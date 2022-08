Vrouwen zijn niet gek. Gek is hoe slecht we voor ze zorgen

“Maar ik voel me niet goed, dokter.”

“Tja, uit het bloed komt niets specifieks.”

“Ik ben mezelf niet, ik herken niet meer wie ik was.”

“Hmm. Misschien is het u allemaal gewoon even te veel? Ontspan meer. Ik ken nog een heel goede coach.”

Zomaar een gesprekje dat zomaar in artsenpraktijken gevoerd wordt. Dagelijks. Vrouw komt bij de dokter, vrouw heeft onduidelijke klachten, dokter heeft geen diagnose, vrouw wordt naar huis gestuurd met de opmerking er maar mee te moeten leren leven of de vraag of ze niet overwerkt is.

Klinkt dit overdreven? Voor me ligt een stapel papier met honderden praktijkverhalen.

Mirjam: liep met onverklaarde gezondheidsklachten rond, consulteerde vijf internisten, belandde bij talloze hulpver­leners, voelde zich steeds kleiner gemaakt, vreesde dat ze zeurde, maar voelde dat er iets niet klopte. Uiteindelijk, na tien jaar, werd ontdekt dat ze een goedaardige tumor had van de bijschildklier met kwaadaardige uitwerking op de organen.

Jenna: belandde zwetend en paniekerig bij de huisarts, ze had ook merkwaardige pijn in haar rug. De dokter gaf haar rust­gevende pilletjes. Niet wetende dat Jenna op het punt stond een hartaanval te krijgen.

Elise: kreeg last van paniek, met name ’s nachts. Ze sliep niet meer, at steeds minder, kon zich nergens op concentreren. Ze werd doorverwezen naar de GGZ, ploos haar hele jeugd uit, kreeg talloze kalmeringsmiddelen. Tot bleek dat ze in de overgang zat. Na hormoonsuppletie waren alle klachten verdwenen.

Ik blader door de stapel. Ik kreeg hem van Mirjam Kaijer, de vrouw van de bijschildkliertumor – overigens geen zeldzame aandoening, maar liefst 1 op de 250 vrouwen heeft hem. Toch wordt hij weinig herkend. Mirjam las over mijn medische geworstel (Roos: kreeg de diagnose overspannen terwijl ze bleek te lijden aan een hersenziekte die opvlamde door hormoonfluctuatie). Ze wees me op haar boek Ik ben geen man, waarin ze uitzocht hoe het met de Nederlandse gezondheidszorg voor vrouwen gesteld is.

Even een opsomming: 75 procent van patiënten met schildklierafwijkingen, ­reuma en andere auto-immuunziekten is vrouw. Vrouwen krijgen twee keer zo vaak de diagnose depressie als mannen. Vrouwen gebruiken veel meer medicijnen. Vrouwen hebben veel vaker bijwerkingen. Hart- en vaatziekten worden bij vrouwen geregeld gemist. Omdat er te weinig onderzoek is gedaan naar het vrouwen­lichaam worden ook talloze ziektes, bijvoorbeeld hormoongerelateerde, niet ­herkend.

Wat gebeurt er dan? Het ‘tussen de ­oren­­syndroom’ duikt op. Duizenden en duizenden vrouwen worden naar burnoutcoaches, retraites, kom-in-je-krachtworkshops en de psych gestuurd terwijl er sprake is van lichamelijke problemen.

Maar liefst 80 procent van alle patiënten met onverklaarbare gezondheidsklachten is vrouw. Nee, dat komt niet doordat vrouwen zwakke, hysterische, labiele klaagpopjes zijn. Dat komt doordat het vrouwenlijf in de medische wetenschap nog altijd een veel slechter ontgonnen gebied is dat het lichaam van iemand met een piem.

Het wordt hoog tijd dat hier verandering in komt. Want vrouwen zijn niet gek. Gek is hoe slecht we voor ze zorgen.

Op 12 september biedt Mirjam een petitie aan minister Kuipers aan voor betere genderspecifieke zorg.

Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken. Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? r.schlikker@parool.nl.