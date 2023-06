Waan je in Rome, bij Caffè Pico op de Ferdinand Bolstraat

Beeld Koosje Koolbergen

Een vakantie naar het zuiden van Europa zit er niet voor iedereen in, of het nu komt door drukte op werk of de torenhoge inflatie. Jammer, want alleen al voor het eten en drinken zou je zo je koffers willen pakken.

Voor de thuisblijvers is er nu Caffè Pico, gelegen aan de Ferdinand Bolstraat. Een goed alternatief voor wie eigenlijk het liefst met een wijntje op een terras in Rome had willen zitten. Het warme weer hebben we al, Caffè Pico zorgt voor de rest. “Ja, caffè met dubbel f, echt op z’n Italiaans,” vertelt mede-eigenaar Dimi Bouscasse (30).

Of je nu zin hebt in een flinterdunne pizza, zelfgemaakte pasta of simpelweg een plankje met verschillende soorten ham, een ding is zeker: alles op de menukaart is goedgekeurd door het volledig Italiaanse keukenpersoneel.

Verwacht hier dan ook geen pizza Hawaï, maar recepten en ingrediënten die rechtstreeks afkomstig zijn uit Italië. Alleen voor de vis wordt een uitzondering gemaakt: die wordt gebracht door de visboer van de Albert Cuypmarkt om de hoek.

Wie behoefte heeft aan iets extra’s, kan de bediening vragen naar wijnen buiten de kaart. Zij nemen je graag mee naar de wijnkelder om een unieke fles uit te zoeken, waar ze er soms maar één of twee van in huis hebben. Schrik onderweg niet van het lawaai uit de keuken. Dat is de Italiaanse passie die je hoort.

