeg flessen te gaan hamsteren en alles op te slaan in mijn badkamer.

Kunstmatig goedkoop

Hoe is dit mogelijk? De klantenservice van Gall & Gall is er duidelijk over: “Door de ongelooflijke winsten in coronatijd kan Gall & Gall de prijs van sterke drank blijven drukken. Anders kopen de klanten niets meer.” De slijterijen beleefden tijdens de lockdowns gouden ­tijden. Ouders overleefden de permanente aanwezigheid van hun kinderen in huis enkel als zij zelf gedrogeerd bleven.

Horecagroothandel Sligro komt met een ander verhaal: “Wij verkopen voornamelijk sterkedrank aan de horeca en wij hebben wél een flinke prijsstijging doorgevoerd. Dit heeft te maken met een sterke vraag uit Azië. Daar is drinken van bekende drankmerken tijdens werkborrels een teken van succes.” Dan is er nog de prijs van graan, nodig om veel soorten alcohol te produceren. Die is door de oorlog in graanschuur Oekraïne flink gestegen en iemand moet dat betalen. Sligro ziet dat veel van zijn horecaklanten de hogere prijzen niet doorberekenen aan hun gasten: de angst is groot dat zij anders wegblijven.

Horeca en slijterijen houden de prijs van sterke drank dus kunstmatig laag voor de consument. Waar komen die cijfers van het CBS dan eigenlijk vandaan? ‘Prijzen worden waargenomen via transactiedata en online beschikbare informatie van slijterijen die dit aan consumenten verkopen,’ schrijft het overheidsbureau. ‘De groothandel valt daar niet onder.’ Zij geven dus geen volledig beeld van de prijsstijging van sterke drank.

Ik voel ’m al aankomen. Binnenkort knapt de alcoholzeepbel en storten we in een drankkrach, waardoor we allen uitgedroogd achterblijven als een stel rozijnen. Ik drink er snel nog maar een, nu het nog betaalbaar is.

