Waar gaat dat heen? Wie gaat er dood? Hoe loopt dit af?

Roger Thornhill (Cary Grant) wacht op de bus in Hitchcocks North by Northwest (1959). Beeld Alamy

Wat dacht u toen de media vorige zomer meldden dat Bob Odenkirk in Albuquerque een hartaanval had? Wellicht was het: Bob wie? Bob waar? Albukukeleku? Wat is dat dan? Een regel verder werd vermeld dat Bob tijdens de opnamen van de Amerikaanse serie Better Call Saul door het infarct getroffen was. Misschien dacht u: dat is niet mijn serie. Is dat zowel een vervolg als een proloog bij Breaking Bad? Dat was ook niet mijn serie. Ik ken je niet, Bob. Maar het ga je goed.

Bij mij stokte de adem in de keel. Het zou mooi zijn indien er louter onbaatzuchtige gevoelens aan die schok ten grondslag lagen. Dat ik Bob als mens niets dan goeds toewenste en alleen door de zorgen om zijn welzijn van mijn stuk was. Bob Odenkirk is een charmante, grappige en sympathieke vent, voor zover ik dat kan beoordelen. Maar ik moet bekennen dat ik niet alleen aan Bobs persoonlijke welzijn dacht. Ik dacht meteen ook aan seizoen 6. Aan de grote finale en de brug die daarmee tussen de twee series met Bob zou worden geslagen. Ging dat nog gebeuren of was het onmogelijk geworden?

Innemende bedriegers

Een gevoel van schaamte leidde tot bezinning. Die briljante serie moest natuurlijk wel optimaal voltooid worden, maar Bobs welzijn was ook belangrijk. Zonder meer. Maar het ging toch niet gebeuren dat we ons door een pandemie heen sleepten met het voortreffelijke vooruitzicht op een ultiem seizoen met Saul Goodman, om daar vervolgens van verstoken te blijven? Er waren nog zoveel onbeantwoorde vragen. Er waren nog zorgen over het lot van personages die niet in Breaking Bad opduiken. Wat gaat er met hen gebeuren? Kim Wexler mag niet doodgaan!

Gelukkig knapte Bob snel op. We zijn inmiddels weer begonnen. Maar ongeduldig ben ik niet. Integendeel: de spanning van het grote wachten op de ontknoping is heerlijk. Sommige series worden meteen integraal aangeboden en in een paar dagen verslonden. Dan is alles een week later alweer vervlogen. Breaking Bad (2008-2013) en Better Call Saul (2015-2022) werden en worden op de traditionele manier uitgebracht. Daar ga je wekelijks goed voor zitten. De gebeurtenissen uit elke episode kunnen een week lang door het hoofd spoken en rustig bezinken. Waar gaat dat heen? Hoe loopt dit af?

De terminale scheikundeleraar Walter White uit Breaking Bad en de ploeterende advocaat Jimmy McGill alias Saul Goodman uit Better Call Saul lieten zich door dat wekelijkse ritme niet meteen doorgronden. Het zijn twee innemende bedriegers. Ze doen binnen hun vakgebied hun best, stuiten op tegenstand en verleggen hun grenzen om verder te komen. Bij Breaking Bad was het steeds de vraag of Walter wel een goede vent was. Of hij nog wel deugde. In zijn tweede leven als drugskok Heisenberg liet hij ons vijf jaar nadenken over moraal en ethiek. Hoe diep kon hij zinken? Hoe ver gingen we daarin mee?

Wachten en afzien

Omdat die eerste serie in de kern tot op het bot ging, werden Walter en diens raadsman Saul een fenomeen. Het hielp dat maker Vince Gilligan een goed gevoel voor humor heeft. Odenkirk werkte hoofdzakelijk als komiek tot Gilligan hem de smeuïge advocatenrol toebedeelde. De maker deed er ook goed aan om de series in Albuquerque te situeren. De stad is niet bijzonder fotogeniek maar de temperaturen in New Mexico zijn zinderend hoog en aan dramatische landschappen ontbreekt het de woestijnstaat beslist niet.

In beide series wordt flink uitgepakt met de spanning die dodelijke landschappen oproepen. Omdat er regelmatig doortrapte schurken met vuurwapens opduiken, is de associatie met Amerikaanse en Italiaanse westerns onmiskenbaar. Maar ik moet vaak aan Roger Thornhill denken. Het lijkt erop dat Vince Gilligan Thornhills ontberingen op de prairie in North by Northwest (1959) goed bestudeerd heeft. De door Cary Grant vertolkte reclameman wordt in het meesterwerk van Alfred Hitchcock naar een bushalte in een desolaat landschap gelokt. Hij denkt daar een afspraak met zijn onbekende kwelgeest te hebben maar staat moederziel alleen op een eindeloze vlakte, onbeschut en volkomen uit zijn element.

Hitchcock rekt de verstilde wachtscène tergend lang op, voor hij een spectaculaire aanslag met een vliegtuigje ensceneert. De spanning is intussen om te snijden, dankzij de kwetsbaarheid van een enkel individu in een onherbergzame leegte. In Breaking Bad en Better Call Saul worden Hitchcocks wetten van de spanningsopbouw regelmatig naar de letter gevolgd. Het is spieden en bespied worden. Bedriegen en bedrogen worden. Het is wachten en afzien in het grote niets. Het is op zijn best pure cinema. En daarom het wachten waard.

Better Call Saul is te zien op Netflix. North by Northwest oogt en klinkt fantastisch op blu-ray van Warner Bros.