Waarom heeft voedselverpakking geen braille?

Toen een centrum voor doofblinden in Beek vorig jaar keukenpersoneel tekortkwam door corona, schoot het Nijmeegse Naturally Tasty te hulp. Het relatief kleine biobedrijf kwam daar op het idee voor braille op soepverpakkingen, om productherkenning iets gemakkelijker te maken voor diegenen die slechtziend zijn of niets zien. “Hoe weet je anders wat je koopt?” zegt Souhaïb Aouini van Naturally Tasty. Op medicijnverpakkingen staat het al, maar op voedselverpakkingen niet, voor zover hij weet.

“Het is niet zo dat we nu opeens in ons eentje door de supermarkt crossen, hoor,” zegt Mirjam Boers, die bij patiënten- en belangenorganisatie Oogvereniging werkt en blind is. “Ben je volledig blind, dan schakel je bij het boodschappen doen meestal hulp in van een medewerker of een naaste, of je bestelt alles online.” Toch is ze enthousiast over het initiatief. Je vindt de soep op deze manier gemakkelijk terug in je keukenkastje, bijvoorbeeld. “Het mag dan nuttig zijn voor slechts een kleine groep, ik kan alleen maar toejuichen dat een bedrijf zo inclusief denkt.”

Meer fabrikanten zouden volgens haar rekening moeten houden met leesbaarheid, in bredere zin. “Veel ouderen zijn slechtziend. Maak letters dus groter en zorg voor voldoende contrast op de voedsel­etiketten, zodat de ingrediënten voor meer mensen te lezen zijn.”

De Naturally Tasty-verpakkingen met nieuwe wikkels liggen sinds deze week in enkele supermarkten. Gesprekken over meer verkooppunten, ook in Duitsland, Frankrijk en België, zijn gaande. Als het meezit, kunnen ze binnenkort ook meer tekst kwijt dan ‘biologische rode linzensoep’. Aouini: “Braille neemt veel plek in en onze eenpersoonsverpakkingen zijn best klein. We willen graag doortesten.”

De initiatiefnemers hopen dat het ook andere ondernemers aan het denken zet. “Wie weet zijn straks alle productverpakkingen met braille.”