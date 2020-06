Vrijheidssoep? Woensdag eet Amsterdam Surinaamse heri heri

Woensdag wordt in het Oosterpark de afschaffing van de slavernij herdacht. In de hele stad kan heri heri worden gegeten, het Surinaamse gerecht dat ­ontstond op de plantages.

Het begon allemaal met de Amsterdamse Vrijheidsmaaltijdsoep die begin mei in duizenden blikken werd verspreid als coronavrij alternatief voor de traditionele Vrijheidsmaaltijd. Initiatiefnemer Joris Bijdendijk kreeg een telefoontje van theatermaker Ira Kip, van Kip Republic, die hem min of meer schertsend vroeg wat de plannen waren voor die andere belangrijke datum in de vaderlandse geschiedenis, de dag van de herdenking van de afschaffing van de slavernij. Kip: “Ik had nergens meer op gerekend, maar Joris belde een week later terug. Hij zei: goed idee, let’s go.”

Het resultaat: woensdag zit Amsterdam massaal aan de heri heri, een eeuwenoud Surinaams gerecht met cassave, zoete aardappel, groene en gele banaan als belangrijkste ingrediënten. Op negen plekken worden vijfhonderd maaltijden uitgedeeld en waar voldoende ruimte is kan het gerecht ter plekke worden gegeten. Op de vraag of het niet gemakkelijker was geweest om weer een blik soep uit te delen, reageert Kip lachend: “Er is geen Surinamer of Antilliaan te vinden die cassavesoep uit blik gaat eten.”

Heri heri dus, die in grote hoeveelheden wordt bereid door acht chefs uit het netwerk van topkok Bijdendijk, ­gekoppeld aan acht kenners uit de Surinaamse en Antilliaanse gemeenschap. Een greep uit de chefs: Nadia ­Zerouali van de Couscousbar, tv-kok Sharon de Miranda, Noah Tucker van Yerba en Nathan Meyer van De Witte Brigade. Zij worden bijgestaan door onder anderen comedian Howard Komproe, cateraar Donovan Kraag en de gezusters Maureen, Martha en Aretha Waal, stuk voor stuk kenners en liefhebbers van de Surinaamse keuken.

Kip: “Op de kennismakingsbijeenkomst ontstond meteen discussie over de ruimte voor een eigen twist aan de heri heri. Gebruiken we wel of geen sambal? En moet dat dan Madame Jeannette zijn? Er is wel enige speelruimte, maar het is wel de bedoeling dat het gerecht in alle delen van de stad min of meer hetzelfde smaakt.” De onderhandelingen over de peper waren trouwens precies wat Kip voor ogen stond. “Het hele project draait om verbinding en dialoog. Het gerecht is geen doel op zich, maar een middel om samen te komen.”

Een emotioneel gerecht

Een van de koks die zich op de heri heri storten is Judith Cyrus, van wie begin volgend jaar een boek over de Surinaamse keuken verschijnt. “Heri heri is een emotioneel gerecht,” vertelt ze. “Het is ontstaan op de plantages in­ ­Suriname en was daar eeuwenlang het dagelijks voedsel voor de tot slaaf gemaakten. Zij moesten lange dagen op het veld maken en kregen calorierijk voedsel van aardvruchten en bananen, aangevuld met wat ­gezouten vis uit Nederland. Pom is het nationale gerecht van Suriname, maar wat mij betreft staat heri heri op gelijke hoogte.”

Maar dan wel goed klaargemaakt. Het gerecht vraagt misschien niet om culinaire acrobatiek, maar er zijn wel een paar harde voorwaarden, legt Cyrus uit. “Het is een puur gerecht: de ingrediënten doen het werk. Het is wel van ­belang dat er genoeg olie wordt gebruikt. Om het op zijn Hollands te zeggen: je moet kunnen prakken. Het lekkerste vind ik kokosolie uit het district Coronie. Daar liggen mijn roots, dus het smaakt en ruikt naar thuis. En dan nog wat kousenband en zuur om er een hedendaagse maaltijd van te maken.”

Vooruitkijken

Cyrus gaat deze week vijfhonderd porties maken. En ja, dat is best veel werk. “Maar ik vind het belangrijk om te doen, zeker in deze tijd. Ik ben niet het type voor een ­demonstratie, maar dit is iets wat ik met liefde doe. Het is goed dat we stilstaan bij het slavernijverleden zonder in het verleden te blijven hangen. Het verleden moet ons helpen om vooruit te kijken. Dat vind ik zo goed aan dit project: het verbindt zwart en wit op een positieve manier. Dat is ook heel Amsterdams, als je het mij vraagt, om samen naar de toekomst te kijken.”

Ook initiatiefnemer Kip kan de culinaire actie ter gelegenheid van Keti Koti niet los zien van de wereldwijde ­beweging tegen racisme. “Ik verdeel mijn tijd tussen Amsterdam en New York. Aan de ene kant vind ik het jammer dat ik nu hier ben: het is heel bijzonder wat momenteel in de Verenigde Staten gebeurt. Aan de andere kant zijn ze daar al veel verder dan wij hier, als het gaat om ­bewustwording. Ik zie wel dat de nieuwe generatie grote stappen zet. In mijn jeugd hadden we geen Black Archives, en van Philomena Essed of Gloria Wekker hadden de meeste mensen nog nooit gehoord. Dat is nu echt anders.”

Keti Koti uit een tas De maatregelen tegen corona hebben dit jaar ook gevolgen voor de Keti Koti Tafel, het project van Amsterdammers Mercedes Zandwijken en Machiel Keestra om zwart en wit tijdens een met rituelen omgeven maaltijd het gesprek met elkaar te laten aangaan. “Gek genoeg heeft corona ons geholpen,” vertelt Zandwijken. “We hebben dit jaar 1400 deelnemers verspreid over het land. Zo veel mensen hebben we niet eerder bij elkaar gekregen.” Met dank aan de Keti Koti Tas, een doe-het-zelfpakket waarmee de deelnemers thuis een dialoogbijeenkomst kunnen organiseren. In de tas: een bijna kant-en-klare maaltijd (vegetarische pindasoep, taart van kokos en cassave), een handleiding voor de avond en drie enveloppen met prikkelende vragen. Keestra: “Het thema zal actueel zijn, maar het is de bedoeling dat de deelnemers het gesprek aangaan vanuit hun persoonlijke ervaring. Het moet geen debat worden.” In de komende dagen worden 700 tassen verspreid. Zandwijken: “We zijn begonnen in Amsterdam, maar inmiddels zijn er in het hele land lokale groepen actief. Het breidt zich uit als een olievlek. Zeeland levert dit jaar de meeste deelnemers: 650. De provincie heeft een koloniale geschiedenis. Vorig jaar hadden we een dialoogtafel met honderd deelnemers in de bibliotheek in Middelburg. Veel mensen gaan nu zelf aan de slag.” Het plan voor de Keti Koti Tafel ontstond in 2007. Zandwijken kwam bij Keestra thuis in contact met het Joodse gebruik van de sedertafel, waarbij tijdens een speciale maaltijd de uittocht uit Egypte wordt herdacht. “Het leek mij een bruikbaar concept voor de verwerking van het koloniaal verleden. De rituelen zorgen voor een veilige omgeving waarin mensen vrijuit kunnen spreken over een gevoelig onderwerp als het slavernijverleden en de doorwerking ervan.” Het doel is begrip en empathie, punten die vandaag de dag niet in overvloed aanwezig zijn. De dialoogtafels zijn kleine empathiefabrieken waarvan er steeds meer opduiken in het land. Zandwijken: “En niet alleen tijdens Keti Koti. De lokale netwerken organiseren het hele jaar door bijeenkomsten. In Zwolle heeft de dialoogtafel geleid tot de oprichting van een cultureel café. Daar wordt voortaan elke maand een bijeenkomst gehouden. Dat is natuurlijk prachtig.” Meer informatie: www.ketikotitafel.nl

