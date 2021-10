Waar Ramses Shaffy vaak kwam, zit nu Shaffy Restobar

Shaffy Restobar. Beeld Birgit Bijl

De uitstraling van Felix Meritis aan de Keizersgracht doet niet vermoeden dat je binnen bij Shaffy Restobar voor een schappelijke prijs kunt dineren. Toch moet het nieuwe concept op deze historische plek toegankelijkheid verkondigen. “Of je nu voor dat concert in Felix Meritis komt en nog even een hapje wilt eten, of binnenwandelt voor een cocktail in de bar met wat bites – het kan hier allemaal,”zegt chef-kok Floris van Straalen (30), bekend van Oud-Sluis, Vinkeles en Pure C.

Op de muren zijn zalmroze wolken geschilderd, die ook op een regenachtige dag voor een warme uitstraling zorgen. In de 18de eeuw was dit pand met grote ramen een plek waar kunstenaars, geleerden, politici en wetenschappers samenkwamen. Twee eeuwen later hing Ramses Shaffy hier vaak rond. Hij organiseerde culturele avonden onder de noemer Shaffy Chantant, en daaruit kwam in 1968 het al even legendarische Shaffy Theater voort.

Wanneer je doorloopt in het restaurant kom je bij de nieuwe bar. Op lichtbruine en rieten loungestoelen is het met een cocktail (€14) in de hand comfortabel neerploffen. Het is ook mogelijk om bij een driegangendiner een cocktailarrangement te bestellen, met bij elk gerecht een bijpassend drankje. Die gerechten worden omschreven als ‘klassiek, maar wel net even anders dan je verwacht’.

Zo wordt de steak tartare gecombineerd met tomaat en meloen (€16), en is het ijs in de Eton mess (€10) gemaakt van basmatirijst.

Shaffy Restobar Keizersgracht 324

