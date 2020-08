Waar je op moet letten bij de aankoop van een e-reader

Beeld Nathalie Dekker

De zomervakantie is het uitgelezen moment om te lezen. Dit jaar zijn de vakantiekoffers kilo’s lichter, want door de lockdown kreeg de opmars van de e-reader een flinke impuls. E-readerfabrikant Kobo zag tussen maart en juli de leestijd wereldwijd met ruim negentig procent stijgen ten opzichte van het jaar daarvoor. De onlinetak van de Nederlandse bibliotheken leende vorig jaar anderhalf miljoen e-books uit; de teller voor 2020 staat nu al op 1,2 miljoen.

Leescomfort

Qua e-readers lijkt de wereld verdeeld in twee kampen: Kobo versus Kindle. Kobo werkt met het meest gebruikte bestandsformaat (epub), Kindle heeft een eigen systeem. Koop je een Kobo, dan zit je in Nederland automatisch aan de winkel van bol.com vast, terwijl Kindle van Amazon is. Kindles zijn door de bank genomen iets goedkoper dan Kobo’s.

Qua specificaties gaan de diverse modellen nagenoeg gelijk op. In de keuze kun je zeker meewegen of je het liefst Nederlands- of Engelstalig leest. In het eerste geval heeft Kobo de voorkeur, in het tweede Kindle. ­Overigens zijn er meer smaken op de markt. Zo bieden Pocket­book en Tolino prima alternatieven.

Ook op je tablet kun je lezen, maar elke e-reader geeft die het nakijken qua leescomfort en accuduur. Elektronische inkt is niet alleen energiezuinig, maar ook rustiger voor het oog. Tegenwoordig heeft praktisch elk model achtergrondverlichting. Bij chiquere varianten is de kleur­temperatuur instelbaar, waardoor de pagina niet per se hagelwit is. Vooral in bed is dat een fijne optie.

Een aan-uitknop hebben ze allemaal. Maar wil je met één hand lezen (iets wat met een fysiek boek nooit lukt), kies dan voor een model dat ook knoppen heeft om terug en vooruit te bladeren. Dat scheelt tevens vieze vingers op het aanraakscherm. Lees je graag in bad of aan het strand, dan is het verstandig te investeren in een waterproof model. Dat overleeft ook een omgestoten glas frisdrank.

Een e-reader is behalve een boek ook het portaal van een boekwinkel. Draadloos een boek afrekenen en binnen­halen is een fluitje van een cent. Datzelfde boek op een e-reader van een ander merk zetten, is helaas een ander verhaal. Wie een Kobo-boek op een Kindle wil lezen, kan op behoorlijk wat gedoe rekenen. En omgekeerd precies zo. Beide apparaten communiceren niet lekker en in veel gevallen is er een kopieerbeveiliging ingebakken. Het is met het gratis te downloaden computerprogramma Calibre allemaal te omzeilen, maar kinderspel is het beslist niet.

In de ingebakken shop kun je per titel afrekenen, maar echte boekenwurmen kiezen voor de Netflixachtige abonnementoptie. Daarmee kun je onbeperkt lezen in een ­selectie van het totale aanbod (dus niet alles). Zowel Kobo Plus als Kindle Unlimited van Amazon kost een tientje.

Onlinebibliotheek

Met flink wat doorzettingsvermogen kun je ook bibliotheekboeken op jouw e-reader krijgen. Als dat geen Kindle is tenminste, want dat heeft een bestandsformaat dat de bieb niet slikt. Bij apparaten van andere fabrikanten kan het wel, maar kost het beduidend meer dan één druk op de knop.

Eric Daamen, teamleider Lezen bij de Koninklijke Bibliotheek, weet dat als geen ander. Al was het maar omdat hij tijdens de coronacrisis als helpdesk functioneerde voor zijn 78-jarige vader, die wegens sluiting van de filialen aan de e-reader ging. “De eerste stap, daar moet je even doorheen,” zegt hij.

Om een e-biebboek te lenen moet je een (gratis) programma op je pc of Mac installeren: Adobe Digital Editions. Vervolgens leer je dat programma dat jouw e-reader echt van jou is, en te vertrouwen. Tot slot moet je via online­bibliotheek.nl het gewenste e-boek zoeken, lenen en downloaden, en dan via een kabel van de computer naar de e-reader verplaatsen.

“Een lastig proces, maar helaas de enige manier om boeken veilig uit te kunnen lenen en piraterij te voorkomen,” verklaart Daamen. “Inmiddels hebben we al 26.000 boeken die geschikt zijn voor e-readers. Uniek is onze brede Nederlandse collectie. Daar zitten ook bestsellers als De meeste mensen deugen van Rutger Bregman en Judas van Astrid Holleeder tussen. Maar helaas niet de thrillers van Esther Verhoef of de Zeven zussen-serie van Lucinda ­Riley – met afstand de meest gezochte zoekterm op onze site. Sommige auteurs durven het niet aan, dat elektronisch uitlenen.”

Het lidmaatschap zit in het gewone biebabonnement, maar ‘online only’ kan ook. Dat kost je dan maar 3,5 euro per maand. Nog een voordeel? “Te laat inleveren kan niet, dus je bent nooit een boete verschuldigd.”