Vrijheid volgens Sup Sup Club 2 Go: geen kroket maar een supboard uit de muur trekken

Beeld Nina Schollaardt

Oud-tv-presentator Sol Wortelboer (37) supt tegenwoordig soms wel 30 kilometer per dag. Hij begeleidt stand-up-paddlingroutes door Amsterdam – zo’n 5 kilometer per tocht. “Vooral de zonsopgangexpedities over de grachten vind ik heel tof, dan voelt het alsof de stad van jou is.”

Dat gevoel van vrijheid bracht hem op het idee om een ‘supboards-uit-de-muur’-concept te ontwikkelen. Hierdoor heb je van zonsopgang tot zonsondergang toegang tot supboards, zonder gedoe met openingstijden. Deze suplockers staan op het terrein van zes horecagelegenheden en je opent ze met een app op je telefoon. Elke locatie heeft minstens acht sups in de lockers. Zo hop je gemakkelijk de Amstel, de Sloterplas of het IJ op met je vrienden.

De lockers van Sup Sup Club 2 Go geven door de paarse en lichtgroene kleuren een zomers gevoel. Ze doen denken aan douchehokjes op de camping, waardoor je direct zin krijgt om het water op te gaan.

Via de app krijg je een instructie­video te zien. In de locker vind je een telefoonhoesje en een tas: waterdicht. Alles wat je niet mee het water op wilt nemen, kun je in de locker bewaren. Wortelboers tip voor beginners: “Zorg dat je bij start en einde op je knieën op het bord zit. Anders tik je de kant aan en lig je in het water.”

Voor 15 euro per uur trek je een sup uit de muur. Een tienrittenkaart kost 125 euro. Zijn de grachten van Amsterdam niet exotisch genoeg? Deze zomer kan je ook suppen in Barcelona: ook daar staat een locker.

Diverse locaties via: supsupclub.com

Tips? open@parool.nl.