Waarom komen sommige smaken bijna nooit voor in voedingsmiddelen?

We geloven het niet zomaar: de zin en onzin van ons eten en drinken. Deze week: de populariteit van sommige smaken.

Een kleine test: beeld je het yoghurtschap van een supermarkt in. Welke smaak komt dan het eerst in je op? Waarschijnlijk kom je met dezelfde opties op de proppen als de mensen die deelnamen aan mijn steekproef: aardbei en vanille. Twee smaken die alomtegenwoordig zijn in voedingsmiddelen.

Het zal geen geheim zijn dat die smaken niet uit zichzelf ontstaan; uit een koe komt nog altijd geen aardbeien- of chocolademelk. Om het een specifieke smaak te geven worden er zaken toegevoegd: soms gaat dat om het daadwerkelijke product, maar meestal door middel van geur- en smaakaroma’s.

Waarom zie je de ene smaak, zoals aardbei en vanille, heel vaak terug en bijvoorbeeld kiwi of mandarijn bijna nooit? “Dat is een hele goede vraag waar ik het antwoord schuldig op moet blijven,” zegt Kees de Graaf van Wageningen Universiteit. “Volgens mij weet niemand dit.”

De emeritus hoogleraar sensoriek en eetgedrag denkt dat het voor een groot deel te maken heeft met blootstelling. “Herhaalde blootstelling leidt tot een hogere voorkeur. Je went ergens aan en leert dat op een gegeven moment te waarderen. Je leert dat het veilig en normaal is.” Daarom houden Nederlandse kinderen over het algemeen van kaas en bijvoorbeeld Indiase kinderen van curry. “Een voorkeur ontstaat, zo blijkt uit veel studies, vaak al na vijf tot tien keer blootstelling.”

Daarbij moet een smaak ook geschikt zijn om in een product te verwerken. “Vanille werkt bijvoorbeeld goed in zuivel, maar is in andere producten totaal niet gepast,” zegt De Graaf. “Aardbei is blijkbaar een smaak die heel congruent is. Maar goed, dat zou je ook verwachten van bijvoorbeeld frambozen en bosbessen. Er moet in ieder geval een zoete smaak achter zitten – zonder dat heeft een smaak weinig kans.”

