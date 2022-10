Waar kun je voor weinig (of zelfs gratis!) sporten in Amsterdam?

Op sporten wordt vaak als eerste bezuinigd in krappere tijden, blijkt uit onderzoek. Gelukkig heeft Amsterdam veel plekken waar je je conditie goedkoop of zelfs gratis op peil kunt houden. Waar kun je terecht in jouw stadsdeel?

Noord

Noord Beweegt brengt alle sport- en beweegactiviteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen in Noord samen. Veel sporten kosten weinig geld of zijn gratis. Zo kunnen volwassenen tot en met 18 december 2022 iedere zondag van 15.00 tot 21.00 uur gratis zaalvoetballen in Huis van de Wijk de Banne op de Bezaanjachtplein 243.

Elke maandag start een gezamenlijke wandeling voor volwassen vrouwen bij de Beweegtuin (tegenover Buurtkamer De Kleine wereld, Zilverbergweg 82); deelnemen kost niets.

En op dinsdag kunnen volwassenen en senioren in park Amerbos kosteloos aansluiten voor een uur fitness, van 12.30 tot 13.30 uur, bij de SportContrainer.

Centrum

Sciandri Sportstimulering heeft een wisselend aanbod voor diverse sporten. Denk aan conditietraining voor €1 per les op het Marineterrein, gratis rollatorwandelen (startpunt op de Nieuwmarkt), kleutervoetbal voor €18,75 met Stadspas, en badminton en tafeltennis (volwassenen €3,50 en 65+ €1,75 per les). Zie sciandri.com/activiteit/ voor het volledige aanbod.

Gratis beweegactiviteit van Sciandri, vanuit buurthuis De Witte Boei in Centrum. Beeld Jennifer Gijrath

Daarnaast zijn er meerdere openbare sportplekken en zelfs een korfbalveld op het Frederiksplein Combiveld. Ook zijn er fijne hardlooproutes uitgezet van 1 km tot 10 km. Kijk voor de dichtstbijzijnde hardlooproute of sportplek op maps.amsterdam.nl/sport.

West

Fit in West biedt sportprogramma’s aan voor beginners en gevorderden van alle leeftijden. Sluit bijvoorbeeld op dinsdag gratis aan tijdens een wandeling van 13.00 tot 14.00 uur, met als startpunt Huis van de Buurt de Boeg, Hoofdweg 495a.

Of doe op woensdag en vrijdag van 10.30 tot 11.45 uur mee met bootcamp bij Huiskamer de Tagerijn, Balboastraat 18, voor € 1 per keer. Op woensdag is er in Westerpark van 19.00 tot 20.00 uur ook Bootcamp Light, voor € 5 per keer (verzamelen bij De Bakkerswinkel).

Op donderdag kun je badmintonnen in Gymzaal Brede School de Kinkerbuurt van 18.00 tot 20.00 uur.

Nieuw-West

Er zijn verschillende openbare sportplekken waar je gratis kunt sporten. Zoals locaties om te skaten, voetballen, tennissen, jeu-de-boulen, basketballen of tafeltennissen. In het Sloterpark staan bijvoorbeeld bootcampapparaten die je gratis kunt gebruiken, en in stadspark Osdorp kun je goed skaten.

Of verzamel een clubje mensen en speel een potje voetbal op het voetbalveld – compleet met ballenvangers en zitbanken ernaast – op de Jongkindstraat.

Zuid

Wist je dat stadsdeel Zuid over meerdere (openbare) basketbalvelden beschikt? Bijvoorbeeld in de Witsenstraat, de Argonautenstraat en op het Hygieaplein.

Ook zijn er meerdere plekken waar je kunt tafeltennissen en voetballen. De Kwiek beweegroute (60+) in de Rivierenbuurt is een wandelroute langs verschillende locaties met stoeptegels waarop afbeeldingen staan van simpele oefeningen. Denk aan knieheffen, armen ronddraaien, diagonaal lopen, benen strekken, hoofd kantelen en schouders draaien. Vooraf of naderhand wordt regelmatig gezamenlijk een kop koffie gedronken. Kosten: €6,50 per maand.

Stoeptegel in de Rivierenbuurt met een afbeelding van een lichamelijke oefening, onderdeel van de Kwiek beweegroute voor 60+-ers. Beeld Jennifer Gijrath

Welzijnsorganisaties Combiwel en Dynamo in Zuid zetten de Amsterdammer, van jong tot oud en met nadruk op de kwetsbare doelgroep, in beweging. Hier kun je sporten zonder lid te worden van een sportschool, je betaalt niets of een klein bedrag per les (maximaal €4). Ook geschikt voor mensen met een lichte beperking.

Oost

Met Fit in Oost sport je voor een prikkie. Voor iedereen is er een activiteit, betaalbaar en dichtbij, ook bij overgewicht of gezondheidsproblemen. Zo doe je op woensdag mee met zumba voor €2 per les of met zaalvolleybal voor €3 per les. Of probeer bodyshape (€6,50 per keer en €1 voor minima), yoga (€5 per tien lessen) stoelyoga voor 55+-ers (€6,50 per maand), stoelpilates in het Dapperhuis (gratis) of hardlopen voor beginners (gratis).

Zuidoost

Sport gratis of voor een klein bedrag per les met de Sportcontrainer workout (18+). Een gezellige workout door professionele trainers van Just@Trust bij de sportcontrainer Venserpolder – in de buitenlucht en voor alle niveaus. Wil je graag zaalvoetballen, dan ben je op de zondag bij Funtrax aan het goede adres. Elke zondag van 18.00-19.30 uur is er voetbal voor jongeren van 12 t/m 18 jaar in de gymzaal Egoli. Deelname is gratis. Ga je liever lekker wandelen? Loop dan mee met Stichting Profor. Elke donderdag om 10.00-11.30 uur is het verzamelen bij Stichting Profor, Hogevecht 187b. Deelname is gratis. Kijk voor het volledige (gratis) sportprogramma op: zuidoostbeweegt.nl.