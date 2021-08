Waarom smaakt ijs anders met een houten lepel?

Het liet McFlurryfans niet onberoerd. Per 1 juni werd de plastic lepel bij het ijs vervangen door een houten exemplaar. ‘Niet te vreten’ en ‘verschrikkelijk’, klinkt het op Twitter. Eén vrouw neemt voortaan haar eigen lepel mee. McDonald’s liep een maand vooruit op het verbod op bepaalde producten van wegwerpplastic om de hoeveelheid plastic in zee te verminderen. Bedrijven moesten op zoek naar alternatieven voor hun plastic bakjes, bestek en rietjes. Het komt de smaak volgens sommigen niet ten goede.

Garmt Dijksterhuis, onderzoeker naar eetbeleving aan de Wageningen Universiteit en Research (WUR) en auteur van Hoe smaakt het?, vergelijkt het met het laatste likje roomijs van een houten stokje. “Dat is niet het lekkerste likje.” Het is volgens hem inderdaad mogelijk dat het materiaal van het bestek de smaak wat beïnvloedt.

Niet alleen je smaakpapillen bepalen of je iets lekker vindt. “Alle zintuigen doen mee.” De temperatuur, hoe hard je moet kauwen, maar ook hoe de structuur voelt op je tong. Dat ruwe van het hout, en van een papieren rietje, vinden we een onaangenaam gevoel. “Het past niet goed bij het gladde, romige en vette van het ijs, dat we juist wel prettig vinden.”

Ook je geheugen speelt hierbij een rol: die stuurt de perceptie. “Zo zal een rood drankje altijd zoeter smaken dan een blauw exemplaar, ook al zijn ze verder precies hetzelfde. Dat is aangeleerd.”

Het zorgt er vermoedelijk niet voor dat we de houten lepels en papieren rietjes links laten liggen. “Wie weet compenseert het idee dat deze lepel beter is voor het milieu de mindere smaak.” Daarnaast kun je aan het gevoel wennen. “Vroeger vonden we halfvolle melk te waterig, nu drinken we bijna niet anders.”

Mensen laten belonende producten, zoals ijs en frisdrank, bovendien niet gauw staan. “Kijk maar naar het houten ijsstokje. Dat ijs heeft er ook niet bepaald onder geleden.”