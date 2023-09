Waarom werkt het statiegeldsysteem zo slecht? Het is te complex om te achterhalen waar je statiegeld krijgt

We laten ons niet inpakken door marketingtrucs en verkooppraat. Verslaggever en RADAR-presentator Fons Hendriks baant zich een weg door reclames, claims en kleine lettertjes – en haalt verhaal. Deze week: geflest met plastic flesjes.

Het statiegeldsysteem is het toppunt van beschaving. Flesjes en blikjes bewaren tot je voldoende hebt om ze in te leveren bij de dichtstbijzijnde supermarkt, waar je wordt beloond voor je inzet met een waardebon: het getuigt van een verfijning en solidariteit van de meest ontwikkelde samenleving, een collectieve verantwoordelijkheid om de straten en natuur schoon te houden. Maar dan valt een schaduw over deze recycle-utopie.

Het regent klachten over de inzameling van plastic flesjes en blikjes, schreef Het Parool al. Lange rijen in supermarkten, veel zwerfafval doordat prullenbakken en vuilniszakken bij containers worden open­getrokken. Daarin graaien naar verpakkingen met statiegeld is een vruchtbare strategie, want wij zijn in Nederland zo rijk dat we flesjes en blikjes met geldwaarde achteloos weggooien.

Ergens begrijpelijk: wie neemt een plakkerig leeg colablikje van 15 eurocent mee in haar tas om bij een supermarkt kilometers verderop in te leveren? Cijfers bevestigen dat: 58 procent van de kleine plastic flesjes wordt ingeleverd door de consument, terwijl de overheid 90 procent inname heeft geëist. Wat gaat er mis en wie moet er wat aan doen?

Te makkelijk

Het kabinet heeft het onwillige bedrijfs­leven verantwoordelijk gemaakt voor het recycleprogramma en een bijbehorend statiegeldsysteem. Producenten als Coca-Cola en importerende supermarkten hebben daarom onder druk het Afvalfonds Verpakkingen opgericht. Een stichting die geld krijgt van de overheid, maar ook van de burger in de vorm van statiegeld. Iets meer dan de helft van de kleine plastic flesjes wordt door consumenten ingeleverd, op de rest van de verpakkingen wordt wél statiegeld gerekend door bedrijven, maar dus niet uitbetaald.

Dat geld blijft hangen bij stichting Statiegeld Nederland, een dochter van het Afval­fonds. We hebben het over een bedrag van 84 miljoen euro, waarbij de blikjes niet eens zijn meegeteld. Haalt het Afvalfonds de eis van 90 procent niet, krijgt het een boete van de overheid. Geld genoeg! Rob Buurman van Recycle Netwerk Benelux heeft een oplossing om die 90 procent te halen, zoals in Denemarken en Duitsland: “Meer verplichte inzamelpunten en een hoger statiegeldbedrag.” Dat klinkt bijna té gemakkelijk.

Hoe onduidelijk het nu is, bleek wel toen ik deze week voor Radar erop uitging met een tas vol blikjes. Supermarkten groter dan 200 m2 en bemande tankstations zijn verplicht om statiegeld uit te betalen. Bij Shell mag ik geen blikjes inleveren: “Dat zullen wij nooit doen.” Tankstations in de stad zijn het blijkbaar niet verplicht. Dan zijn er ook plekken die uit eigen be­­weging zeggen in te zamelen, zoals NS-­stations. Van de 400 treinstations hebben er 5 statiegeldpunten, waarvan er één niet werkt. Bij La Place betaal je wel statiegeld, maar krijg je niets terug.

Dit is te complex voor de ontwikkelde mensheid, om te achterhalen waar je statiegeld krijgt. Hester Klein Lankhorst, directeur van het Afvalfonds: “Het kost tijd om consumentengedrag te veranderen. Wij moeten eerst onderzoek doen of meer inzamelpunten met statiegeld de oplossing is.”

Wéér zo’n %$#@& onderzoek. Pardon, onbeschaafd van me.