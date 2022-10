Waar zijn de queer dansplekken, ook op World Coming Out Day?

Beeld Laura van der Bijl

A. Het Homomonument bij de Westerkerk is het hoofdpodium om te vieren dat je bent wie je bent. Hier wordt gedanst tijdens Pride, Koningsdag en elke zondag is er silent disco. Het is een veilige plek zoals je ze overal in de stad wilt tegenkomen. Die plekken bieden de vele jonge queers ruimte om hun eerste onderzoekende stappen te zetten. Architectuurcentrum Arcam heeft een webpagina met – historische – veilige plekken. Het Homomonument staat daar natuurlijk bij.

B. We wandelen naar de Rozenstraat 12, waar van 1980 tot 2009 in buurtcentrum ‘Ons Huis’ het legendarische Cultuur- en Ontspannings Centrum (C.O.C) was gevestigd. Er werden borrels georganiseerd, maar ook leer- en fetishfeesten in de theaterzaal. Voor menigeen was dit de eerste fase op weg naar hun coming-out. Nu zit daar hotel Mercier. Op nummer 59 kijken we bij expositieruimte Rozenstraat a rose is a rose is a rose naar de tentoonstelling Coronawijf and Other Works van kunstenaar Kathe Burkhart. Het werk geeft op radicale en humoristische wijze commentaar op clichébeelden van vrouwen.

C. We lopen door naar de Reguliersdwarsstraat, waar je van club Nyx tot bar Taboo kunt uitgaan en het niet uitmaakt of je wel of niet uit de kast bent. In Taboo opent 19 oktober het Gay Dance Event (GDE). Een dag later komen The Weather Girls optreden. Het befaamde duo begon hun loopbaan als backup vocals bij queericoon Sylvester en werden zelf beroemd met hun wereldhit met It’s Raining Men. De vraag is of ze op 20 oktober ook It’s Raining Men! Them! Femme! gaan zingen, de inclusieve versie gemaakt door Darling Peter met Envy Peru en Vula.

D. We lopen over de Reguliersgracht, waar vanaf 1956 op nummer 40 cabaretier Wim Sonneveld woonde. Hoewel er in theater- en familiekring geen geheim bestond over zijn liefde voor mannen, kwam Sonneveld voor het grote publiek nooit uit de kast. Iets verderop op de Reguliersgracht staat het huis waar quizmaster en cabaretier Jos Brink woonde, met zijn man, musicalster Frank Sanders.

E. Brink predikte als pastoraal werker in De Duif op Prinsengracht 756. De naam van de kerk komt van de zeventiende-eeuwse schuilkerk het Vrededuifje die ooit in de Kerkstraat stond. Een afbeelding van een duif is terug te vinden op het hemeltje van de preekstoel en boven de entree. Vanaf de kerk heb je goed zicht op de feestelijkheden op het Amstelveld en de jaarlijkse Canal Pride. Dat laatste blijft een belangrijke uit-de-kastdag, want voor velen is dat de eerste keer dat men zichzelf herkent, accepteert en gelijkgezinden treft.

F. We lopen naar het Rolling Stones-kantoor op Herengracht 564, waar het management van de band is gevestigd, volgens zeggen vanwege het gunstige belastingklimaat alhier. Tijdens het Amsterdam Dance Event vertrekt daar de Canal Cruise van Women Of House voor een van de GDE-feesten. Op 22 oktober is de dj-line-up Divine, Dj Justine, First Lady, Mercedes en Sagia.

Mick Jagger had overigens niet misstaan op het GDE, want hij was een van eerste androgyne sterren uit de amusementsindustrie. Hij omgaf zich met homo-iconen zoals Andy Warhol, schrijver Truman Capote, modeontwerper Roy Halston en danser Rudolf Nureyev.

G. We steken de Amstel over en lopen langs het Amsterdam Museum in de voormalige Hermitage. Het museum toont een collectie kunstwerken en objecten die samen de Amsterdamse lhbtiq+ geschiedenis vertellen. Er zijn delen te zien van café ’t Mandje van Bet van Beeren, die vanaf 1927 haar café als queerplek exploiteerde. Het interieur van homocafé Rouge, voorheen aan de Amstel 60, staat helaas in de opslag.

H. We lopen langs Amstel 60, waar café Queers de deuren sloot in 2019, als laatste in een rij homocafés op dit adres. Deze strook aan de Amstel biedt, samen met de Reguliersdwarsstraat, volop ruimte aan het queer uitgaansleven. Bekend is dat in de 18e eeuw homoseksuelen elkaar reeds ontmoetten op Amstel 14, waar weer veel later, in 1929, ook homobar Du Merlo was gevestigd. Nu zit café Czech and Slovak er, niet bekend als homobar maar het zou het enige Tsjechisch-Slowaakse café in Nederland zijn.

I. Via Spuistraat 216 banjeren we terug. Hier is kraakbolwerk Vrankrijk een veilige plek voor gemarginaliseerde queers. Verderop bij Café Prik gaat het dak eraf op 21 oktober, wanneer Women Of House Shakers programmeert. De kastdeur kan open.

Floor van Spaendonck en Gijs Stork, Gerrit Lamberts’ Amsterdam door Gijs en Floor, Uitgeverij Wbooks, €24,95.