Vrouwen maken betere wijnen, vinden ze bij Special Wines

Eigenaar Frederik Boer. Beeld Nina Schollaardt

Jarenlang runde Frederik Boer (38) een familiezaak in bedden. Passie voor matrassen had hij eigenlijk niet, dus dat was geen goede match. Die passie heeft hij wel voor wijn. Eens in de maand stond hij op de Zuidermarkt met een kraam vol wijnen. In november opende hij een pop-up­winkel op het Stadionplein. Daar verkocht hij de enorme hoeveelheden wijn uit zijn garage. “Na een week werd duidelijk dat de vraag niet was ‘hoe kom ik van mijn wijn af?’, maar ‘hoe kom ik aan meer?’” zegt Boer. “Het ging als de brandweer.”

Nu heeft hij zijn eigen, permanente winkel: Special Wines. De muren van het pand zijn mosgroen geverfd en de kast aan de linkerkant is van onder tot boven gevuld met wijnflessen. Er staat een robuuste tafel in het midden en in de tuin heeft hij twee tafeltjes voor wijnproeverijen.

Hij verkoopt voornamelijk wijn van vrouwelijke producenten. “Wijn drinken gaat gepaard met een hoop teleurstellingen. Mijn vriendin en ik hadden al heel veel slechte wijn gedronken voor we beseften: we vallen op vrouwelijke wijnmaaksters,” zegt Boer. “Het gaat om detail, verfijning en elegantie. Vrouwen zijn daar beter in.”

Boer is een frisse wind in de vaak wat stoffige wijnwereld. Barstensvol energie prijst hij zijn favoriete wijnen (vanaf €8) aan. Op dit moment is dat een prosecco van Rivalta, gemaakt door een Italiaans lesbisch stel. “Steengoed. Ze winnen de ene prijs na de andere. Elke slok smaakt naar meer.”

Special Wines Marathonweg 15

