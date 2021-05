Waarom is de Zeeuwse bolus nog geen nationale trots?

Culinair journalist Mara Grimm bespreekt de laatste eettrends. Deze week: waar blijft de Zeeuwse bolus?

Zelden zijn koks zo trots op onze culinaire cultuur geweest als tijdens de coronacrisis. Hans van Wolde lanceerde een stamppotbox, Michiel van der Eerde maakte broodjes bal en Ron Blaauw bedacht zelfs een Oud Hollandsche rijsttafel, compleet met gehaktballen, kapucijners en speklapjes.

Ik had dan ook goede hoop dat mijn all time favorite op deze trend zou meeliften: de Zeeuwse bolus. Deze spiraalvormige broodjes worden al sinds de 17de eeuw gemaakt van bloem, gist, melk, boter, basterdsuiker en vaak kaneel. De naam helpt natuurlijk niet, bovendien líjken ze ook nog eens op een drol. Maar ze zijn zo heerlijk kleverig, zacht, stroperig en zoet dat ik het altijd onbegrijpelijk heb gevonden dat ze alleen in Zeeland wereldberoemd zijn. Zeker als je bedenkt dat Fries suikerbrood, Limburgse vlaai en Bossche Bollen wél bijna overal te koop zijn. En die halen het niet bij een goeie bolus.

Zeeuwse bolus. Beeld Shutterstock

Na lang zoeken vond ik er een paar bij Bakkerij Ex in Noord, zonder twijfel een van de beste bakkers van de stad. Eigenaresse Eline had me van tevoren gewaarschuwd: ze maakt geen traditionele bolussen, maar haar eigen versie met zuurdesem. Lekker waren ze zeker, maar het ouderwetse kleverige zoet ontbrak. Ook bij de Appie had ik geen geluk; ergens diep achter in het broodschap vond ik een zakje dat er aan de bolussen te zien al een maand of zes lag. Zo smaakten ze ook.

Ik dacht aan Frankrijk. Daar zou de bolus onmiddellijk nationale trots zijn. Er zouden nationale bolusbakcompetities worden georganiseerd, er zou een Rue du Bolus komen, en toeristen zouden kettinkjes met zilveren bolussen kopen.

Zo ver zijn we hier nog lang niet, maar ik hou hoop. Aan de kookboekenauteurs ligt het in ieder geval niet. Voor de Bijbel van de Nederlandse Keuken ging Janneke Vreugdenhil op zoek naar de perfecte Zeeuwse Bolus. Ook in het onlangs opnieuw uitgegeven Het Nederlands Bakboek van Gaitri Pagrach-Chandra staat een prima recept. Zelf de keuken in dan maar. In ieder geval tot de bolus eindelijk de aandacht krijgt die hij zo verdient. En ik blíjf het zeggen: dat kan nooit lang meer duren.