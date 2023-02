Waarom betalen we extra voor NPO Plus terwijl we al betalen voor de publieke omroep?

We laten ons niet inpakken door marketingtrucs en verkooppraat. Onze eigen ombudsman spreekt zich uit. Deze keer: betalen voor staatstelevisie.

Lineair tv kijken geeft mij een gevoel van verbondenheid. Programma’s die in de tv-gids staan live en chronologisch aan me voorbij zien trekken, voelt als samenzijn met de rest van kijkend Nederland in een tijd waarin alles draait om het individu. Of ik nu Winfried Baijens in het journaal zie vertellen over Oekraïne of een blonde vrouw in First Dates dat ze niet sport omdat ze het overtollige lichaamsvet toch wel laat wegzuigen in Turkije – ik word rustig van de gedachte dat velen dit met mij doormaken.

Maar wat ons allen dan weer scheidt, is wat we ervoor betalen, de zogenoemde tv-appkloof. De een betaalt goud geld voor een digitaal tv-abonnement, de ander niets.

Korrelig en gebruiksonvriendelijk

Heb je een televisieabonnement, bijvoorbeeld bij KPN of Ziggo, dan kun je ook televisiekijken met de app van je provider. Bij KPN ben je dan 44,95 euro per maand kwijt omdat je er ook internet bij moet nemen, Ziggo biedt een los tv-pakket aan voor 20,95 euro. De tv-app NLZiet is al een stuk voordeliger: 7,95 euro per maand. De goedkoopste, met tevens het kleinste aanbod, is onze gratis staats­app van de NPO, waarop je de drie publieke zenders kunt bekijken. Nou ja, gratis – daar hebben we met z’n allen aan meebetaald. Weet wel: kijk- en luistergeld is al jaren geleden afgeschaft, nu komt het direct uit de belastingpot. In 2017 is de publieke omroep met een betaalde abonnementsvorm gekomen: NPO Plus. Iedere maand 2,95 euro zodat je programma’s langer kunt terugkijken en met een groter buitenlands aanbod.

Volgens ene Karin is Plus dubbel en dwars de moeite. ‘Zoveel mooie series gekeken!’ pronkt de NPO op z’n website. Dit soort niet te achterhalen recensies gebruiken malafide loodgieters ook, om naïeve klanten te trekken.

In de Apple App Store wordt Plus beoordeeld met 1,7 van de 5 sterren. En de reacties zijn eensgezind: het beeld loopt vaak vast en is korrelig en de app is gebruiksonvriendelijk. De content wordt overigens wel gewaardeerd.

Waarom heeft de NPO eigenlijk een extra, betaald abonnement? Zijn er gaten in de begroting die gedicht moeten worden? Dubbel betalen voor de NPO voelt als twee parkeerbonnen krijgen voor dezelfde auto en parkeerplek op één dag.

Extra uitzendrechten

Klanten betalen voor Plus vanwege de extra uitzendrechten die de NPO moet betalen om (buitenlandse) pro­gramma’s online te streamen, schrijft een woordvoerder. ‘Het geld dat overblijft, wordt gestopt in het maken van nieuwe programma’s.’ Welke formats de afgelopen zes jaar zijn geproduceerd met het Plusgeld blijft onduidelijk.

U zult denken: NPO wil met Plus de concurrentie aangaan met de andere streamingdiensten. Maar dat doet de NPO al met NLZiet, waarin het samenwerkt met RTL en SBS, met een veel groter kijkaanbod, meer abonnees en een app die wél gebruiksvriendelijk is. Dus als je gebruikmaakt van Plus, Start en NLZiet betaal je drie keer voor hetzelfde NPO-aanbod.

En wat krijg je daarvoor terug? Chocolade etende BN’ers. Ik parkeer mijn auto dan wel ergens anders.

Verslaggever en RADAR-presentator Fons Hendriks baant zich een weg door reclames, claims en de kleine lettertjes – en haalt verhaal.