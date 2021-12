Waarom er altijd nog plek voor een toetje is

We geloven het niet zomaar: de zin en onzin van ons eten en drinken. Deze week: het toetje.

Ah, een nootje, beetje kaas, toastje zalm, nog een olijf? En oeh, bubbels, soepie, garnalencocktail, glaasje wijn. Varkenshaas met boontjes in een strikje van spek, aardappelgratin, stoofpeertjes en – knoopje open – nog wat aardappelgratin. Ook nog een stuk ijstaart met chocola? Waarom niet, kom maar door. Want vol of niet, verrassend genoeg lijkt het toetje er altijd nog precies bij te passen.

Dat is volgens twee Noorse onderzoekers (Arnold Berstad en Jørgen Valeur) te verklaren doordat suiker zou zorgen voor een reflex waardoor je maag ontspant. Hierdoor kan er, zelfs als je dacht bommetjevol te zitten, altijd nog een plak kerststol, bol ijs of panna cotta bij.

Sommigen hebben het over een ‘toetjesmaag’, aldus Mariëtte Boon, internist in opleiding en medeauteur van het boek VET belangrijk, in een bericht uit 2019 van het Leids Universitair Medisch Centrum. Een verschijnsel dat nogal eens bij kerstdiners voorkomt.

Het is niet zo dat je pas stopt met eten als je maag vol zit en er echt niets meer in past, legt ze uit. ‘Vol’ zitten wordt voor een groot deel beïnvloed door hormonen. Dat werkt zo: in je hersenen zit de hypothalamus, een gebied dat informatie krijgt vanuit organen over wat we hebben gegeten en gedronken. Nadat je iets in je mond hebt gestopt, komen de voedingsstoffen in de dunne darm en die geeft vervolgens hormonen af richting hypothalamus, een proces dat ongeveer twintig minuten duurt. Hebben de hormonen dat gebied in de hersenen bereikt en hun boodschap doorgegeven, dan ontstaat het gevoel van verzadiging en dan pas stop je met eten.

Als je tenminste niet dwars door dat verzadigingsgevoel heen eet. Dat blijkt te kunnen en wordt mogelijk gemaakt door het beloningscentrum, ook in de hersenen. Is dat wat je voor je hebt liggen, een toetje, te lekker, dan zorgt ons beloningsgevoel ervoor dat het toch past.

Dus doe in dat geval nog maar een bonbonnetje.