Waarom havermelk in je koffie nog altijd duurder is dan koemelk

‘Bij deze koffiezaak hoef je niks extra’s te betalen voor havermelk,’ kopte Het Parool onlangs. Niet geheel verrassend ontketende het stuk een stortvloed aan reacties op sociale media. De ‘havercappu’ is namelijk hot in Amsterdam. Dat bleek vorig jaar wel, toen de havermelkvariant voor (thuis)barista’s plots nergens in de stad meer te krijgen was. Paniek alom.

Maar hoe ingeburgerd ook, het is nog altijd heel normaal om een extra toeslag te betalen voor een koffie met plantaardige melk. Er lijkt een kentering op komst: net als De Koffiesalon en Starbucks kondigde de Coffeecompany vorige maand aan geen andere prijzen meer te hanteren. Alleen bij de franchisevestigingen op het Waterlooplein en het Gelderlandplein betaal je nog 30 cent extra.

Toch is bij veel koffietenten plantaardige melk nog altijd duurder. Waarom is dat zo? Er is nog altijd een verschil in kostprijs tussen bijvoorbeeld koe- en havermelk. Dat berekenen koffiezaken door aan klanten. Alleen: met de toeslag wordt vaak meer gevraagd dan de extra kosten die horeca maken. Volgens vakblad Misset Horeca levert een pak plantaardige melk 2,50 euro meer winst op. Daarbij wordt op een koffie met plantaardige melk ook zonder toeslag gewoon winst gemaakt. De marge ligt alleen iets lager.

Bij de Coffeecompany kiest inmiddels ruim eenderde van de klanten voor koffie met plantaardige melk. “Voor ons is de extra winst die we inleveren dus best een groot deel van het sommetje,” zegt brand manager Jasper Uhlenbusch. “Maar het is een ideologische beslissing. Het voelt gek om mensen die de goede keuze maken daar extra voor te laten betalen.”

Complexer proces

“Plantaardige alternatieven zijn duurder door een combinatie van factoren,” legt Kasper Hettinga, universitair hoofddocent zuivelkunde aan Wageningen Universiteit uit. “De productie kent meer en complexere processen, er zijn hogere kosten voor marketing en in sommige gevallen gaat het om een kleinere schaal van productie.”

Daarbij moet worden gezegd: er wordt ook meer op verdiend dan op gewone melk, zeker door producenten met een sterke merknaam. Zo is de populaire baristahavermelk van Oatly een stuk duurder dan huismerken van supermarkten.

Andersom, zegt Hettinga, kun je bij koemelk ook stellen dat er weinig op wordt verdiend. De prijs in de supermarkt ligt relatief dicht bij de kostprijs. “In de huidige discussie over stikstof en omvang van de veestapel kun je daar je vraagtekens bij zetten. Als consumenten wat meer voor koemelk zouden betalen, dan hoeven boeren ook niet steeds op zoek naar nieuwe methodes om de kostprijs nog verder te verlagen. Dat is namelijk één van de belangrijke drijfveren voor de groei van het aantal koeien per boerderij. Dit is trouwens niet specifiek voor Nederland: overal ter wereld wordt deze discussie gevoerd.”

