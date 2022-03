‘Waarom doe je geen marketing ofzo?’ Deze vrouwen werken in de IT-sector, en dat is heel normaal

Alex Cappy, net als de andere drie vrouwen gefotografeerd voor de campagne van diversiteitsplatform Equals: ‘Bij ons is de balans tussen werk en familie geen ‘vrouwenprobleem.’ Beeld Iris Duvekot

‘Gelukkig zijn mijn collega’s in het team geëmancipeerde mannen’

Alex Cappy (39), directeur online productieplatform Hubs, woont in Amsterdam.

Bij Hubs highfiven ze elkaar als ze het weer is gelukt: een vrouwelijke technicus aannemen. “Helaas zit het aantal vrouwen bij ons nog steeds niet op het niveau dat ik wil: fif­ty­fif­ty,” zegt Hubsdirecteur Alex Cappy. “Meer vrouwen op de werkvloer krijgen, is al sinds ik begon in deze sector een belangrijk doel voor me.”

Die eerste techwerkgever was transportplatform Uber, dat vanaf 2014 regelmatig in het nieuws kwam vanwege zijn vrouwonvriendelijke bedrijfscultuur. “Zelf werkte ik in Londen, waar de cultuur heel anders was dan in Amerika. Ik werd ook aangenomen door een vrouw. Maar in San Francisco werkten bijna uitsluitend mannelijke technici. Ik ben zelf nooit problemen tegengekomen, maar je zag wel hoe de dingen die in het nieuws kwamen, konden gebeuren.”

Volgens haar is meer vrouwen op de werkvloer krijgen de effectiefste manier om een inclusieve cultuur te creëren. Daar heeft Cappy dus nog wat werk te verrichten: bij Hubs, een digitaal platform voor onder andere 3D-printen, is ze de eerste en tot nu toe enige vrouw in het vijfkoppige managementteam sinds de oprichting van het Amsterdamse bedrijf in 2013. “Gelukkig zijn mijn collega’s in het team geëmancipeerde mannen,” zegt Cappy. “Ze nemen bijvoorbeeld allemaal een dag in de week vrij om voor hun kinderen te zorgen.”

Ze kreeg haar eerste kind toen ze nog hoofd operationele zaken was, inmiddels is ze vijf maanden directeur en zwanger van de tweede. “Mijn eerdere werkgevers hadden mooie woorden op papier over zwangerschapsverlof en papa- en mamadagen, maar in de praktijk kon je daar nauwelijks gebruik van maken zonder je carrière te schaden. Bij ons is duidelijk dat een dag vrij nemen absoluut oké is, en de balans tussen werk en familie geen ‘vrouwenprobleem’.”

Amber Slooten: ‘Het perspectief van vrouwen, en andere genders, kan de techwereld veranderen.’ Beeld Iris Duvekot

‘Ik had zelf dolgraag een vrouwelijk rolmodel willen hebben’

Amber Slooten (28), medeoprichter digitaal modehuis The Fabricant, woont in Amsterdam.

Als student aan de modeacademie stuitte Amber Slooten op een muur van onbegrip toen ze haar docenten liet weten uitsluitend digitaal mode te willen ontwerpen en maken. “Daar ga je nooit mee slagen, zeiden ze. Maar ik vond alles wat ik hoorde over de mode-industrie zo verontrustend: de vreselijke werkomstandigheden, de enorme milieubelasting. Ik wilde daar absoluut niet aan meedoen.” Nadat ze was afgestudeerd met een een digitale collectie, kon ze door haar principes geen enkele baan krijgen in de mode-industrie. “Er zat niets anders op dan mijn eigen bedrijf op te zetten.”

Slooten bevindt zich momenteel in een kleine wervelwind, want The Fabricant trekt internationaal de aandacht. De collecties bestaan uit digitale kleding die in games en andere virtuele omgevingen kan worden gedragen. Het bedrijf werkte samen met Adidas en Puma, toonde een collectie op de Australische fashion week en hier in Nederland is Slooten door Het Financieele Dagblad uitgeroepen tot een van de talenten van 2022. “Mensen lijken eindelijk te begrijpen hoe groot de toekomst is van digitale mode.”

Als vrouwelijke techondernemer is ze nog steeds eerder uitzondering dan regel, maar ze denkt dat haar vrouw-zijn vooral voordeel heeft geboden. “Vrouwen zijn beter in samenwerken en verbinden en kijken anders naar technologie dan mannen. Er valt in de IT zoveel te halen voor een vrouw.”

Van de ruim 35 werknemers van The Fabricant bestaat ongeveer de helft uit vrouwen, uitzonderlijk in de IT. “Het perspectief van vrouwen, en andere genders, kan de techwereld veranderen. Ik ben in ieder geval blij dat ik kan meedoen aan deze campagne, want ik had zelf dolgraag een vrouwelijk rolmodel willen hebben.”

Vera Voorbach: ‘Er is nog steeds een heel stereotype beeld van de IT’er als iemand die alleen op een zolderkamertje zit te programmeren.’ Beeld Iris Duvekot

‘Het is nu nog steeds een mannenwereld, maar dat begint te veranderen’

Vera Voorbach (45), business change manager Schade & Inkomen bij zorgverzekeraar Achmea, woont in Harderwijk.

Op de opleiding bedrijfsinformatietechnologie, twintig jaar geleden, zaten er bij Vera Voorbach ruim vijftig studenten in haar klas. “Er zat maar één andere vrouw bij,” zegt Voorbach. In die verhouding is inmiddels wel wat verschoven. Bij haar werkgever Achmea schat ze de verhouding binnen IT-functies op 30 procent vrouw, 70 procent man. “Het is nu nog steeds een mannenwereld, maar dat begint te veranderen.”

Voorbach begon als softwaretester, ontwikkelde zich tot IT-manager, en vervult inmiddels al twaalf jaar verschillende managementfuncties bij Achmea. Op de afdeling Schade & Inkomen houdt ze zich bezig met de werking van de systemen waarmee klanten schade doorgeven. Zij en haar team bouwen die systemen niet zelf, maar ‘vertalen’ de wens vanuit de praktijk naar een technische toepassing. Oftewel: ze moeten begrijpen wat de niet-IT’ers willen, en kunnen uitleggen aan de technische bouwers hoe dat eruit moet komen te zien.

“Mensen weten vaak niet dat je voor IT-werk goede communicatievaardigheden moet hebben en moet kunnen samenwerken,” zegt Voorbach. “Er is nog steeds een heel stereotiep beeld van de IT’er als iemand die alleen op een zolderkamertje zit te programmeren.” Mogelijk is dat deels waarom er nog steeds weinig vrouwelijke IT’ers zijn: vrouwen hebben geen idee dat er ook rollen zijn voor niet-diehard programmeurs. “Je moet vooral analytisch kunnen denken. Als dat je ligt, zijn er hartstikke leuke banen in de IT. En, niet onbelangrijk: het betaalt natuurlijk goed.”

Rita Moussa: ‘Ik ben begonnen als elektrotechnisch ingenieur.’ Beeld Iris Duvekot

‘Vrouwen zijn perfect voor de IT, we hebben over het algemeen meer oog voor detail’

Rita Moussa (31), product owner market risk solution bij ABN Amro, woont in Amsterdam.

Al van jongs af aan was Rita Moussa niet het type dat zich liet tegenhouden door ideeën over ‘mannelijke’ en ‘vrouwelijke’ beroepen. “Ik ben begonnen als elektrotechnisch ingenieur. Steeds weer werd me gevraagd waarom. ‘Waarom doe je geen marketing ofzo?’ zeiden mensen. Mijn broer was ook ingenieur en hem vroegen ze dat nooit.” Toen ze zeven jaar geleden begon als IT-developer waren de reacties niet heel anders. “Terwijl ik denk: vrouwen zijn perfect voor de IT. We hebben over het algemeen meer oog voor detail, we zijn goed in communiceren en we houden van een uitdaging.”

Moussa verhuisde niet voor niets een jaar geleden van haar geboortestad Beiroet naar Amsterdam. Sinds kort is ze voor ABN Amro verantwoordelijk voor het ontwerpen en beheren van de software die de bank gebruikt om marktrisico’s te evalueren. Daarmee wordt bepaald hoeveel kapitaal de bank opzij moet zetten voor onverwachte verliezen. “Voor de crisis van 2008 bestond zulke software ook. Dat het toch misging, bewijst dat de modellen toen niet goed genoeg waren. Mijn werk voelt belangrijk, want het is onze taak om ervoor te zorgen dat dit niet nog een keer gebeurt.”

Omdat ze houdt van haar werk was ze lange tijd alleen maar bezig met carrière maken, zegt Moussa. “Tot ik een keer in Amsterdam was: dat bezoek maakte een enorme indruk op me. Vanwege de positieve sfeer in de stad, maar ook omdat ik mensen leerde kennen die wel een goede balans hadden gevonden tussen werk en privé.” Vroeger werd haar weleens gevraagd of ze van plan was kinderen te krijgen, want dat zou je als vrouw nooit met ambities in de IT kunnen combineren. “Dat is dus niet waar. Bij mijn huidige werkgever heb ik een balans gevonden. Ik ben vastbesloten om zowel een fijn privéleven als een succesvolle carrière te hebben.”