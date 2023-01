Vrienden voor het leven: ‘Mijn droom is dat we op ons 80ste nog af en toe samen een jonko roken’

Ze kennen elkaar nog maar net, via TikTok, of juist al jaren, sinds de basisschool. Drie vriendengroepen over hun hechte band.

Yuki Miyamoto (19, Amstelveen), is model en student liberal arts aan de VU. Isabella Pintucci (19, West) studeert Business aan de UvA. Fiachra Joyce (19, Oost) is student psychologie en werkt bij een café. Maya Lowery (21, Zuid) studeert mediastudies aan de VU.

Toen Yuki vier maanden geleden als uitwisselingsstudent in Amsterdam kwam wonen, postte ze een video op TikTok met een oproep om nieuwe mensen te leren kennen: “Ik kreeg meteen veel reacties. Met Maya, Fiachra en Isabella klikte het meteen en vanaf dat moment zijn we samen gaan afspreken. Onze groep is heel internationaal. Ik kom uit Japan en groeide op in India en Singapore. Isabella is half Spaans, half Italiaans, Fiachra komt uit Ierland en Maya uit Tokio.”

Isabella: “Hoewel we allemaal een heel andere achtergrond hebben, lijken we toch op elkaar. We zijn geïnteresseerd in mode en streetstyle, al hebben we allemaal een verschillende smaak en onze eigen stijl.”

Fiachra: “We komen graag in de vintagewinkels rond het Waterloo­plein. Dat we alle vier queer zijn, verbindt ons ook.”

Yuki: “In Amsterdam is het leven veel vrijer dan in Japan, de mensen zijn heel vriendelijk en heel open-minded. Ik voel me daardoor zelf ook meer open en vrij. Als we samen zijn, gaan we winkelen of we spreken thuis af om een drankje te drinken. In Japan is thuis afspreken normaler dan hier, Maya en ik hebben dat bij de anderen geïntroduceerd. We leren van elkaars culturen, de andere levenswijzen maken onze vriendschap interessant.”

Na de exchange gaan de vier studenten allemaal weer hun eigen weg. Toch hopen ze vrienden te blijven. Maya: “Het lijkt me mooi om elkaar te blijven opzoeken, ook als we over een jaar weer ergens anders wonen.”

Ruby van Erven Dorens (19, Oost) werkt bij café Van Leeuwen en zit in het eindexamenjaar havo, net als Bink de Graaf (18, Oost), die werkt bij restaurant Karaat met Soedarno Pawirowijoto (17, Zuidoost). Micha Jacobs (19, Oost) werkt bij Chicago Social Club, net als Ilias Lghali (18, West). David Tressels (20, Oost) is dj.

Bink, David en Ilias. Beeld Kwabena Appiah-nti

Ruby en Bink leerden elkaar drie jaar geleden kennen op het Cygnus Gymnasium. Bij het skaten, onder meer op het Olympiaplein, leerden ze veel van de andere jongens kennen.

Ruby: “Dat we skaten verbindt ons, het was jaren onze dagelijkse bezigheid; we gingen nooit achter een scherm zitten gamen, maar ontmoetten elkaar buiten.” Alleen Bink skate niet. “Ik heb het geprobeerd, maar het is niks voor mij, dus ik ben de supporter van de groep.”

De vrienden voetballen ook samen, iedere zondag staan ze op het veld bij JOS in de Watergraafsmeer. En ze gaan samen op stap, meestal in de Soos, waar een aantal van hen werkt, achter de bar of als dj.

Micha (l) en Ilias. Beeld Kwabena Appiah-nti

Ruby: “De vriendengroep is groot, twaalf man sterk in totaal. Toch is het drama minimaal. We bespreken altijd alles eerlijk.” Soedarno: “We kunnen ook flink discussiëren. Wel gaan we altijd respectvol met elkaar om. We laten anderen de band niet opfokken, dat is echt broederschap. We hebben ook allemaal een verschillende afkomst en opleiding, die diversiteit vind ik extra sick.” Ruby: “Het verrijkt ons leven, we leren van elkaar.” Bink: “Ik denk dat we de beste versie bij elkaar boven halen.”

Op vakanties gaan ze ook met de hele groep, vorige zomer naar Milaan, daarvoor naar Antwerpen. Dit jaar willen ze naar het strand, ‘in een villa met zwembad sowieso’. Bink: “Mijn droom is dat we straks als we tachtig zijn nog af en toe met elkaar buiten gaan chillen, een dikke jonko roken en keihard stuk gaan.”

Boris van Warmerdam (22, West) is graphic designer. Hij en Patrick de Graaf (22, Nieuw-West) werken bij Knijn Bowling, net als Mansoure Andji (22, West), dj en student science, business & innovation aan de VU. Henos Solomon (22, West) studeert daar bedrijfskunde, Stasz Blondelle (22, West) werkt bij Bestseller.

Henos en Patrick. Beeld Kwabena Appiah-nti

Boris kent Stasz al sinds de basisschool, Mansoure en Henos leerde hij kennen op de middelbare en Patrick via via en van het werk bij Knijn. Boris: “We zijn altijd erg direct tegen elkaar. Daar moeten anderen soms aan wennen, maar voor ons geeft het duidelijkheid en eerlijkheid. We zijn allemaal net anders, het is juist mooi om dat van elkaar te accepteren, het zorgt voor een diverse groep.”

Mansoure: ¨We zijn best vaak samen en delen wel zo’n beetje dezelfde smaak qua kleding en muziek, al is het geen punt als iemand daarvan afwijkt.”

Het maakt niet uit wat ze samen doen, eigenlijk is alles leuk, zegt Henos: “Misschien is het juiste woord om onze vriendengroep te omschrijven wel ‘universeel’.”

Boris, Mansoure, Patrick en Stasz. Beeld Kwabena Appiah-nti

Boris en Mansoure maken samen muziek, soms doen ze dat ook met z’n allen. Boris: “Vrienden van ons hosten clubavonden, daar gaan we vaak heen, Mansoure om te draaien, wij om te supporten.” Andere dingen die ze als groep doen: voetbal en UFC kijken, kaarten, een hapje eten of ergens wat drinken. Stasz: “Eigenlijk doen we die dingen te weinig.”

Of ze over tien jaar nog bevriend zijn? Patrick: “De love voor elkaar zal denk ik nooit verdwijnen. Dit zijn de mensen waarmee ik wil groeien en ik denk dat we elkaar daar ook in kunnen supporten.”

Henos: “Ik ken Boris, Stasz en Mansoure al zo lang, onze vriendschap heeft een stevigheid die niet zo makkelijk afbreekt. Met Patrick voelt het net zo vertrouwd, soms verbaast het me dat ik hem pas drie jaar ken.”