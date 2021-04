Waarom naar Afrika vliegen als je ook in Noord op safari kunt?

Beeld Shutterstock

U organiseerde jarenlang reizen naar verre oorden. Dat pakt u nu anders aan.

“De reizen naar bijvoorbeeld Afrika en Azië liggen helemaal stil. Daarnaast is duurzaamheid voor mij en mijn zakenpartner Saskia altijd belangrijk geweest. We zijn gaan nadenken over avonturen die geen lange vlucht vereisen; ziedaar onze nieuwe reisorganisatie.”

Aan wat voor avonturen moet ik denken?

“Samen met IVN Natuureducatie hebben we bijvoorbeeld een vijfdaagse trektocht door de Biesbosch ontwikkeld, maar je kunt ook kanokamperen bij de Weerribben. Een laag CO2-verbruik is bij alle trips van belang, dus op een jetski kom je niet snel te zitten. Hoe avontuurlijk de trips zijn, wisselt. Bij de trektocht door natuurgebied Maashorst slaap je in een B&B en in een trekkershut. Je kunt van daaruit nota bene bestellen bij Thuisbezorgd. Er komt ook een programma waarbij je twee dagen in een bos leeft en je eigen eten moet zoeken.”

Spelen alle trips zich in de natuur af?

“We proberen steden erbij te betrekken. Denk aan een kanosafari door Amsterdam-Noord; dat voelt echt afgelegen. Alle programma’s duren maximaal zeven nachten en niks is verder dan op zes uur rijden afstand, gezien vanuit het midden van Nederland. Als je vanuit daar het ov pakt, kom je dan zelfs uit in Berlijn.”

Laat u het verrereizenspecialisme achter u?

“Het hoeft niet drie keer per jaar. Nederland telt 21 nationale parken, dus er is genoeg te zien. Voor lange vluchten geldt hetzelfde als voor alcohol: met mate is toegestaan.”