Kruidenplantjes van de supermarkt voldoen vaak niet aan de verwachtingen. Beeld Shutterstock

Drie verpieterde potjes stonden op het balkon. Toch trapte ik er weer in: het basilicumplantje van de supermarkt. Fris, groen en gelukkig roept hij me in de winkel toe, om in de keuken in no time te veranderen in verschrompeld, bruin en vreugdeloos. Dus daar gaat ook nummer vier, naar buiten, in een laatste hoop dat de buitenlucht wonderen doet.

Waarom is het zo moeilijk om deze ­basilicumplantjes in leven te houden?

“Die vraag krijgen we veel,” zegt Sandra Schouten van kruidenkwekerij Schouten’s Kruiden. “Aan de plant mankeert niets, maar je moet ze meer zien als gebruiksvoorwerp. Ze worden zo gekweekt dat ze binnen zes weken bij je in de keuken ­kunnen staan. Vetgemest, kun je zeggen. Dat proef je ook. We noemen ze hier gek­scherend weleens plofkruiden.”

De plantjes wekken de suggestie tijden mee te kunnen, maar vaak voldoen ze niet aan de verwachtingen. Dat merkt ook Leo Marcelis, hoogleraar tuinbouw in Wageningen. Groene vingers helpen: niet te veel water geven, niet te weinig. Toch lijkt er meer aan de hand. “De condities in een kas, waar ze gekweekt worden, zijn ideaal voor snelle groei. Veel warmte, veel licht.” Dan is het even schrikken als ze buiten de kas komen. In een winkel en thuis is het relatief donker en vaak niet warm genoeg. “Door de fijne condities waarin ze zijn opgegroeid, zijn ze daarbuiten niet weerbaar genoeg.”

Bij Schouten worden de planten dan ook buiten gekweekt. “De planten zijn meer gewend en dus sterker. Ze kunnen meer hebben.” Maar alles heeft zijn tijd, zegt ze. “De consument wil dit het hele jaar door hebben, maar wij houden voet bij stuk. Afhankelijk van het weer beginnen we pas eind maart, begin april met de kweek van basilicum, en in juni met de verkoop.”

Toch weer zo’n supermarktplant proberen, dan? Schouten: “Je kunt het proberen. ’s Zomers buiten in een grotere pot zetten, zorgen dat ie niet uitdroogt en constant blijven toppen.”