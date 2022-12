Waarom carrière maken als je tijd kunt besteden aan dingen die er voor jou écht toe doen?

Journalist Raounak Khaddari (28) onderzoekt in de serie Nieuwe lichting hoe twintigers en dertigers hun weg zoeken in de stad, Hedy d’Ancona (84) reageert. Deze keer: de ambitieswitch. ‘Wat valt er te halen als je achter een vroege carrière en een koophuis aanholt?’

Er zijn maar weinig dingen in onze levens waar we minder aan kunnen veranderen dan aan tijd: niemand kan meer uren in een dag krijgen of het uur even pauzeren en elke seconde, elk uur, elke dag die voor­bijgaat, krijgen we nooit meer terug. Of ze nu waardevol besteed zijn, slapend beleefd of voorbijgekropen terwijl we naar de klok keken. Het is nooit anders geweest – en toch is tijd in de afgelopen twintig jaar meer waard geworden.

“Ik werk drie dagen in de week,” zei een studievriendin die ik na haar afstuderen vier jaar geleden amper had gesproken. Het verbaasde me. Hoezo werkt zij niet fulltime, dacht ik meteen. Ik had nooit een seconde overwogen minder dan voltijds te werken – waarom zou je? Of was het geen eigen keuze? Het is eind 2022, er zijn genoeg vacatures, toch?

Ze studeerde met een 8 af voor haar master organisatiepsychologie en vertelde destijds over haar plannen. “Advocaat worden lijkt me verschrikkelijk, met advocaten werken daarentegen... Of met consultants op de Zuidas. Dat snelle, gelikte wereldje waarin hard gewerkt wordt, vind ik intrigerend,” aldus de inmiddels 32-jarige studievriendin.

Haar precieze woordkeuze weet ik na vijf jaar niet meer, maar haar plannen zijn me bijgebleven. Ze was ambitieus, liep destijds vrijwillig stage op de Zuidas en bij psychologen om de praktijk alvast te zien. Ze had haar droomhuis, een villa net buiten de stad richting Abcoude, al op het oog. Zij was bij uitstek het ‘het-komt-wel-goed-met-haar’-type.

Nu heeft ze een huisgenoot en werkt ze drie dagen per week bij een grote ver­zekeringsmaatschappij. Van negen tot vijf, soms van acht tot vier, aan het eind van het jaar vier dagen omdat het dan drukker is. De rest van de week besteedt ze aan zichzelf. Ze wijst me terecht om mijn verbaasde blik. “Je kan en mag zelf bepalen hoeveel je werkt hè? Het is jouw tijd, die tijd kun je maar één keer besteden en dat mag op jouw manier. Ik wil niet al mijn tijd aan anderen besteden,” zegt ze zelfverzekerd.

Ik ben niet mijn werk

Haar keuze stuitte in het begin op weerstand van haar omgeving. ‘Maar je hebt zo goed gestudeerd’, ‘Je kan veel meer verdienen als je meer gaat werken’ of ‘Waar is je ambitie?’ – dat soort reacties. Ze is niet ambitieloos, ze heeft andere ambities, zegt ze dan. “Ik sport veel, ben vaak buiten, soms lees ik de hele dag boeken en ik pak elke keer een andere cursus op. Eigenlijk doe ik waar ik me goed bij voel. Die hele ‘kapitalismerush’ heb ik aan me voorbij laten gaan en dat voelt heerlijk.”

Ze is lang niet de enige die haar blik op tijd en werk niet direct heeft laten beïnvloeden door de kapitalistische waarden van de afgelopen decennia. “Het valt op dat met name de jongvolwassenen van nu zich niet laten meeslepen in wat voorheen werd aangezien voor ambitie,” zegt psycholoog en loopbaanadviseur Nienke Wijnants. Zij schreef onder meer Twintigerstwijfels & dertigersdilemma’s, over keuzestress, sociale vergelijking en de hang naar een perfect leven.

“Het draait niet meer altijd om hogerop komen, carrière maken, dure spullen en continu die maximizer inzetten. Twintigers en dertigers staan vaker dan anderen stil bij wat zijzelf als individu waardevol vinden en richten zich op het creëren van een gelukkig leven.”

Workism, de overtuiging dat werk niet alleen noodzakelijk is voor economische productie, maar ook het middelpunt van iemands identiteit, is ziekmakend, schreef de Amerikaanse journalist Derek Thompson al in 2019. In zijn artikel voor The Atlantic legt hij uit hoe de verstrengeling van werk en identiteit mensen drijft om ongezond veel te werken. Wie eigenwaarde haalt uit werk, centreert zijn baan in het leven, terwijl we inmiddels weten dat ontspanning en tijd doorbrengen met naasten onmisbaar is voor een gezond leven.

Dat er een herijking gaande is van hoe we leven, blijkt wel uit de verschillende vormen die de jongste generatie werkenden uitprobeert om maar niet de over­werkende fulltimer te worden die meer werkt dan leeft. Schrijver Erik Barnouw voorspelde in 1957 in The New York Times al dat als het werk makkelijker zou worden en meer geautomatiseerd, mensen hun identiteit niet meer aan hun beroep zouden ontlenen, maar aan hobby’s en hun sociale leven.

Do less

Zoals de zogenoemde quiet quitters die de afgelopen maanden bekend werden via TikTok. Dit zijn geen jongvolwassenen die hun baan in stilte opzeggen, maar werk­nemers die alleen het minimale vereiste doen voor hun werkgever. Ze werken geen minuut langer dan nodig en gaan absoluut niet tot het gaatje. ‘Stop glamorizing the grind’ is een vaak terugkerende quote van quiet quitters en andere jongvolwassenen die zich via YouTube, Tumblr, TikTok en Instagram verzetten tegen de kapitalistische ontwikkelen. ‘Do less’ is het devies. Een nieuwe generatie werkenden spoort elkaar aan zich te focussen op zichzelf en niet op geld of status.

Maar zoals met alles is er ook een keerzijde: quiet quitters doen het minimale en ‘weigeren’ daarmee ook iets extra’s te leveren. “Ze zitten heel erg in hun logica,” legt organisatiepsycholoog Merel Feenstra-Verschure van Tilburg University uit. Zij deed onderzoek naar mensen die ‘opgesloten zitten in hun baan’. “Het liefst wil je dat mensen er met hun gevoel in zitten. Dan ontstaan er nieuwe ideeën of voorstellen en hebben werkgever en werknemer wat aan elkaar. Als je de intuïtie continu de kop in probeert te drukken, kost dat energie van beide kanten.”

Eén op de vijf werknemers die niet tevreden is over zijn baan, lukt het niet op eigen initiatief te vertrekken. “Mensen die vastzitten, ervaren onvoldoende controle over de situatie,” aldus Feenstra-Verschure.

Millennials daarentegen pakken die controle doorgaans terug, door hun leven buiten werk zo veel mogelijk naar wens in te richten en daar hun eigenheid in kwijt te kunnen.

Hoger, sneller, beter

Econoom John Maynard Keynes voorspelde in zijn essay Economic possibilities for our grandchildren (1930) dat we in de 21ste eeuw een vijftienurige werkweek zouden hebben en ‘de mens voor het eerst sinds zijn schepping geconfronteerd zou worden met zijn echte, permanente probleem: hoe hij zijn vrije tijd moet besteden’. Hij zat er niet ver naast. De zoektocht naar een hobby is zichtbaarder dan ooit. De cursussen van Keramiek Atelier Amsterdam zitten standaard vol, de sourdough-workshop van Baking Lab eveneens en de schilderles met olieverf bij Schilderles Amsterdam heeft een wachtlijst.

Tegelijk klagen ‘boomers’ en andere ouderen over het gebrek aan ambitie van millennials, aldus psycholoog Wijnants. “Omdat zij zelf knoerthard werken en dat altijd hebben gedaan. En als bazen van grote bedrijven heb je ook te maken met nieuwe vormen van je team. Ik snap dat je geërgerd raakt als je gewend bent dat iedereen altijd solliciteert voor een fulltimefunctie en nu ineens maar drie dagen wil werken.”

Ik nam het woord ambitieloos in de mond toen naasten van mij vertelden dat ze zo min mogelijk wilden werken en heb nu spijt dat ik dat met een veroordelende stem deed. Ik werk fulltime, ontleen mijn identiteit zeker ook aan mijn werk en ben me daar bewust van. Dat is mijn keuze. Zij maken andere keuzes – dat kan.

Als ieder mens zou beseffen hoe groot zijn vrijheid tot handelen is... We moeten altijd naar het hoogste, maar van wie? Dat we als maatschappij nu zo verlegen zitten om mbo’ers, komt doordat we te lang dat doel hebben nagejaagd van hoger, sneller, beter, aldus Wijnants.

Mijn generatie moet veel opnieuw uitvinden. We zijn – zoals eerder benoemd in deze essayserie – de eerste generatie die het niet beter heeft dan de vorige. We worden geconfronteerd met vergelijkingsmateriaal van over de hele wereld, van alle rangen en standen, en proberen onszelf uit te vinden terwijl we huurprijzen van meer dan de helft van onze inkomens – óók als je fulltime werkt – ophoesten.

De ezel en de wortel

Tegelijkertijd ervaren we meer vrijheid dan ooit om onze eigen levens in te kleuren op een manier die ons gelukkig maakt en zijn we ons bewust van tijd, die niet te koop is. Wijnants: “Er is een enorme druk in Nederland. Mensen zijn allemaal druk met ergens naartoe hollen. Ik zeg weleens: we zijn een ezel die een wortel wordt voorgehouden. We zien nu dat jongeren zich afvragen wat die wortel, die lang geleden is opgehangen door iemand anders, nu eigenlijk is. Wat valt er te halen als je achter een vroege carrière en een koophuis aanholt? Is dat betekenisvol voor mij als individu?”

Wijnants benadrukt dat het ook noodzakelijk is dat we verder kijken dan onszelf. We hebben elkaar nodig. Als iedereen alleen aan zichzelf denkt, hebben we geen samenleving meer. Het is een blinde vlek van mensen in het Westen. Jezelf gelukkig maken is één – tegelijkertijd zouden we moeten kijken naar wat ‘ik’ voor de wereld kan betekenen. We zijn nu wel toe aan een shift op dat gebied: we hebben baat bij meer altruïsme. Voor onszelf en voor elkaar.”

En met de studievriendin is het uiteraard ‘gewoon’ goedgekomen.

Beeld Erik Smits

Hedy d’Ancona (85): ‘Je moet het je wel kunnen permitteren’ “In mijn tijd had ik niet zoveel te kiezen. Ik wilde deeltijdwerk doen, maar dat was niet aan de orde. Ik werkte bij de universiteit als docent. Dat was een voltijdbaan en ik dacht niet zo na over ambitie. Om me heen zag ik ook niet zoveel ambitie anders dan dat het gelijk stond aan een gevuld en druk leven; sommigen hebben nog steeds de ambitie altijd maar een gevulde agenda te hebben. Ik vind het wel goed dat deze jongeren minder ambitie leggen in hun werk en de status die met sommige banen verdiend wordt. Maar wat ze nu in hun vrije tijd doen, is wel heel erg als een verwende pop. Als er nu bijstaat: ik help in mijn vrije tijd migrantenvrouwen Nederlands leren, of: ik doe andere onbetaalde vrijetijdswerkzaamheden, dan vind ik dat anders. Het is nu heel erg gericht op het verwennen van jezelf, het zit tegen het zelfzuchtige en bijna egoïstische aan. Het feministisch ideaal draait om gelijkwaardigheid en streeft naar een wereld waarin man en partner of vrouw en partner evenveel tijd aan betaald werk en onbetaald werk besteden. Bij onbetaald werk hebben we het dan niet alleen over werk in de privésfeer, maar ook iets doen om de samenleving om ons heen. Dat vind ik nog steeds iets wat bijdraagt aan een eerlijke verdeling. Nu komen mensen daar niet aan toe omdat ze alleen met zichzelf bezig zijn. En daarbij: het klinkt mooi, individuele keuzes maken om de kwaliteit van leven voor onszelf te verbeteren. Maar je moet het je wel kunnen permitteren. Het is lang niet van iedereen gezegd dat ze met drie dagen per week week werken genoeg verdienen om een prettig leven te leiden.