Waan je in Middellandse Zeesferen bij brasserie Bramble in de Van Baerlestraat

Elke dag openen nieuwe winkels, restaurants en cafés in de stad. In onze rubriek Net open lees je erover. Vandaag: zowel het eten als de gastvrijheid is mediterraans bij brasserie Bramble in de Van Baerlestraat.

Al van meters afstand valt het op: de bloemenzee rond de ingang van mediterrane brasserie Bramble. Om de houten deur zit een neppe maar zeer realistische boog van witte bloemen en groene blaadjes, die het ongetwijfeld goed gaat doen als fotolocatie voor menig voorbijganger. Dat ook veel toeristen en dagjesmensen de ingang zullen passeren, is een gegeven. De brasserie ligt aan de Van Baerlestraat, nog geen drie minuten lopen vanaf het Concertgebouw en Museumplein.

De kaart is geïnspireerd op smaken uit het Middellandse Zeegebied, met onder meer Turkse voorgerechten, Griekse gegrilde vis en Spaans vlees. Kies bijvoorbeeld voor de olijvenmix (€8,50), met olijven uit verschillende landen met elk hun eigen uitgesproken smaak. Of ga voor de Spaanse jamón Ibérico de bellota (€18,50), een ham gemaakt van het inheemse Ibéricovarken. Door hun dieet van eikels heeft het zachte vlees een volle en nootachtige smaak, die je in geen enkele andere ham proeft.

“Niet alleen het eten, ook de gastvrijheid is hier mediterraans,” zegt Brambles brandmanager Deniz Gencyurek (32). Met zijn Turkse ouders woonde hij tot zijn zevende in Nederland, daarna verhuisde hij met zijn ouders naar Turkije. Ook de rest van het team komt uit het Middellandse Zeegebied. Gencyureks vader runde drie horecazaken in Noord-Holland en als kind wist hij al dat hij in diens voetsporen wilde treden. Na op allerlei plekken over de hele wereld te hebben gestudeerd en gewerkt, is zijn droom nu uitgekomen.

