Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: waarom kun je ook voor witbrood kiezen?

Witbrood wordt maar al te vaak zwart gemaakt. Dat zit me dwars, want er is niets mis met een goede pain de mie op z’n tijd. Daarom neem ik het op voor witbrood.

Smaak

Het zachte puntje, casino wit, melkbroodjes of pain de mie, zoals de Fransen het noemen, is soms gewoon de lekkerste keuze. In veel gevallen mag je er gewoonweg niet van afwijken. Een croque-monsieur maak ik altijd op pain de mie. Een gehaktbal met pindasaus? Witbrood natuurlijk.

Gemak

Er is broodbeleg dat vraagt om witbrood, vanwege het eetgemak. Neem een broodje pom. Geloof me, pom is echt niet lekker op zwaar zuurdesembrood met een donkere korst die tegen het bittere aan zit. Zo’n korst waar je je gehemelte aan openhaalt. Je perst die lading pom zo het broodje uit.

Weinig weerstand

Soms vraagt beleg om brood dat geen weerstand biedt. Een hamburger of hotdog op een knetterhard, stevig, taai bolletje is onmogelijk te eten. Bovendien mag de hamburgerbol wat mij betreft zelfs een beetje zoet zijn. Mijn favoriete hamburgerbol is van briochedeeg gemaakt.

Snelheid

Mijn kinderen krijgen normaal gesproken een warme maaltijd zonder brood mee naar school. Dat betekent: elke ochtend koken. De ochtenden zijn altijd stressen bij ons. Hoe prettig is het dan om af en toe even naar zo’n zak met zachte bollen te grijpen en binnen dertig seconden een belegd bolletje te maken? Ik blij, zij blij.

Balans

Ik pleit hier niet voor een witbrooddieet. Integendeel. Volkorenbrood is gezonder en net zo lekker. Wat mij betreft eet je grotendeels volkoren producten en zorg je voor een gebalanceerd dieet. Maar doe niet alsof witbrood nooit mag.

