Vrienden brachten 760 Amsterdamse minibiebs in kaart: ‘Het werd bijna een obsessie’

Hoe begon deze minibiebspeurtocht?

Enkiri Bloem: “In coronatijd wilde ik Emile, die oorspronkelijk Amerikaans is, mijn geboortestad Amsterdam laten zien en onderweg een paar boeken in minibiebs zetten. We vonden online een minibiebskaart, maar veel kastjes bleken al niet meer te bestaan. Toen besloten we zelf een kaart te gaan maken.”

Wat vindt u zo leuk aan minibiebs?

“Het is vooral leuk om ze te vinden en te zien wat de verschillen zijn. Sommige mensen zetten gewoon een oude Billykast van Ikea neer, anderen bouwen zelf een kastje; dat vinden we natuurlijk het leukst. Al vind ik zo’n kastje in verval, helemaal opgegeten door de natuur, ook interessant.”

Hoe pakken jullie de zoektocht aan?

“In het begin deden we dat supersystematisch. Binnen de Ring hebben we denk ik echt álle straten gezien. Later zochten we in andere delen van de stad en zelfs iets daarbuiten, zoals in Amstelveen en Badhoevedorp. We krijgen ook tips via ons Instagramaccount @minibiebsofamsterdam. Tussen de 250 en 500 werd het bijna een obsessie, maar inmiddels is het stadium van zoeken voorbij en kijken we gewoon wat we tegenkomen.”

Heeft u een favoriet?

“Dat is een minibieb in een zelfgebouwd minikerkje met altaar. Maar die staat in Uitgeest, jammer hè? In Amsterdam vind ik de Boekenboom aan het Baroniepad en het Westerboekkastje aan de Westerkade leuk. Ook allebei zelfgemaakt, door een creatieve geest.”

Op naar de duizend?

“Het leek ons al een wonder als we er honderd zouden vinden. Daarna dachten we de 250 nooit te halen en bij zeshonderd wilden we eigenlijk stoppen... Achthonderd halen we denk ik wel, maar duizend? Dat is nog best een klus, hoor.”

De kaart met Amsterdamse minibiebs vind je hier.