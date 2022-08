Vr.(22) zkt. oefnrmt. met drmstl.

Beeld Shutterstock

Een drummer zonder drumstel, hoe dat zo?

“Ik ben recent verhuisd van Amsterdam naar Duivendrecht en woon nu in een studio van 25 vierkante meter; daar is geen plek voor mijn drumstel. Ik ben gaan rondvragen hier, onder meer bij het buurthuis, maar daar zagen ze weinig mogelijkheden.”

En toen stond u in de Plus en dacht...

“Nee, ik zat thuis op de bank en dacht vastberaden: niet geschoten is altijd mis, ik ga naar de Plus en hang daar een briefje op. Maar niks. Wel geschoten, maar niet raak. Ik heb het ook op Marktplaats geprobeerd, ook niks.”

Wat voor muziek speelt u?

“Rock, metal, punk. Kijk, ik speel ook in een band, Papa’s Probleem, en we repeteren eens in de twee weken. Afgelopen zaterdag hadden we zelfs ons eerste optreden ooit, in rockclub The Cave aan de Prinsengracht. Maar ik wil ook graag zelf oefenen, eens in de week of zo, een uurtje. Eventueel neem ik mijn eigen drumstel mee, dat is elektronisch.”

Maar om de Sheila E. van Duivendrecht te worden is meer nodig?

“Ik weet niet wie dat is, maar het zou toppie zijn als iemand een ruimte heeft met daarin een akoestisch drumstel met dubbel baspedaal en dat ik dat dan af en toe mag gebruiken. Het hoeft niet in Duivendrecht, hoor. Zuidoost, Diemen, rond het Amstelstation is ook allemaal goed.”

Is drummen eigenlijk uw hoofdbezigheid?

“Nee, ik teken en illustreer ook, en studeer dit jaar af als kleuterjuf. Ook speel ik sinds kort een beetje gitaar.”