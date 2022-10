Waarom is een kattengebit reinigen zo absurd duur?

We laten ons niet inpakken door marketingtrucs, smoesjes en verkooppraat. Onze eigen ombudsman spreekt zich uit. Deze keer: hoge tandartsrekening voor de kat.

Mijn broertje en zusje zijn dol op katten, ik daarentegen moet niezen van zo’n lopende haarbal en heb dus een lichte aversie ontwikkeld tegen de katachtige. Mijn ouders hebben daar nooit een boodschap aan gehad en namen mijn gehele jeugd in totaal zes poezen in huis. Je reinste kindermishandeling. In mijn volwassen bestaan heb ik ook te maken met die spinnende vogelmoordenaars. Van collega tot date, ze hebben allemaal een poes.

Katten nemen Nederland geruisloos over. Er zijn er al meer dan 3 miljoen in ons overvolle land. Met meer rechten dan een asielzoeker. Van een dierenverzekering tot een poezenpaspoort, de kat krijgt alles zonder gemiauw. Er zijn zelfs cafés waar alleen katten na sluitingstijd mogen verblijven. Daarnaast kennen diereneigenaren geen grenzen in de liefde voor hun kat. Jaloersmakend. Zo liet een vriendin mij een factuur zien van 285 euro voor het reinigen van het gebit van haar kat Joël. Dat is net zo veel als een kunstgebit voor wijlen mijn oma. “Het was duur, maar ja, ik laat mijn kat toch niet met een slecht gebit rondlopen.” Bijna 300 euro om tandsteen te verwijderen – ik betaal mijn tandarts niet meer dan 65 euro voor hetzelfde.

Spuitje

Kattencafe Kopjes bevestigt de hoge rekening. “Daarom gaan wij ook niet met al onze katten naar de dierenarts voor een gebitsreiniging. Het is niet te betalen.” Een dierenverzekering is ook niet de oplossing, want een tandenconsult wordt vaak niet gedekt. Preventie is belangrijk. “Voeding kopen met zo min mogelijk suiker, dan kan je tandsteen tegengaan.” En anders een spuitje? “Doen we toch ook niet bij jou als je een gaatje hebt?!”

De dierenarts in kwestie reageert defensief. “Duur is een relatief begrip, Fons.” Voor het reinigen van het gebit moet de kat onder narcose, en krijgt een standaard waakinfuus aangelegd. “Dit omdat we daarmee de narcose veel beter kunnen controleren en de kans op complicaties verkleint.” Er zijn minstens twee personen aanwezig en de reiniging duurt een uur. “Daarnaast hoef ik u niet te vertellen dat de huur van een pand in Amsterdam hoger is dan in Wormerveer.” Docent aan de Faculteit Diergeneeskunde en zelf dierenarts Henriette Booij-Vrieling is ook verbaasd over de term ‘duur’. Mensen poetsen dagelijks hun tanden, een kat niet. “Dus de dierenarts treft altijd meer aan tijdens de controle van het kattengebit.”

Daarom is de prijs pas na behandeling definitief en kan die voor baasjes een onplezante verrassing zijn. “Dierenartsen moeten 21 procent btw doorberekenen, tandartsen niet.” En de Nederlandse Zorgautoriteit heeft een vast tarief gesteld voor alle – ik zeg het toch maar even – menselijke gebitsbehandelingen. Dierenartsen zijn vrij in het bepalen van de prijs. Nooit geweten dat de dierenartsen de cowboys onder de artsen zijn.

Kattenliefhebbers: kijk verder dan die ene dierenarts in de buurt, de prijs kan met meer dan de helft schelen (daar is ook een website voor: dierenartskiezen.nl). Ondertussen heb ik nog geen één keer geniest met de kat van mijn date naast mij. Verdomme, allergie ontgroeid.

Fons Hendriks. Beeld Marjolein van Damme