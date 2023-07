Vrijheid op vier wielen: deze Amsterdammers zweren bij hun camper

Tijdens de pandemie steeg de verkoop van campers explosief, en daarmee de populariteit van #vanlife: reizen per busje of ernaar kijken op sociale media. Deze Amsterdammers zweren bij hun rijdende huisje. ‘Thuis ben ik altijd alles kwijt, in de camper staat het muggenspul links, de wc-rol rechts.’

Marieke van Luin (52) is lactactiekundige. Ze woont samen met Maurice Bunt (51), head of research bij de Nederlandsche Bank, Sieb (20) en Jetta (18). Ze reizen in een Ford Transit Nugget.

“We hebben al twee keer eerder een camper gehad. De eerste keer waren we samen met de kinderen vijf maanden in Melbourne en maakten we van daaruit campertripjes. Het is een ontzettend leuk gevoel om rond te reizen met je eigen huisje. Terug in Nederland kochten we meteen een camper, een Volkswagen T3, die we verkochten toen de kinderen naar de middelbare school gingen.

Onze huidige camper schaften we aan in de eerste lente van corona. Het was dé manier om af en toe even te kunnen ontsnappen aan het leven van alledag. Mijn partner en ik gaan samen weekendjes weg en soms ga ik met mijn dochter weg, maar ik laat ook regelmatig de camper in mijn eentje uit, om op te laden. Ik vind het heel ontspannend om naar een natuurcamping te rijden, het luifeltje uit te rollen, de stoeltjes uit te klappen, water te halen en een potje koffie te zetten. Soms ga ik een nachtje naar een camping aan de Amstel, het is maar twintig minuten rijden van ons huis, maar het voelt meteen als vakantie.

We zijn al verschillende keren naar Frankrijk gereden en zijn er ook al meer­dere keren gestrand; de bus is inmiddels vijf keer op de eerste hulp beland. Ik vind dat wel leuk, een beetje kletsen met de ANWB, maar Maurice heeft daar wat minder mee. Het camperen is ook meer mijn hobby. Ik ben nogal chaotisch. Thuis ben ik altijd van alles kwijt, maar in de camper heeft alles een vaste plek: het muggenspul staat links, de wc-rol rechts. Ik heb een hekel aan opruimen, maar in de camper vind ik het juist fijn, het ontrafelt mijn hersens. We hebben een bed, een tweepitsfornuisje, een chemisch toilet, een koelkast en een radiootje. Het is een soort poppenhuis: lekker overzichtelijk en geordend, en tegelijk moet je altijd creatief zijn en improviseren.”

Leoke: ‘Er was zelfs ruimte voor een kippenhok.’ Beeld Ivo van der Bent

Leoke (29) is kunstenaar. Hij rijdt in een Mercedes Sprinter.

“Mijn eerste bus was een oude ­brandweerwagen die ik ombouwde tot camper, met een uitschuifbaar bed, een deur van een oude Coca-­Cola-automaat als dakraam, een ­keuken, plek voor mijn crossmotor achterop, een soundsystem en een surfplank op het dak. Er was zelfs ruimte voor een kippenhok, want ik reisde met twee kippen. Ik verkocht de bus vorig jaar omdat de motor veel herrie maakte en ik er de stad niet mee in mocht. Ik kocht er een vrachtwagen met laadbak voor in de plaats, die ik ombouwde tot een tiny house met een glazen schuifdeur.

De levensstijl van mensen die wonen op wielen heeft me altijd gefascineerd. Als kind ben ik veel verhuisd, altijd blijven bewegen zit daardoor in mijn systeem. Het leven in een bus is voor mij een manier om mezelf te resetten en even los te komen van de drukte van het bestaan. Als je in warme landen reist, ontdek je dat je ook maar weinig spullen nodig hebt. Onderweg ben ik al veel mensen tegengekomen die ook een nomadenbestaan leiden. Met een aantal trok ik vorige zomer op in Portugal, we verkochten paella vanuit mijn vrachtwagen en organiseerden markten, feestjes en open mic-avonden.

Mijn vrachtwagen is bij vrienden in Portugal gebleven, inmiddels heb ik een werkbusje verbouwd tot camper. Het plan is om deze zomer samen met de Oekraïense fotografe Inna Pashkina met het Mobile Circus of Peace mee te reizen naar de grens van Polen en Oekraïne. Ze gaan de kinderen in het oorlogsgebied wat vrolijkheid brengen en ik leen ze mijn bus uit. Inna en ik willen er ­werken aan een fotoproject met de locals. Daarna rijden we door naar Odessa, waar Inna’s vader en broer wonen, en vanuit daar door naar de rest van Oost-Europa, de natuur in. Ik ben graag flexibel, mijn leven wordt mede bepaald door wat ik al reizend in mijn bus tegenkom, niet andersom.”

Hilde Jalving: ‘Onderweg zwaaien we altijd naar bussen als de onze.’ Beeld Ivo van der Bent

Hilde Jalving (45) is docent Nederlands. Ze kampeert met Harm Vlugt (49), docent aan de HvA, en Mika (9) in hun VW LT35.

“We kochten onze bus vijftien jaar geleden omdat we van wind- en kitesurfen houden. Het idee was om er een halfjaar mee te reizen en ’m dan weer te verkopen, maar na de reis waren we verslaafd. Het is ook onze enige auto.

We werken allebei in het onderwijs en gaan iedere zomer zes weken op pad. Daarin plannen we nooit iets, behalve dat we meestal in de buurt van surfplekken staan. Ook in het weekend gaan we eropuit, vaak naar natuurcampings in Nederland. Mika gaat sinds zijn geboorte mee, de eerste keer was hij vier maanden, ik gaf borstvoeding in de bus. Inmiddels is hij net als wij gek op kitesurfen. Vroeger verbleven we overal vrij kort, tegenwoordig blijven we wel wat langer op een camping als Mika er vriendjes heeft gemaakt.

Zodra we in de bus stappen, ervaren we een vrij gevoel. Veel mensen vinden het te primitief, maar alles wat we nodig hebben past erin: een minikoelkastje, een zonnepaneel op het dak en een emmer als wc; douchen doen we op campings. Onderweg komen we vaak dezelfde mensen tegen, ook surfers. Iedereen heeft tips voor elkaar, over plekken waar je mooi kunt wildkamperen. Onderweg zwaaien we altijd naar bussen als de onze.

De bus is een keer gestolen, gewoon bij ons voor de deur. We zaten echt in zak en as. Een vriend had een foto van de bus op zijn Facebookpagina gezet en die werd door heel veel mensen gedeeld. Uiteindelijk werd ie een kleine week later teruggevonden in de Watergraafs­meer. Hij was nog helemaal intact. Nu hebben we er voor de zekerheid een stuurslot op gezet.”

Danielle Kortekaas: ‘We rijden door tot waar de zon schijnt.’ Beeld Ivo van der Bent

Danielle Kortekaas (53), eigenaar van @maisonbotanique, en Gerald Weltevreden (49), docent sportpsychologie aan de Uva, hebben een Hymer S550.

DK: “Na een longtransplantatie in 2011 had ik één grote wens: een paar maanden met een camper door Europa trekken, samen met de hond. We kochten deze camper uit de vroege jaren tachtig, een geweldig ding, een soort monument vanbuiten en vanbinnen.”

GW: “Het reizen beviel zo goed dat we sindsdien twee keer per jaar een maand als digitale nomaden leven. Een deel van de dag zijn we aan het werk in de camper, ik voer overleg met studenten, Danielle werkt aan haar eigen bedrijf, en daarna gaan we weer wat leuks doen.”

DK: “Ik heb mijn werk aangepast aan het reizen; ik koop onder andere vintage spullen in op markten en kringloopwinkels en die verkoop ik weer bij concept­store Gekaapt. Onderweg maak ik botanische tekeningen voor ansichtkaarten of pluk ik bloemen om te drogen, die ik inlijst en verkoop.”

GW: “De camper is ons tiny house van 10 m2 met een zonnepaneel. Alles zit erin: een bed, douche, wc, koelkast, keukentje. Het is niet superluxe, maar zo voelt het wel. Helemaal als we op een plek staan met een wijds uitzicht, over een meer of de zee, of een glooiend landschap, waar we volledig off-grid kunnen leven. Voor ons is het de ideale manier om tot rust te komen en op te laden.”

DK: “Onze hond Zinedine gaat al mee sinds ie een puppy was. Zodra hij de camper ziet, springt hij er zonder problemen in. Hij is dol op zwemmen en avontuur.”

GW: “We dachten er een tijdje aan de stad te verlaten omdat het te druk werd, of om een tuinhuisje te kopen, maar hebben juist behoefte aan de afwisseling. Nu hebben we het beste van twee werelden. In de zomer gaan we ook altijd met de camper naar een paar festivals, laatst nog naar Wildeburg en naar Landjuweel in Ruigoord. Het is heel relaxt om op zo’n ­festival je eigen huisje bij je te hebben.”

DK: “Met de camper kunnen we gaan en staan waar we willen. Als het ons ergens niet bevalt of het is slecht weer, rijden we gewoon door tot waar de zon schijnt.”

Do Oving: ‘Het zal het niet lang meer duren voor hij de stad niet meer in mag.’ Beeld Ivo van der Bent

Do Oving (36), kapster bij Hare Majes, en decorbouwer Olly de Jeu (45) rijden in een Hyundai H200.

DO: “Ik kocht ons busje tijdens de zomer van de eerste lockdown, het is mijn eerste auto ooit. Olly ging als masseur op camping Buitenland in Drenthe werken en zo kon ik makkelijk naar hem toe. Ik wilde een klein busje dat ik in Amsterdam voor de deur kwijt kan en het moest geen oldtimer zijn, want daar mag je de stad niet mee in, al zal het niet lang meer duren voor onze bus ook niet meer welkom is, want hij rijdt op diesel.”

ODJ: “Samen hebben we deze bus bij Collectief De Vliegplaats in Noord in vijf dagen helemaal omgebouwd. Er is een keukenblok met drie lades en er zijn meerdere stroompunten. We hebben een duurzaam gasfornuisje op benzine, de hele bus is geïsoleerd met steenwol en de wanden en het plafond zijn onder meer van lamellenhout en bamboe gemaakt; het meeste is gerecycled.”

DO: “Het interieur heeft een safarithema: de wanden hebben we behangen met junglebehang en de rest van de bus is legergroen gespoten. Er liggen zebrakussens en een pantersprei op het bed, dat de hele lengte van de bus beslaat. Als we een matras inklappen is het een bank. De gordijntjes zijn lichtwerend en hangen met een systeem van draadjes en magneetjes. Het is allemaal heel praktisch en simpel, echt een guerillabusje.”

ODJ: “Ik heb mijn hele leven gesurfd. Vroeger mocht je overal staan, dat is veranderd nu er steeds meer campers zijn en de regels voor kamperen bij de boer strenger zijn. Sinds corona is reizen met een camper ontploft, het is echt een hipsterding geworden.”

DO: “Deze zomer gaan we naar Scandinavië, daar mag je nog wildkamperen, in de natuur of bij mensen op het terrein. In Nederland gaan we vaak naar natuurcampings van Staatsbosbeheer en in de zomer zijn we veel in Ruigoord te vinden. Met ons busje zijn we zo in de natuur, we hoeven alleen wat kleding, een dekbed en kussens in te pakken en we kunnen gaan.”

ODJ: “De stad verhardt, iedereen is gehaast en mensen worden steeds asocialer. Om daar af en toe aan te kunnen ontsnappen, is voor ons belangrijk. De bus geeft ons een groot gevoel van vrijheid; zonder vleugels zou ik sterven.”

Volg die bus! Niet alleen het reizen in busjes nam tijdens corona een vlucht, onder de noemer #vanlife werd campers bekijken en erin bekeken worden ook een trend. Wie zelf het huis niet uit kon tijdens de pandemie droomde weg bij de vlogs van wie wél vogelvrij rondreisde. Ook video’s en vlogs over het herinrichten van oude busjes, surfen en hiken uit de achterbak en bijbehorende ongemakken vonden gretig aftrek – en soms sponsoring vanuit de kampeer- en reisindustrie. Inspiratie opdoen kan op Instagram bij de volgende Nederlandstalige accounts. @camperhomies Twee ‘green campfluencers’ vloggen over hun reizen.

@opreismetstijn Stijn woont fulltime in een vrachtwagencamper en vlogt erover op YouTube.

@geraldine_kemper Kocht een bus en deelt haar vanlife op Instagram.

@vanlifeboys Rayko en Kyle reden met hond Yoko tweeënhalf jaar door Europa.

@vanlife_with_tes Astrid woont fulltime in haar camper met hond Tess.

@happy.roadlife Astrid en Nico doen verslag van hun avonturen met zelfgebouwde camper Betty.

@fan_van_freddie Peter en Marlou werken remote vanuit camper Freddie en bloggen over hun fulltime vanlife.