Vrijheidsmaaltijdsoep: toch samen eten op Bevrijdingsdag

Dat vanwege de coronamaatregelen alle Vrijheidsmaaltijden in de stad niet doorgaan, betekent niet dat we niet op een mooie manier samen stil kunnen staan bij Bevrijdingsdag 2020. Daarom gaan we op 5 mei allemaal aan onze eigen tafel dezelfde maaltijd eten: soep.

Op uitnodiging van het Amsterdams 4 en 5 mei comité hebben Michelin-chef Joris Bijdendijk en Samuel Levie ‘de smaak van de stad’ gevangen in een Vrijheidsmaaltijdsoep. Er zijn de afgelopen dagen door de hele stad 7.500 blikken soep verspreid.

We nodigen hierbij iedereen uit om de soep te koken en ook mee te eten. Onderaan dit artikel vind je het recept!

Via een livestream vanuit Pakhuis de Zwijger zijn we allemaal met elkaar verbonden. We luisteren naar verhalen, muziek en inspirerende sprekers en krijgen een kijkje in de keuken van stadsgenoten en mooie initiatieven.



Dinsdag 5 mei van 16.30-19.30 uur, live vanuit Pakhuis de ­Zwijger: Bevrijdingsdag Special De Vrijheidsmaaltijdsoep.

Deel jouw resultaat met #vrijheidsmaaltijdsoep en kijk op vrijheidsmaaltijdsoep.nl voor meer informatie.

Beeld Piet Parra

Vrijheidsmaaltijdsoep Voor 4-6 personen soep (2L) Ingrediënten - 1 kg flespompoen, geschild en in blokjes - 1 grote wortel in fijne stukjes - 200 ml kokosmelk - 1 l groentebouillon - 2 rode uien, fijngesnipperd - 70 gr tomatenpuree - 2 tenen knoflook, fijngesneden - 1 el komijnpoeder - 1 el gemberpoeder - 1/2 tl cayennepoeder - 1 tl kurkumapoeder - 2 tl citroengraspoeder - flinke scheut olijfolie - peper en zout Bereidingswijze Verhit de olijfolie in een pan met een dikke bodem en fruit hierin op middelhoog vuur de ui en knoflook. Voeg, wanneer de ui glazig begint te worden, de tomatenpuree toe en bak al roerend een paar minuten mee. Nu is het tijd om de fijngesneden pompoen, wortel en kruidenpoeders in de pan te doen. Bak het geheel 5 minuten op laag vuur zodat alle smaken goed worden opgenomen door de groente. Blijf goed doorroeren. Voeg 1 liter groentebouillon toe, breng het geheel aan de kook en laat 20 minuten koken tot de pompoen en wortel helemaal zacht zijn. Haal de pan van het vuur en pureer de soep tot een glad geheel met een staafmixer. Voeg daarna de kokosmelk en een flinke snuf peper toe, en maak eventueel nog meer op smaak met een beetje zout. Deel jouw resultaat met #vrijheidsmaaltijdsoep en eet smakelijk!

Beeld Jakob van Vliet