Waarom millennials gek zijn op planten

‘Plantmom’ Monai McCullough. Beeld Sanne Zurne

Als Franka van den Berg (32) ergens binnenkomt en een plant ziet, móet ze er even aan voelen. Net als haar vriendinnen Kim en Mariëtte is ze helemaal gek op planten. “Wat anderen hebben met winkelen, hebben wij in de Intratuin,” zegt ze met een glimlach, terwijl ze een kleine pot met aarde vult.

In haar eengezinswoning in Almere heeft ze zo’n zestig planten staan, de meeste zelf opgekweekt. “Als ik thuiskom uit mijn werk, geef ik eerst mijn dieren eten, dan mijn planten water en dan ga ik koken.”

Met haar vriendinnen maakt Van den Berg uitstapjes naar botanische tuinen en tropische kassen om de soorten die ze thuis hebben in het groot te zien. Vandaag zijn ze aangeschoven bij een workshop stekjes maken in de Amsterdamse Baarsjes.

Van den Berg prikt een stengel van een stippenbegonia in de aarde. Ze wrijft met haar vingers over het blad, dat een rode achterkant heeft en een bovenkant van groen met witte stippen. “Deze wilde ik heel graag hebben,” zegt ze zichtbaar vergenoegd. “Ik heb me al die tijd moeten inhouden om hem niet te kopen, want bij het inschrijven had ik al gezien dat we een stekje zouden meekrijgen.”

Bij de stekjesworkshop gaan vijftien deelnemers aan de slag met de tips die zojuist zijn gegeven. Van de planten die op tafel staan, worden stengels afgesneden en blaadjes geplukt en in potjes aarde geduwd.

Planten zijn hot onder de zogenoemde millennials; twintigers en dertigers. Instagramaccounts met kamerplanten hebben tienduizenden volgers. ‘De Plantenbakker’ bijvoorbeeld, wordt op Instagram gevolgd door 46.000 mensen. De persoon erachter is Tom Bakker (28) uit Amsterdam. Het begon twee jaar geleden, toen hij voor zijn werk als televisieredacteur een account moest aanmaken. Hij fotografeerde zijn planten en zette die foto’s op Instagram. “Ik had uit een Moestuintje van de Albert Heijn eerder al een watermeloen weten groot te brengen. Daar was ik vrij trots op. En ook de tomaten deden het goed. Daarmee is het allemaal begonnen.”

Franka van den Berg: ‘Wat anderen hebben met winkelen, hebben mijn vriendinnen en ik in de Intratuin.’ Beeld Sanne Zurne

Inmiddels heeft Bakker zo’n honderd planten thuis, voornamelijk grootgebrachte zaden en stekjes. Vrijwel elke dag zet hij een foto op Instagram. Hij denkt dat zijn account zo populair is, omdat de foto’s er mooi uitzien. “Ik fotografeer altijd in dezelfde stijl, de plant recht van voren en met een witte achtergrond. Ik zoek naar een afwisseling van close-upbeelden en overzichtsfoto’s. Verder is het voor mij ook niet heel duidelijk waarom zo veel mensen me volgen.”

Als freelancer werkt Bakker veel thuis. Ter afleiding kijkt hij geregeld hoe het met zijn planten gaat. “Het is een soort ontspanningstherapie. Ik vind het leuk om te zien hoe planten groeien.” Ziet hij bijzonderheden, dan fotografeert hij die. “Mensen vinden het bijvoorbeeld leuk als er een nieuw blaadje aan een plantje groeit. Als dat gebeurt, fotografeer ik die plant.”

Uit verre oorden

Iris van Vliet (31) is misschien wel de bekendste planteninstagrammer van dit moment. Onder de naam ‘Mama Botanica’ heeft ze bijna 50.000 volgers. Van haar net verschenen boek Stek je plant werden afgelopen halfjaar vierduizend exemplaren verkocht, en haar workshops over planten stekken en kamerplanten verzorgen zijn standaard volgeboekt.

In haar huiskamer in Bos en Lommer staan zo’n 140 planten. Overal waar je kijkt, is het groen. Op de grond staat een reusachtige strelitzia, op tafeltjes staan potten met monstera’s, caladiums en varens, aan hangers hangen epipremnums, marantha’s en rhipsalissen, in de vensterbank staan cactussen en op plankjes staan sansevieria’s, philodendrons en vetplantjes.

Iris van Vliet, op Instagram actief als ‘Mama Botanica’, begon een plantenasiel. Beeld Sanne Zurne

Van Vliet vindt het leuk dat planten uit verre oorden in Nederlandse huiskamers weten te groeien. De strelitzia komt bijvoorbeeld oorspronkelijk uit Zuid-Afrika, de monstera uit de tropische regenwouden van Mexico en de epipremnum uit China. Toen Van Vliet op kamers ging, begon ze stekjes te maken van de planten van haar vader. Ze leerde kweken met behulp van oude encyclopedieën uit diens kast.

Van de straat

Haar kamer stond al behoorlijk vol toen Van Vliet in 2016 een plantenasiel begon in het oude schoolgebouw waar ze als fotograaf een studio huurde. “Elke dag liep ik door een lange, lege gang. Ik bedacht hoe mooi het zou zijn als daar allemaal planten zouden staan. Vanaf dat moment ben ik ze gaan meenemen van de straat. Als er nog een beetje leven zat, nam ik hem mee. Ook stuurde ik berichtjes naar mensen op Marktplaats die een plant te koop hadden, met de vraag of ze hem toevallig wilden afstaan aan mijn asiel. Al snel wisten mensen me via internet te vinden.”

In eerste instantie wilde Van Vliet de planten oplappen en vervolgens beschikbaar stellen om te komen ruilen, maar omdat veel planten luis hadden, zag ze daar uiteindelijk van af.

Van Vliet legde het proces van planten nieuw leven inblazen vast en deelde haar tips via Instagram. “Mijn doel was om mensen te leren hoe ze voor hun plant moesten zorgen, zodat ze ze niet meer bij het grofvuil hoefden te zetten.” Het aantal volgers nam snel toe.

Inmiddels is het plantenasiel gesloten (de broedplaats verhuisde), maar nog steeds plaatst Van Vliet dagelijks foto’s van haar planten op Instagram. Ook deelt ze via YouTube en Facebook filmpjes, waarin ze vertelt over planten verzorgen en stekjes maken. Haar naam popt als een van de eerste op bij het intypen van vragen over plantverzorging op Google. Van Vliet kijkt rond in haar woonkamer. “Over elke plant die hier staat, kan ik wel een filmpje maken over hoe je hem moet verzorgen of stekken.”

De ‘plantenrage’ heeft Van Vliet zien toenemen. “Toen ik drie jaar geleden begon, was er een handjevol mensen die foto’s van planten op Instagram postte. Nu is het aanbod enorm.”

Nieuwe doelgroep

‘A diary of plants’ is zo’n ander Instagramaccount waarop sinds 2017 bijna dagelijks foto’s van planten verschijnen. Het account is van Luisa Machacon (36), die zo’n honderd planten in huis heeft staan. Behalve in de badkamer zijn in elke kamer wel planten te vinden. “Voor mijn werk als marketeer was ik al actief op Instagram, maar het leek me leuk om ook hobbymatig iets te doen met de foto’s die ik maak.”

Machacon groeide op in Colombia, waar ze veel van haar oma leerde over de verzorging van planten. “Binnen en buiten stond het vol met planten. Mijn moeder nam vaak stekjes mee als cadeau voor mensen.” De ondertitel van haar Instagramaccount is: ‘A sneak peak into the life of a plant lover and her grandma’s growing plants secrets.’

Op Instagram is een ware community rondom planten ontstaan, merkt Machacon. Ze kent veel plantenliefhebbers via dit medium. Soms spreekt ze zelfs af met geestverwanten om planten te ruilen, samen een kwekerij te bezoeken of een botanische tuin. “Met sommigen ben ik echt bevriend geraakt, met anderen is het vooral de gedeelde interesse die ons bindt.”

Luisa Machacon heeft alleen in de badkamer geen planten staan. Beeld Sanne Zurne

Instagram speelt een belangrijke rol in de plantenhype onder millennials, volgens Judith Klute van Floramedia, die onderzoek deed voor een rapport over trends in de plantenwereld. “Influencers zoals Mama Botanica zijn een belangrijke inspiratiebron. Zij weet via Instagram ontzettend veel jonge mensen te enthousiasmeren voor planten. Kwekers en plantenhandelaars zijn zich nog niet zo bewust van deze nieuwe doelgroep. Zij richten zich nog altijd op een publiek van boven de veertig, waarvan de cijfers zeggen dat de klanten er zitten. Dat is grotendeels waar – ga maar eens op een willekeurige zondag naar de Intratuin ­–, maar daarnaast is er wel degelijk een trend onder een jongere generatie gaande.”

Volgens Klute komt de interesse voor planten voort uit het grote bewustzijn onder jongeren over hun omgeving, de natuur en gezond eten. “Kamerplanten liggen in het verlengde daarvan. Planten in huis geven een goed gevoel. Onbewust hebben mensen behoefte aan groen om zich heen, we zijn immers allemaal onderdeel van de natuur. In een wereld van verstedelijking verzachten planten in huis dat gemis aan natuur een beetje.”

Wat ook wel wordt gezegd, is dat groen de ‘oermens’ in ons geruststelt: door de planten lijkt het alsof we ons in een voedselrijke omgeving bevinden.

Behoefte om te zorgen­

In deze tijd waarin alles snel moet, zien millennials het verzorgen van de planten – water geven, knippen, verpotten – als een meditatief moment op de dag. Even met iets simpels en tastbaars bezig zijn, in een complexe wereld vol computers en telefoons. Kijken hoe een plant groeit, heeft ook dat vertragende effect. Een andere gedachte is dat millennials graag planten thuis hebben omdat ze steeds later kinderen krijgen: ondertussen hebben ze wel behoefte om voor iets te zorgen.

‘Plantmom’ is wat dat betreft een typerende nieuwe naam binnen de plantenwereld. Deze Amsterdamse start-up werd in december opgericht door Monai McCullough (24), afkomstig uit New York. McCullough geeft workshops en lezingen, heeft een plantenverzorgingslijn op de markt gebracht en helpt restaurants, winkels en particulieren met het inrichten van planten in hun interieur. Onlangs verzorgde ze de decoratie bij een lunch vanwege de presentatie van een nieuwe schoen van Nike.

In New York deed McCullough inspiratie op. Naast haar studie ‘visual merchandising and store design’ ging ze bij een tuincentrum werken. “Ik was verbaasd dat mensen zo veel vragen hadden over het verzorgen van hun planten, terwijl mij dat intuïtief zo goed af ging.”

De workshops die Plantmom aanbiedt zijn ‘verpotten’, ‘kokedama’ (een Japanse mosbal met een plant erin) en ‘plant mounting’ (een plankje aan de muur met daarop verticaal een plant getimmerd). McCullough: “In New York zijn dat standaard workshops, maar ik zag dat ze hier nog nauwelijks werden aangeboden.”

Plantmom geeft de workshops onder andere bij Mediamatic, De Ceuvel, Wildernis en Your Space. Er werken inmiddels twee mensen bij de start-up en een derde is in aantocht. Haar appartement in OudWest toverde McCullough in een jaar tijd om tot een urban jungle met zo’n tweehonderd planten: de meeste gestekt, sommige van de straat gered.

Weinig kennis

Wildernis op de Bilderdijkstraat is een trendsettende winkel in de plantenwereld. Misschien juist omdat eigenaren Mila van de Wall (43) en Emma Hagendoorn (42) niet uit de branche komen – Van de Wall was freelancejournalist, Hagendoorn inte­rieurontwerper, wisten ze een winkel neer te zetten met een vernieuwende uitstraling. Vier jaar geleden openden ze hun zaak, die anders dan traditionele bloemisten de planten met veel ruimte ertussen etaleert. “We vroegen ons af waarom er geen plek was waar je planten kunt kopen in de stad, of spulletjes die je nodig hebt om te tuinieren. Destijds was er nog helemaal niks op dat gebied, behalve Tuincentrum Osdorp en Intratuin. We zijn vanuit onze eigen passie een winkel begonnen en hebben hem ingericht hoe we het zelf graag zouden zien.”

Mila van de Wall van winkel Wildernis heeft thuis vooral ‘gekke planten’. Beeld Sanne Zurne

De eigenaressen merkten al snel dat winkelbezoekers weinig wisten over plantverzorging. Daarom organiseren ze workshops in de winkel als Zo houd je je plant in leven, Terrariums maken, Plantenhangers maken, Planten aquarelleren, Composteren en Stadstuinieren. “Die workshops zijn een groot succes,” zegt Van de Wall. “Winkels in de buurt nemen het over, zoals de bloemist bij ons aan de overkant en een conceptstore iets verderop.”

Verzamelaars

Volgens Van de Wall is de belangstelling voor planten de afgelopen jaren ‘gigantisch toegenomen’. Ook zij denkt dat Instagram daarin een belangrijk medium vormt. Wildernis heeft maar liefst 74.000 volgers. “Instagram is belangrijk omdat daar veel millennials zitten, en zij komen graag in onze winkel,” zegt Van de Wall. “Toen we de zaak openden, ben ik foto’s op Instagram gaan zetten van de planten die we verkopen. Ik wist niet dat dat zo zou aanslaan. We krijgen berichten van over de hele wereld van mensen die de foto’s hebben gezien en een eigen plantenwinkel willen beginnen.”

Begonia maculata (stippenbegonia). Beeld Sanne Zurne

De echte plantenliefhebbers zijn een soort ‘verzamelaars’ die kicken op bijzondere exemplaren. Instagram werkt daarin versterkend, volgens Van de Wall. Zelf heeft ze thuis vooral ‘gekke planten’. “Als je eenmaal in de plantenwereld zit, wil je steeds weer iets nieuws,” zegt ze. “Iets anders en bijzonders: exotische en zeldzame planten met gekke vormen en kleuren, luchtplantjes zonder wortels, planten op water of in een terrarium. Op Instagram vergaap ik me altijd aan bijzondere planten. Het is bijna een verslaving.”