Waarom kost een voor 8 euro op vakantieveilingen.nl ‘gewonnen’ helikoptervlucht uiteindelijk dik 70 piek?

We laten ons niet inpakken door marketingtrucs en verkooppraat. Verslaggever en Radarpresentator Fons Hendriks baant zich een weg door reclames, claims en kleine lettertjes – en haalt verhaal. Deze week: eenmaal, andermaal, bekocht.

Tien okergele theedoeken, een knuffelpenis van 30 ­centimeter, treintickets naar Praag, een helikoptervlucht. Zomaar een greep uit alle veilingen op Vakantieveilingen.nl. Zoals u leest, doet de naam van de ­website geen eer aan de producten die er geveild worden. Het aanbod is zo uiteenlopend, het is bijna vreemd dat je er nog niet kunt bieden op organen. Met het bedrijf van John de Mol grotendeels als eigenaar kan dat zeker nog een optie worden. Mogelijk een leuk tv-format: welk orgaan levert het meeste op? Is de dikke darm van Dries Roelvink meer waard dan die van Rita ­Verdonk? Oké, ik draaf door.

Financiële verrassingen

De website zou 7 miljoen bezoekers per maand trekken – opvallend veel. Ter vergelijking: Marktplaats heeft maandelijks 8 miljoen unieke gebruikers. Je zou dat kunnen herleiden naar onze handelsgeest: alles zo goedkoop mogelijk willen aanschaffen. Maar zeg nou zelf: 8 euro voor een helikoptervlucht is een schijntje. Daar kun je prima mee aankomen op de verjaardag van je neefje of nichtje. Maar goedkope schijn bedriegt.

Als je een veiling hebt gewonnen, moet je vervolgens veilingkosten betalen van 5,50 euro. Dat staat onder de bieding in lichtgrijze letters. Scroll je wat verder door, dan blijk je nog eens 20 euro te moeten betalen als je op zaterdag of zondag gaat vliegen. Een werkend iemand is genoodzaakt daarvoor te kiezen. De kop ‘infor­matie en locatie’ herbergt een brok aan benodigde kennis over de voorwaarden van de helikoptervlucht – verscholen en pas zichtbaar als je erop klikt. En zo zijn er nog meer financiële verrassingen nadat je de veiling wint.

Er komen 10 euro brandstofkosten bij, anders gaat de helikopter niet eens omhoog. Wil je de garantie dat je naast het raam zit, dan komt er nog eens 10 euro bovenop. O, en als je wil kiezen in welk tijdvak je gaat vliegen – toch wel handig als je een afspraak wil maken – betaal je nogmaals 10 euro. De kers op de taart komt onder het kopje ‘Bijzonderheden’: voor sommige tijdvakken betaal je een toeslag. Ja, de piloot is nou eenmaal duurder in de ochtend dan in de middag. Hij/zij is geen ochtendmens.

Zo opgeteld kom je op 65,50 euro boven op de 8 euro die je hebt geboden voor de helikoptervlucht. Kortom: voor 8 euro krijg je onverwachts een extra rekening. En als je deze extra kosten niet accepteert, wordt je account geblokkeerd. Wat een Noord-Koreaanse taferelen.

Deze onduidelijkheid kaart ik aan bij Emesa, het e-commercebedrijf (van John de Mol) dat Vakantieveilingen.nl beheert. Geen enkele reactie. En daar gaan de meeste klachten ook over: de ­website is moeilijk te bereiken als een ­veiling niet naar behoren verloopt.

Ik voel het cliché al in m’n hoofd bonzen: goedkoop is duurkoop. Maar ik wil daar niet mee eindigen. Wat heeft u over voor mijn organen?