Waarom offeren honderden mensen hun vrije tijd op om een moord op te lossen op iemand die ze nooit hebben gekend?

In de docuserie Bureau Dupin is te zien hoe een groep amateurspeurders erop gebrand is de (mogelijke) moordenaar van Marja Nijholt te vinden. Haar dood vertoont veel paralellen met het mysterieuze overlijden van de vader van schrijver Andreas Jonkers. Die vraagt zich af: zou ik gewild hebben dat honderden mensen de dood van mijn vader napluizen?

Op de dag dat de Postcodekanjer valt in Nuenen, er een recordaantal van veertigduizend nieuwsjaarsduikers wordt geteld en de paus voorspelt dat dit het jaar van de vrede wordt, vindt een hondenuitlater op een oprit aan de Berghemseweg in Oss het levenloze lichaam van Marja Nijholt.

Het is 1 januari 2013 en de politie en het Openbaar Ministerie starten een onderzoek naar wat al snel de Nieuwjaarsmoord gaat heten – een zaak die tot op de dag van vandaag onopgelost blijft, maar nog steeds tientallen mensen ’s nachts uit hun slaap houdt.

Wat is er gebeurd? De 48-jarige Nijholt is een paar dagen ervoor met de trein vertrokken uit haar woonplaats Enschede, waar ze leeft van een uitkering, een vriend heeft en kunst maakt. Ze wordt aan de politie omschreven als ‘spiritueel, wijs en soms in de war’. De twee dagen voor haar reis naar Oss brengt ze door in Hotel Fritz, net over de Duitse grens in Gronau. Ze wordt gebeld door een man die haar achtervolgt, sms’t ze naar een kennis: ‘Ik vrees voor mijn leven.’

Ze pakt een grijze rolkoffer in, een grijze rug- en een zwarte heuptas, en stapt op haar Koga Miyatafiets. Eind van de ochtend neemt ze – niemand weet waarom – de trein naar Oss. Op straat klampt ze mensen aan. Ze hangt verwarde verhalen op, vraagt of iemand een slaapplaats weet en belt in cafetaria De Oostwal om hulp – nog altijd onbekend wie.

’s Avonds blijft ze zwerven, mensen aanspreken. Net na drie uur ’s nachts wordt Nijholt gefilmd door bewakings­camera’s van tankstation Tango. Daarna loopt ze naar het dorp Berghem, vraagt naar het treinstation en wordt weer teruggestuurd naar Oss.

De volgende ochtend vindt de hondenuitlater haar – op haar buik, hoofd half onder een geparkeerde blauwe auto, de rugtas geopend. De politie wordt gebeld. De vrouw heeft bloed op haar jas, is de melding, en meerdere steekwonden. Er wordt geen wapen aangetroffen, van een mogelijke dader is geen spoor.

Twee buurtbewoners vinden al snel haar grijze rolkoffer in een nabijgelegen park: geopend, een deel van haar spullen ernaast. Haar Koga Miyata wordt nooit gevonden, de doodsoorzaak evenmin.

Gruwelijk einde

Acht jaar later vier ik de verjaardag van mijn zoon. Ik sta in onze achtertuin, de appelboom hangt vol blozend fruit en mijn nu tweejarige rijdt op een plastic graafmachine over de tegels. De moeder van een vriendin van mijn vriendin komt bij me staan. Ze heeft mijn boek En toen vonden ze mijn vader gelezen, waarin ik onderzoek waarom mijn vader op 1 januari 2004 met 42 steekwonden werd gevonden op een talud achter station Amsterdam Amstel. Waarom, en vooral hoe dat kon gebeuren. Ze zegt: “Je moet eens naar de zaak van Marja Nijholt kijken, het is ongelooflijk hoezeer die op jouw vaders verhaal lijkt.”

Want: ook een kunstzinnig en verward persoon, met meerdere verwondingen gevonden, op een nieuwjaarsochtend, door een hondenuitlater. En ook hier de vraag: was het een fataal ongeluk, suïcide of moord?

Twee weken later word ik gebeld door Jet Doedel, medewerker bij Bureau Dupin. Dat onderzoekt met 1800 burgers uit het hele land de cold case van Marja Nijholt, vertelt ze. Het is niet de eerste keer dat Nederlanders bij een cold case worden betrokken, wel gebeurt dat de laatste jaren vaker, en nog nooit zo grootschalig als bij Bureau Dupin. Of ze me mag interviewen voor hun podcast De nieuwjaarsmoord. “Elk perspectief kan behulpzaam zijn,” zegt Doedel.

Ik word geïnterviewd over mijn boek en mijn vader en vertel dat hij in een ­psychose door suïcide om het leven is gekomen. Dat is het meest verklaarbare scenario dat ik als eenpersoons Bureau Dupin kon vinden. Doordat ik woorden vond voor zijn dood, merkte ik, kon ik zijn gruwelijke ­einde beter begrijpen.

Doedel vraagt: zou Nijholt ook zo zijn gestorven? Ze was in de war, mogelijk schizofreen en had vooral oppervlakkige verwondingen. Maar: er is geen wapen gevonden en amper bloed op de plaats delict. Ze had bovendien verwondingen in haar gezicht en blauwe plekken in haar nek. Dat duidt eerder op een misdaad, zegt Doedel, net als de manier waarop ze lag.

Ik heb ook vragen, merk ik achteraf. Waarom doet Doedel mee aan Bureau Dupin? Wat drijft die 1799 anderen om op hun vrije dinsdagavond of zondag­middag te speuren naar wat er met Marja Nijholt is gebeurd? En wat als de dader zelf meedoet?

Kracht van het collectief

Bureau Dupin is in oktober 2020 gestart door oud-recherchechef Peter de Kock (met K-o-c-k). Het is vernoemd naar het personage C. Auguste Dupin uit de boeken van Edgar Allan Poe: een detective die zaken niet alleen oplost door recherchewerk, maar ook door logisch redeneren. Zo’n naam is veelzeggend voor hoe De Kock de Nieuwjaarsmoord wil oplossen – ook al kan het dus ook de Nieuwjaars­suïcide zijn – nadat politie en Openbaar Ministerie het onderzoek na anderhalf jaar hebben gestaakt. Ondanks 15.000 euro voor de gouden tip konden ze geen doods­oorzaak aanwijzen.

Beeld Fieke Ruitinga

De Kock komt makkelijk in de media na de lancering van Bureau Dupin, zie ik, en legt bij EenVandaag en Op1 uit waarom hij dit onderzoek is gestart. Hij gelooft in de denkkracht van het collectief. Honderden burgers kunnen veel meer dan een paar rechercheurs. Ze zijn minder gebonden aan privacy- en opsporingswetten. Een burger mag gewoon iemand op Facebook volgen, een rechercheur moet daarvoor een bevel hebben.

Maar als die burgers informatie vinden die mogelijk als bewijs kan dienen, moeten ze die overdragen aan de politie en het OM. Die kunnen dan besluiten het onderzoek naar de dood van Marja Nijholt te heropenen, is de afspraak die De Kock heeft gemaakt.

Na alle media-aandacht bezoeken ­tienduizenden mensen de snel in elkaar gezette website van Bureau Dupin. Binnen een paar dagen hebben 1800 mensen een account aangemaakt.

Ik doe dat ook en zie profielen van Anoek (‘Ik studeer forensisch onderzoek’), Angelina (‘Ik heb asperger en denk daardoor vaak out of the box’), Frank (‘Ondernemer, andersdenker en patroonherkenner’), Monique (‘Interesse in true crime’), Jeffrey (‘timmerman’ en ‘omdenker’) en vele anderen.

Ze zetten scenario’s uit op de online prikborden, schrijven profielen van betrokkenen en mogelijke daders en stellen vragen door online post-its te plakken. Waarom ging Marja naar Oss? Had ze een wapen bij zich? Waar zitten de steekwonden op de rug?

Anarchistisch organiseren

Uren klik ik rond en vraag ik me af: hoe krachtig is dit collectief? Kunnen deze mensen iets vinden dat politie en OM in die anderhalf jaar niet hebben gevonden, gecontroleerd en uitgesloten? En misschien wel fundamenteler: zou Nijholt dit zelf wel hebben gewild? Of zou ik hebben gewild dat honderden mensen de dood van mijn vader zouden napluizen? Ik denk het niet. Te kwetsbaar, te pijnlijk.

Maar het collectief heeft een aantal regels, vertelt De Kock me in het kantoor van zijn bedrijf Pandora Intelligence. Wees wijs met wat je plaatst. Pas op met priva­cygevoelige gegevens. Hou de veiligheid van de deelnemers en betrokkenen in je achterhoofd. Een wel erg enthousiaste deelnemer, die regelmatig zeer plausibele theorieën plaatste die een mogelijk meekijkende dader zouden kunnen waarschuwen, is gevraagd wat minder te delen.

Maar eigenlijk bemoeit De Kock zich ‘zo weinig mogelijk met het onderzoek’. Hij hoopt dat er uit de groep zelf een structuur komt. ‘Anarchistisch organiseren,’ noemt De Kock dat.

Wel doet hij, met anderen, nog verslag in de podcast De nieuwsjaarsmoord, waarvoor Doedel mij ook sprak, en belt daarna met de nabestaanden. Ook houdt De Kock contact over het onderzoek met politie en OM en speelt hij vragen door die binnen Bureau Dupin leven.

Zo is na drie maanden een reeks vragen over Nijholt beantwoord en heeft Bureau Dupin foto’s gekregen van de plaats delict. Ze zijn op de online prikborden geplaatst, waar nu iedereen die inlogt kan zien hoe Nijholt werd gevonden: op haar buik, haar hoofd half onder een geparkeerde auto, een tas geopend op haar rug.

Eindeloos de tijd

Denise de Koning, groothandelmedewerker uit Purmerend, heeft de beelden tientallen keren bekeken. Ze doet via internetfora al vijftien jaar aan burgeropsporing in de VS en was betrokken bij het sluiten van verschillende zaken.

De zaak waarbij een vader – na jaren onderzoek door mensen van over de hele wereld – werd veroordeeld voor het vermoorden van zijn zoon, zal ze niet snel vergeten. “Cold cases oplossen kost vaak jaren,” vertelt ze in haar woonkamer, “ik heb gejankt toen deze zaak was gelukt.”

In de VS zijn de regels wel minder streng dan hier. Wanneer iemand als verdachte wordt aangemerkt, wordt diens profiel vaak openbaar gemaakt. Ook wordt informatie, zoals autopsierapporten, veel makkelijker gedeeld.

Beeld Fieke Ruitinga

Hoe begrijpelijk onze veiligheids- en privacyregels ook zijn, ze zorgen er wel voor dat je als burger moeilijker een bij­drage kunt leveren. Maar, zegt De Koning: “In tegenstelling tot de politie hebben vrijwilligers vaak eindeloos de tijd. Ook zijn er nu allerlei nieuwe technieken die nieuwe aanknopingspunten kunnen geven.”

Haar eerste vondst? Door dagenlang naar de foto’s van de plaats delict te kijken, zag ze dat er beschadigingen zaten op een hek naast de oprit waar Nijholt werd gevonden. Zou ze daartegenaan gevallen kunnen zijn? Was er een worsteling?

Het routeclubje

Studenten doken intussen in de door de politie verstrekte telecomdata van Nijholt. Ze deden door data-analyse, een methode die de politie negen jaar geleden nog niet kon uitvoeren, een ontdekking: het nummer waarmee naar het hotel in Gronau werd gebeld en naar Marja werd gevraagd, was van een van haar eigen simkaarten.

Mogelijk had ze die uitgeleend, legt De Koning uit, maar misschien belde ze zélf naar het hotel. De vraag die dit opriep: werd Nijholt wel achtervolgd?

De Koning was ook onderdeel van wat ze ‘het routeclubje’ noemt: in oktober 2021 liepen deelnemers van Bureau Dupin de route die Nijholt waarschijnlijk de laatste avond van 2012 aflegde. Bij tankstation Tango hielden ze een selfiestick ter hoogte van de camera die Nijholt het laatst filmde. Iemand had kleding aan die leek op die van Nijholt en liep voor de camera langs. Nu kon het routeclubje voor het eerst zien uit welke richting ze kwam: ­duidelijk uit die van Oss.

Zeker, het zijn nog niet direct aanwijzingen dat bepaalde scenario’s uitgesloten kunnen worden – laat staan dat het nieuw bewijs is. Burgers kunnen nieuwe sporen vinden, weet De Koning, maar dat vergt tijd. Heel veel tijd.

En altijd bestaat het risico dat je ‘in een tunnel’ belandt, zegt ze. Ik denk aan de groep onderzoekers die meende met ‘85 procent zekerheid’ de verrader van Anne Frank te hebben gevonden op basis van één anonieme brief. En aan de Deventer moordzaak, waarbij burgers naar aanleiding van geruchten verspreid door opiniepeiler Maurice de Hond een verdachte thuis opzochten en intimideerden.

Blijven speuren, blijven kijken

Dat is ook waar Arnout de Vries voor waarschuwt. Hij schreef een rapport over bur­ger­opsporing voor onderzoeksinstituut TNO. Er is altijd het risico dat deelnemers zelf achter een verdachte aangaan in plaats van dat ze de politie waarschuwen.

Hij vertelt me over een Limburgse zaak waarbij iemand een olievat opdook uit de Maas, er stellig van overtuigd dat daar het lijk in zat waar al weken naar gezocht werd. De Vries: “Het bleek om olie te gaan.”

En Bureau Dupin? Ruim twee jaar na de start is er een groep van dertig tot veertig mensen over die veel tijd in de zaak steken, met daaromheen een groep van honderden mensen die af en toe inlogt en meedenkt. Denise de Konings ervaring met cold cases als deze: “Blijven herhalen, blijven speuren, blijven kijken, avondenlang. Tot je opeens iets opvalt.”

Dat overkwam ook Renate Dekker, een egyptoloog uit Heerhugowaard. Ze meldde zich aan nadat de foto’s van Nijholt door de politie werden vrijgegeven, vertelt ze me per videoverbinding, met ‘het gevoel dat ze iets moest doen.’

Op de prikborden bestudeerde ze de foto’s van de plaats delict. En ze zag iets opvallends: in het stof op de blauwe auto waar Nijholt naast lag, stond een naam. Alsof Nijholt die met haar vinger of met ‘de steel van een blaadje’ had geschreven, aldus Dekker. De naam was onvolledig en er is binnen Bureau Dupin discussie over wat er precies staat.

Voor de camera houdt Dekker nu een pop omhoog die ze aankleedde naar Nijholts voorbeeld. De pop heeft een grijze jas aan en draagt een zwarte heuptas, daaroverheen een zilveren rugzak.

Want Dekker zag nog iets op de foto’s: de band van het heuptasje zat dóór de band van de rugzak. Alsof iemand de heuptas wilde pakken – mogelijk diegene wiens naam Nijholt op de auto schreef. Er is verder geen bewijs voor deze theorie, dus Dekker blijft speuren. “Ik heb echt hoop dat de zaak wordt opgelost. Dat duidelijk wordt wie het heeft gedaan en waarom.”

Maar, vraag ik aarzelend – als schrijver van dit artikel en nabestaande van iemand wiens dood altijd onopgehelderd bleef – vind je het niet een beetje gek dat zoveel mensen meerdere dagen per week bezig zijn met de dood van Marja Nijholt, terwijl jullie haar nooit hebben gekend?

Dekker: “Ik vind dat niet vreemd. Het raakt me dat de lijst met mensen die iets tragisch is overkomen in Nederland steeds langer wordt, terwijl ik misschien de vaardigheden heb om daar iets aan te doen.”

Trauma oprakelen

Maar misschien moet ik die vraag eerder aan mezelf stellen, nadat ik wekenlang over deze zaak las, Nijholts foto’s bekeek en de mensen sprak die haar dood onderzoeken. Een dood die zoveel parallellen vertoont met die van mijn vader.

Anders dan veel films, series en boeken doen geloven, worden veel zaken nooit opgelost. Bij ruim 1800 Nederlandse sterfgevallen is nog altijd onduidelijk of het een fataal ongeluk, suïcide of moord betrof.

Dat honderden burgers bij de cold case van Marja Nijholt toch een poging wagen – met alle risico op tunnelvisie, privacy­schending en eigenrichting – moet veel betekenen voor haar nabestaanden. Naast het oprakelen van het trauma, denk ik: troost. Net als ik proberen ze woorden te geven aan een onverklaarbaar einde, een verhaal dat verlichting kan bieden.

De laatste vondst van Bureau Dupin? Marja Nijholt heeft op oudjaarsdag in een café contact gehad met de mensen op wier oprit ze werd gevonden. Hadden die iets te maken met haar dood of was het toeval?

Renate Dekker is inmiddels gestopt omdat cold cases als deze haar te veel ­aangrijpen. Maar Peter de Kock, Denise de Koning en al die anderen blijven op hun vrije dinsdagavond of zondagmiddag inloggen, vragen stellen en discussiëren. Je zou het een daad van medemenselijkheid kunnen noemen. Dit experiment kan grandioos mislukken, een stille dood sterven, maar het kan ook dat ze net zo lang doorgaan tot ze nieuw bewijs vinden voor wat er die noodlottige nacht met Marja Nijholt is gebeurd.

De Videolandserie Bureau Dupin is nu te zien. In de docureeks wordt een aantal medewerkers van Bureau Dupin gevolgd die als burgerdetective meewerken aan het oplossen van de Nieuwjaarsmoord van 1 januari 2013.

Kamp je met gedachten aan zelfdoding? Neem dan contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 0800-0113 of 113.nl.