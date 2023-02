Vrijwilligers gezocht bij Kas Keerweer in De Baarsjes

Kas Keerweer in De Baarsjes organiseert aanstaande zondag een meewerkdag, vrijwilligers zijn welkom om zich aan te melden. We bellen met initiatiefneemster Pauline Quax (36).

Voor wie de plek niet kent: wat is Kas Keerweer?

“De kas ligt aan een verborgen paadje, Keerweer, en dateert uit de jaren zestig, toen was het een plantenkwekerij. Hij staat op een stuk grond dat lager ligt dan de omliggende huizen, en is verbonden met de Natuurtuin Slatuinen, er vlakbij. Dat deze magische plek nog niet is volgebouwd komt doordat achter de kas een huisje van Waternet staat. Dat huisje is onze redding.”

En nu is het een plek voor de buurt.

“Tien jaar geleden kreeg ik de sleutel en inmiddels zijn we uitgegroeid tot een stichting met een groene buurtfunctie. We organiseren tweedehands kledingmarkten, kinderkooklessen, buurtdiners en workshops en er is een queer schaakclub. Ook kunnen buurtbewoners vanaf maart een flexwerkplek huren in de kas.”

Wat gebeurt er op de meewerkdag?

“Het is de kick-off van het seizoen en een soort voorjaarsschoonmaak. Vorige keer hebben we het toilethuisje opgeknapt, dit keer gaan we de druivenplant in de kas snoeien en moet de compostbak geleegd worden in de tuin. De kas kan ook wel eens gelapt worden, maar dat is best een klus met al dat glas.”

Moeten vrijwilligers nog iets meebrengen naar de kas?

“We hebben een houtkachel maar het kan heel koud worden, dus trek warme kleding aan die vies mag worden! De tuinman en de klusjesman zijn erbij om de dag te begeleiden. Verder is het vooral een manier voor buurtbewoners om elkaar te ontmoeten en om leuke, nieuwe samenwerkingen tot stand te laten komen.”

Meewerkdag Kas Keerweer, 26 februari van 10.00-16.00 uur, aanmelden kan via kaskeerweer@gmail.com.