Vuur en pure gerechten vormen de basis bij restaurant Nela

In het onlangs geopende The Valley aan de Beethovenstraat vind je sinds deze zomer Nela Restaurant. De samenwerking tussen de toonaangevende chef-koks Hari Shetty (41) en Ori Geller (49) resulteert in een ‘live fire-keuken’ met een focus op pure ingrediënten.

Geller werkte eerder als chef-kok bij Mr Porter in de Spuistraat en heeft net als Shetty ook al twee decennia internationale ervaring. Voor hun huidige samenwerking werkten ze onder andere als chef in Londen (Nobu) en Tel Aviv (Yaffa). Bij Nela, dat in het Sanskriet ‘puur’ betekent, kun je high-class dineren. Geller: “Ons restaurant straalt elegantie uit.”

Een ander element dat je bij Nela tegenkomt is vuur. De passie voor vuur is zowel in het concept als in de keuken terug te zien. Zo wordt de donkere open keuken verlicht door het vuur waarop gerechten worden bereid.

Op het menu staan meer dan 65 gerechten, vooral uit de Aziatische en mediterrane keuken. Kies bijvoorbeeld voor de auberginefilet (€15,50) gecombineerd met de Chillean Seabass (€35). Geller: “Daarnaast zullen we het menu blijven ontwikkelen zodat je bij ons eindeloos kunt variëren in smaak en gerechten.”

Chefs van over de hele wereld zijn ingevlogen om een ultieme gastronomische ervaring te realiseren, vertelt Shetty. “In de keuken staat de crème de la crème. Het zorgt ervoor dat alle delen in het geheel kloppen.”

Het restaurant belooft een unieke shared dining-ervaring. Je eet er van handgemaakte bordjes, drinkt er exclusieve cocktails als de Old Goose (€15) en hebt er uitzicht op de grote wijnkast met meer dan duizend flessen wijn.

Nela Beethovenstraat 515

