VPRO-hoofdredacteur Sarah Sylbing: ‘Er waait een rechtse, conservatieve wind op het Mediapark’

Sarah Sylbing (42) maakte de veelgeprezen documentaireseries Schuldig en Klassen en is precies een jaar hoofdredacteur van de VPRO. Een gesprek over idealisme en identiteit: ‘Het idee dat kansenongelijkheid om zwarte en witte scholen gaat, is gevaarlijker dan wel of niet het n-woord gebruiken.’

“Ik vond en vind het jammer dat ik zo licht ben uitgevallen,” zegt Sarah Sylbing (42), sinds eind 2021 hoofdredacteur van de VPRO. “Van mijn neefjes en nichtjes zie je altijd meteen dat ze half Surinaams zijn, maar mij vragen mensen vaak of ik Indisch ben.”

Ze zit aan de keukentafel van haar verbouwde herenboerderij in Amsterdam-Noord, in de buurt van het Twiske – haar moeder, actrice Elsje de Wijn, heeft een eigen huis op het erf. Geamuseerd: “Grappig genoeg is dat dus vervelend. Je wil dat mensen weten waar je vandaan komt. Mijn halfzusje is twintig jaar jonger, die identificeert zich als een person of colour, die is superbewust. Ik heb me weleens afgevraagd of ik daar ook bij mag horen. Wanneer mag je dat half-Surinaamse claimen?”

Sylbings vader Garth woont in Amsterdam-West, met zijn tweede vrouw, moeder van Sarahs halfzusje Sascha. “De opa van mijn opa is nog in slavernij geboren. Mijn generatie is daar veel geïnteresseerder in dan de generatie boven ons. Ik heb wel zin om daar nog eens een film over te maken: over de generatie van mijn vader die ‘wees onzichtbaar’ als leidraad in zijn leven had – integreren en zo Hollands mogelijk doen – en de generatie eronder die denkt: wacht eens, we zijn anders, we worden anders behandeld, laten we dan ook op zoek gaan naar waar dat vandaan komt.”

Waar sta jij?

“Een beetje ertussenin. Mijn halfzusje is veel strijdvaardiger en activistischer. En ik heb drie kinderen, mijn oudste is 14, die zit op het IVKO, hij en zijn vrienden zijn altijd bezig met gender, identiteit en minderheden. Vorig jaar op vakantie aan het zwembad zei mijn jongste zoontje ineens: ‘Opa Garth, wat ben je al bruin!’ Toen zei mijn vader: ‘Ja dat is logisch, ik ben een neger.’ Je zag mijn halfzusje en mijn oudste zoon verstijven. ‘Wat zeg je nu!?’ zei mijn zoon. ‘Dat bén ik toch, dat mag ik toch wel zeggen,’ zei mijn vader. Hij deed het ook om te provoceren, maar tot voor kort was het een woord waarmee hij zichzelf altijd beschreef.”

Ik mag het geloof ik niet eens opschrijven.

“Nee, dat snap ik. Ik zag jou ook verstijven toen ik het woord uitsprak. Er gaat toch een schok door je heen. Ik citeer een verhaal over mijn vader, die dit woord tot een paar jaar geleden gewoon gebruikte. Maar goed, ook bij de VPRO zijn er mensen die het stom gaan vinden dat ik dit zeg. Maar ik sta er precies tussenin. Ik zou het woord nooit gebruiken, zeker niet in het bijzijn van mijn halfzusje en mijn zoon, maar tegelijkertijd vind ik het soms ook te star, hoe we er met elkaar over praten. En afleidend van waar het werkelijk over gaat.”

We doen een woord in de ban in plaats van dat we nadenken over de lading erachter.

“Als mensen er aanstoot aan nemen, laten we het dan vooral niet gebruiken. Maar ik zie patronen die veel erger zijn en die we niet weten te doorbreken. Bijvoorbeeld als ik het over kansenongelijkheid heb en mensen zeggen: zwarte en witte scholen, bedoel je dat? Dát is racistisch. Het idee dat kansenongelijkheid om zwarte en witte scholen gaat, is gevaarlijker dan wel of niet het n-woord gebruiken.”

Wat bedoel je?

“Als je kansenongelijkheid gelijkstelt aan zwarte en witte scholen, reduceer je het tot een migrantenprobleem. Dat is in de kern racistisch en daarmee sluit je de ogen voor het werkelijke probleem: de sociale klasse en het opleidingsniveau van de ouders. Dat is de allesbepalende factor. Ze zeggen niet voor niets: gefeliciteerd met het diploma van je ouders. In achterstandsbuurten gaan hele basisschoolklassen de vmbo-scholen in, wat statistisch gezien niet kan kloppen, en in Zuid ­vliegen ze allemaal naar de gymnasia – wat óók niet kan.”

In 2019 maakte Sarah Sylbing samen met Ester Gould de documentaireserie Klassen, over kansenongelijkheid in het onderwijs, waarbij ze leerlingen volgden op verschillende scholen in Amsterdam-Noord. De bevlogen juffen Astrid en Jolanda werden er landelijke beroemdheden door. In het montageproces verhuisde Sylbing met haar gezin zelf naar Noord.

Toen moest je opeens een school uitzoeken in de wijk waar je een jaar met een camera had rondgelopen.

“Ons middelste kind ging in groep zes over. We hebben voor hem, omdat ik een idealist ben, omdat ik die serie maakte en omdat ik erin geloof, voor een multiculturele buurtschool gekozen in Tuindorp. Een heel leuke school met een heel goed lerarenteam. Heel gemengd als het gaat om kleur en etniciteit, maar een andere sociale klasse. In de onderbouw verandert dat nu wat, maar waar hij terechtkwam was echt anders dan wat we gewend waren in Oud-West – het cliché van GroenLinks, D66, bakfietsen. Andere ouders, andere kinderen. Mijn zoon vindt dat leuk en gezellig, maar in het begin ook wel moeilijk. Kinderen zijn minder gewend om bij elkaar thuis te spelen, en er is veel meer straat in de school. Snel boos, snel vechten en ook snel weer goed maken. Hij vond het moeilijk om vriendschappen te sluiten. Hij zei: het ene moment schelden ze je uit, het volgende moment voetballen ze weer samen. Maar nu heeft hij daar een modus in gevonden, hij heeft goede vrienden uit allerlei culturen. Heel verrijkend. Maar in de wijk hierachter maakt hij af en toe wel heftige dingen mee. Zijn fiets is een keer afgepakt, toen moest hij kruipen en blaffen om hem terug te krijgen. Dat werd gefilmd en online gezet. Wij denken dan: o mijn god! Maar hij zegt: ja, dat is even kut. Wat ik een geweldige reactie vind waar we allemaal van kunnen leren.”

Dit is jouw idealisme dat hem hieraan blootstelt.

“Is dat niet altijd wat je met je kinderen doet? Ze je eigen wereldbeeld opleggen? Kijk, als hij ongelukkig zou zijn, gepest zou worden en zich niet staande zou kunnen houden... Dan zouden we heus nadenken over deze buurt en of we hem niet meer naar dat pleintje zouden laten gaan – zoiets. Maar hij is gelukkig en stevig en sterk. Hij is de witste van onze kinderen, maar hij koestert zijn Surinaamse wortels. In zijn kamer hangt een Surinaamse vlag, hij vindt het ook heel fijn om in een klas te zitten die niet helemaal wit is. Maar laat ik er ook niet te stoer over doen. Toen hij die dag thuiskwam, dacht ik natuurlijk: wat doe ik mijn kind aan? Toen heb ik met hem gesproken. Hij zei: mam, het was even vervelend maar let’s go. Ester vroeg: overweeg je dan geen moment om je kind uit die buurt te halen? Toen zei ik: als ik dat na één zo’n tegenslag zou doen, waar geloof ik dan nog in? Als ik al niet geloof dat het in de buurt en op de basisschool kan mengen, dan slaat toch alles wat wij hebben gedaan helemaal nergens op? Ik wil niet tegen de klippen op, met het lot van de kinderen in mijn hand, de wereld veranderen, maar een beetje tegenwind, daar moeten we tegen kunnen met zijn allen.”

Vind je het vervelend dat ik dit vraag? Aangesproken worden op idealisme kan ook heel dwingend zijn.

“Ik vind het juist wel goed. Ik vind dat we dat meer zouden moeten doen, leven naar je idealen, en niet bijvoorbeeld, zoals Wim Kok deed, commissaris bij Shell worden als je de PvdA hebt geleid.”

Beeld Valentina Vos

Drie jaar voor de serie Klassen maakte Sylbing, ook met Ester Gould, de documentaireserie Schuldig, over armoede in de Vogelbuurt, ook in Amsterdam-Noord. Een miljoen kijkers leefde mee met Dennis van dierenwinkel Ambulia, die door schulden met sluiting bedreigd werd, en met het gezin van Ron en Ramona dat op straat werd gezet. De serie won allerlei prijzen, Sylbing en Gould werden journalist van het jaar.

De armoede grijpt om zich heen. Maak je je zorgen?

“Alles wat je nu ziet, al die schrijnende verhalen over armoede, hebben wij zes, zeven jaar geleden al gefilmd. Mensen zeiden toen al: die toeslagen, daar komt alleen maar ellende van. Het systeem maakt mensen kapot. Mensen hebben na Schuldig gezien dat armoede niet zomaar de schuld van de mensen zelf is. Dat het niet komt doordat ze plasmatelevisies kopen, maar doordat ze te weinig geld verdienen. Maar wat heeft de serie nou precies teweeggebracht als niet veel later zo’n toeslagenaffaire aan het licht komt?”

Word je daar somber van?

“Zeker. Maar niet minder strijdvaardig. Niet dat ik meteen dacht dat we half Nederland konden laten zien dat het geen goed idee is om op neoliberaal beleid te stemmen, maar dat meteen na Schuldig Mark Rutte met vlag en wimpel de verkiezingen won, dat vond ik teleurstellend.”

Wat zegt dat over Nederland?

“Ik denk dat grote groepen mensen het heel prima hebben. En they don’t care. Daarbij geloven wij heel hardnekkig in gelijke kansen. Dat het aan de mensen zelf ligt als het misgaat. De Engelsen weten: er bestaat zoiets als de working class en het is echt jammer als je daarin wordt geboren. Hier zit het calvinisme diep: wie zich brandt, moet op de blaren zitten. De gedachte dat je zelf de baas bent over je eigen toekomst.”

Ik geloof dat ook, als ik eerlijk ben.

“Toen ik klein was, liepen mijn vader en ik vaak langs een zwerver. Die lag voor de supermarkt in de Tweede Helmersstraat, waar wij boodschappen deden. Mijn vader zei dan altijd: ‘Je kijkt er toch niet op neer hè? Er hoeft maar dít te gebeuren en je ligt er zelf!’ Dat idee heeft zich heel erg in mij genesteld. Dat het maar toeval is waar ik woon en hoe het met me gaat. Het is gewoon geluk dat ik geboren ben waar ik ben geboren, dat ik slim ben, dat ik niet lelijk ben. Al die dingen die helpen, daar heb ik niets voor gedaan. Die hele suggestie dat als je ergens hard voor werkt, je er wel komt...”

Als ik hard werk, bereik ik ook meer. Voor mij werkt het.

“Voor ons klopt het sprookje. Maar ik heb me wel altijd gerealiseerd, misschien doordat ik een Surinaamse vader heb, dat als je uit een ander land komt, je je op een andere manier erin moet knokken. Mijn vader heeft me altijd uitgelegd hoe racistisch Nederlanders waren. Dat ze doen alsof ze het niet zijn, maar dat ze je altijd op een andere manier bekijken.”

Is hij bitter geworden?

“Onverschillig. Hij is een vrolijke man, maar dat gevecht tegen racisme, daar haalt hij nu zijn schouders over op. Hij gaat niet meer de barricades op.”

Jij wel.

“Vind je? Tja, in mijn werk wel. Maar ik sta niet bij een Black Lives Matter-demonstratie zoals mijn halfzusje. Ik ben wel geëngageerd. Mijn vader is een PvdA-man – hoewel hij af en toe woedend zijn lidmaatschap opzegt en zich dan weer aanmeldt – en mijn moeder komt ook uit een rood nest. Die stemt altijd op de kleinste linkse partij. Dat heeft ze geleerd van háár moeder: stem altijd op een linkse luis in de pels.”

Beeld Valentina Vos

Hoe ben jij in Hilversum beland?

“Ik werd gevraagd om te solliciteren. Ik heb best geaarzeld: ik ben altijd zelfstandig geweest, en ik ben niet zo heel diplomatiek. Ik vroeg me af of ik zo uitgesproken kon blijven als ik ben. En wat ik ervan zou vinden elke dag naar Hilversum te moeten, een vast salaris, vakantiegeld…” Lacht: “Dat laatste leek me eigenlijk best relaxed.”

Je vertelde eerder dat je bij overleggen met andere omroepen met twaalf witte mannen om de tafel zit.

“Omroep Zwart heeft ook een vrouw gestuurd, maar verder: ja. Ik zit daar met Arnold Karskens en Bert Huisjes en Dominique Weesie. En nog los van dat het er wit en mannelijk is, waait er best een rechtse, conservatieve wind op het Mediapark.”

Hoe is de sfeer bij dat overleg?

“We hadden er pas één gehad, en toen kwam die gewraakte uitzending van Ongehoord Nederland, met allemaal willekeurige fragmenten van zwarte mensen die witte mensen slaan, en waarbij het n-woord de hele tijd werd gebezigd op een hele andere manier dan mijn vader deed.”

De VPRO heeft toen een statement afgegeven: ‘Een samenleving waarin de publieke omroep ruimte biedt aan racisme, opruiing, haat en polarisatie moet zich toch eens achter de oren krabben.’

“Televisie is theater: wij gaan af, Ongehoord Nederland komt op. Er was veel verdriet, woede en ongeloof dat wij op hetzelfde podium staan als zij. Hoe ga je dan uitleggen: wij horen niet bij hen?”

Was het statement jouw idee?

“Ik werd die vrijdagochtend wakker, zag alle berichten en kreeg direct een appje van Akwasi van Omroep Zwart: wat doen we hiermee? We hebben meteen namens alle omroepen een statement afgegeven. Dat was nogal zakelijk, wat goed was, want dan konden alle omroepen zich erachter scharen. Daarnaast hebben wij namens de VPRO een emotionele oproep gedaan. Misschien was dat voor de bühne, maar soms moet dat ook. Er wordt zo hard geschreeuwd. Je zou wel willen dat je niet mee hoeft te doen en mensen er over een tijdje wel achterkomen dat wij al die tijd stilzwijgend het goede deden, maar dat kunnen we ons niet meer permitteren.”

Is het nog leuk in Hilversum?

“Het is bij de VPRO heel leuk. Maar het is wel een zware tijd. Bij de NPO zijn zo veel regels en systemen bedacht, juist om willekeur uit te sluiten, dat gekke en ori­ginele ideeën vaak sneuvelen doordat ze niet in een mal passen. En tegelijk zijn die systemen zo gemaakt dat een omroep als Ongehoord Nederland erdoorheen kon komen. Als de minister een rechte rug en ballen had gehad, had die gezegd: we gaan geen diep racistische organisatie toelaten tot het bestel, die nota bene dat bestel en de democratie voortdurend bevraagt. We gaan niet een paard van Troje binnenhalen.”

Denk je niet af en toe: ik ga gewoon weer lekker documentaires maken?

“Dat ga ik over een paar jaar ook zeker weer doen, maar dit gaat me net zo goed aan het hart. Ik leg het lot van programma’s liever niet in handen van Jeff Bezos. De publieke omroep is iets om te koesteren, het is zo’n belangrijk democratisch middel. Dat zijn we vergeten.”

Wat zou er gebeuren zonder publieke omroep?

“Dan worden de publieke waarden nergens meer geborgd in het mediabestel. Ook series als Schuldig en Klassen, die overigens bij Human zijn gemaakt, waar je jaren aan moet werken en die dus heel kostbaar zijn, die zou een commercieel bedrijf nooit gaan maken.”

Als ik langs een programma zap met BN’ers die naar een ver land vliegen om daar in een auto doorheen te rijden, kan ik daar echt woedend van worden. Dat is ook de publieke omroep. Welke democratische waarde vertegenwoordigt dat?

“Helemaal eens. Net als een programma als Op1, dat doet alsof het een journalistieke talkshow is maar waar vaak geen enkele kritische vraag wordt gesteld. Waar random mensen random meningen mogen verkondigen die niet worden tegengesproken. Ik vind dat programma heel twijfelachtig en schadelijk voor goede journalistieke programma’s zoals Nieuwsuur en Buitenhof. Een politicus gaat liever bij Op1 zitten waarbij ze een beetje kunnen lachen met Gerard Joling dan dat ze zich kritisch laten bevragen bij Buitenhof.”

Heb je daar een voorbeeld van?

“Dat gebeurt de hele tijd. Politici komen heel vaak niet, bij Buitenhof, omdat ze liever naar ergens anders heen gaan. Dat zeggen ze dan niet zo, maar dan zitten ze wel bij Op1. Er zijn voor politici zo veel prettigere plekken om te gaan zitten. Overal zijn normen en waarden aan het vervagen. Vroeger ging je als acteur niet in een reclamespotje zitten, nu doen mensen alles wat geld oplevert.”

Een Volkskrantcolumnist die reclame maakt voor een belegger.

“Jij zegt nu Volkskrantcolumnist, maar wij hadden die week een programma met diezelfde Sander Schimmelpenninck, Sander en de kloof. Het is een enorme kwestie geweest, ik was verbijsterd. Maar ja: Kok die bij Shell gaat werken, die acteurs in spotjes, die podcast van Gijs Groenteman en Teun van de Keuken waarin ze tussendoor steeds reclame moeten maken: ‘Dit is een gewéldige pen...!’ Ze doen het allemaal.”

Is Nederland minder idealistisch aan het worden?

“Zeker. In mijn jeugd was het bon ton om ideologisch te zijn, te vinden dat je je kind het beste naar een scholengemeenschap kon sturen waar het in aanraking zou komen met verschillende kinderen. Nu kiezen mensen massaal voor scholen met ouders zoals zij. Iedereen is alleen maar voor zichzelf aan het gaan, hoewel er nu gelukkig wel een generatie opstaat die anders is. Maar de oudere generaties hebben vanaf de jaren negentig het idealisme losgelaten.”

“We hebben er allemaal aan meegedaan. Nelson Mandela was vrijgelaten, de Berlijnse muur was gevallen, Arafat en Rabin schudden elkaar de hand, let’s go! Er was genoeg geld. Als je de wind in de rug hebt, kun je je prima permitteren om zonder ideologieën door het leven te gaan. Maar we zijn naïef geweest om te denken dat er nooit meer tegenwind zou komen. We hebben heel lang gedacht dat het en-en kon: én vlees eten én iets voor het milieu te doen. Dat het niet nodig is om de grenzen te definiëren waarlangs je wilde leven.”

Waar leg jij die?

“Ik vind dat je naar je idealen moet leven en dat ook moet uitstralen, in alles wat je doet. Ik ga dus nooit een commercial regisseren voor McDonald’s. En natuurlijk ben ik niet heilig en is mijn grens misschien willekeurig. Iedereen moet zelf bepalen waar zijn grens ligt, maar je moet hem wel ergens leggen.”