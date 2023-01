Waarom staat er onzin op de Chiquitabananen?

We laten ons niet inpakken door marketingtrucs en verkooppraat. Onze eigen ombudsman spreekt zich uit. Deze keer: zogenaamd CO 2 -neutrale Chiquitabananen.

De Chiquitabanaan, die hel­gele glimlach van de fruitschappen, eet ik liefst nog tegen het groene aan. De laffe zoetheid van een te rijpe banaan triggert mijn kokhalsreflex – allicht een onverwerkt trauma van de verplichte geprakte fruithapjes in peutertijd.

Op de banaan prijkt tegenwoordig een groene sticker met een ambitieus bericht: CO 2 -neutraal. Ongelooflijk: om de lang­werpige vrucht in de schappen te krijgen, is er dus nul CO 2 uitgestoten? In kleine letters staat verder dat de banaan uit Panama komt. Daarmee wordt CO 2 -neutraliteit toch twijfelachtig. Komt de vrucht per zweefvliegtuig naar Nederland? Zo’n apparaat kan 110 kilo met zich mee dragen. Dat is een piloot met een enkele trossen bananen. Lijkt mij niet lucratief als bananenimporteur.

Misleider

Deze banaan-stickercombinatie is alleen te vinden op de fruitafdeling van de Albert Heijn. Andere grootgrutters willen hun vingers nog niet branden aan zulke grootspraak. Er is speciaal een website in het leven geroepen door Chiquita en Albert Heijn om de bewering van CO 2 -neutraliteit te onderbouwen. “1466 miljoen ton CO 2 uitgestoten voor het verbouwen en transporteren van bananen. In 2030 is daarvan 30 procent gereduceerd!” Staat met dikke trotse letters op de webpagina. We leven in 2023, zeg ik toch maar even. Je hebt klaarblijkelijk geen tijdsbesef meer als je veel in aanraking komt met bananen.

Ik leg de banaan met de sticker voor aan Milieudefensie. “Het is zeer onwaarschijnlijk dat de banaan nu CO 2 -neutraal is,” reageert woordvoerder Kirsten Sleven. “Met goedkope compensatieprogramma’s als herplanting van bos en 25 windmolens compenseer je niet de CO 2 -uitstoot van Chiquita.”

Ik neem contact op met Chiquita. Nul op het rekest. Ook Albert Heijn reageert niet op mijn pogingen. Dan vind ik een uitspraak van de Reclame Code Commissie, waarin Chiquita wél antwoord geeft.

Afgelopen zomer heeft er namelijk een stille oorlog gewoed tussen een anonieme klager en Chiquita. Een product duurzamer laten lijken dan het daadwerkelijk is, oftewel greenwashing, is volgens anoniempje misleiding. Het antwoord van de grootste bananenimporteur: ‘Alleen de bananen die in de Albert Heijn liggen voldoen aan het Carbon Neutral-protocol.’ De sticker, aldus Chiquita, zou te klein zijn om de nuance van CO 2 -compensatie kenbaar te maken. De Commissie besloot dat het om misleiding gaat en dat de sticker aangepast moest worden. Zou dat niet gebeuren, dan komt Chiquita groot op de RCC-website te staan, als ‘misleider’. Met pek en veren. Naming and shaming. De uitspraak was in augustus 2022 en tot op heden is de sticker nog niet aangepast.

Greenwashing afstraffen door een ­commissie die weinig in de melk te brokkelen heeft, is geen serieus signaal naar bedrijven om daadwerkelijk iets te doen aan CO 2 -uitstoot. Je klanten voorliegen is strafbaar, breng het dan ook voor een echte rechter.

Verslaggever en RADAR-presentator Fons Hendriks baant zich een weg door reclames, claims en de kleine lettertjes – en haalt verhaal.