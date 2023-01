Waarom willen theaters zo veel van je weten?

We laten ons niet inpakken door marketingtrucs, smoesjes en verkooppraat. Onze eigen ombudsman spreekt zich uit. Deze keer: de datahonger van theaters.

Graag invullen: naam, geslacht, geboortedatum, land, adres, telefoonnummer en mailadres. Of ik een visum aanvraag? Nee, ik koop vijf theatertickets. Wat in luttele seconden gekocht zou kunnen worden – namelijk: stoelen voor een populaire kerstshow – kost me een half uur aan het invullen van persoonlijke gegevens. De optie wordt aangereikt om een account aan te maken, zodat ik dit soort geneuzel in de toekomst niet meer hoef in te vullen. Maar de keren dat ik naar het theater ga zijn op één hand te tellen en ik wil niet als spookbezoeker in het register van de theaters staan. Een puisterige tiener met een computerverslaving kan immers zo alle theatersystemen hacken – althans, het lijkt me dat de financieel leeggezogen culturele sector geen geld heeft voor een geavanceerd beveiligingssysteem.

Maar als ik bij ‘eenmalige aankoop’ kom, moet ik nog steeds van alles en nog wat invullen. En dat is niet uitzonderlijk. Ik vergelijk drie grote theaters en hun honger naar geboortedata en geslachtsbekendmaking van hun bezoekers: Delamar, Carré en Internationaal Theater Amsterdam (ITA). Alledrie willen ze alles van hun bezoekers weten; het valt me nog mee dat ze de lengte van mijn tenen niet vragen. Delamar geeft met een sterretje aan dat alles optioneel is, behalve het mailadres. Carré verplicht de invoer van je geboortedatum en ITA verstrekt pas een ticket als je alles invult – een mailadres is niet vereist.

Geld vangen

Ik trek aan de mouw van de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder bij wet van verwerking van onze persoonsgegevens. “Een organisatie mag persoonsgegevens vragen als dat echt nodig is, zoals het mailadres om de tickets te kunnen versturen.” Gek dat ITA dat juist geen noodzakelijke informatie vindt. “Organisaties moeten in hun privacyverklaring per soort gegevens duidelijk aangeven waarom ze hun klanten verplichten om die aan te leveren,” aldus de AP-woordvoerder.

We nemen proef op de som. ITA stuurt mij een link met hun privacybeleid. Het theater vraagt bezoekers hun persoonsgegevens te delen, ‘om te voldoen aan de landelijke en gemeentelijke opdracht om een zo breed en divers mogelijk publiek te bereiken’. Oftewel: het theater presenteert onze privégegevens op een glanzend presenteerblaadje aan de overheid om geld te vangen.

Hoe lang bewaart ITA onze gegevens? “Zeven jaar, zodat we trends in kaart kunnen brengen,” zegt de ITA-woordvoerder. Anoniem kaarten kopen kan ook, maar dat is alleen mogelijk bij het bespreekbureau en u krijgt dan geen informatie over calamiteiten. Wat een aantrekkelijke optie, zeg.

Carré bewaart onze gegevens vier jaar, om een goed beeld te krijgen van wie er op bezoek komt. De geboortedatum is verplicht ‘omdat we onze bezoekers graag een leuk presentje willen geven als ze jarig zijn.’ Delamar bewaart onze gegevens vanaf 2023 drie jaar, in plaats van zeven jaar. “Wij zagen de relevantie van zo lang bewaren niet meer in,” licht Carré toe.

De informatiezucht van theaters is te herleiden naar onze eigen overheid. Zij verstrekt de subsidie waar de theaters zo afhankelijk van zijn. De schouwburg met de meest gedetailleerde info krijgt de subsidie. Leuk dat daar dan een verjaardagspresentje voor de bezoeker van betaald wordt.

Verslaggever en RADAR-presentator Fons Hendriks baant zich een weg door reclames, claims en de kleine lettertjes – en haalt verhaal.