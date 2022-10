Voorzetraam van folie helpt Amsterdammers met enkelglas: zo doe je dat

Begin maar eens met dikkere gordijnen

Veel beter dan een provisorisch raam van folie is uiteraard écht dubbelglas of zelfs het moderne, extra isolerende hr-glas. Isoleren is bijna per definitie de eerste en de beste oplossing voor wie de energierekening omhoog ziet schieten deze winter, met behalve betere beglazing ook dakisolatie, vloerisolatie en spouwmuurisolatie als investeringen die zich in oudere Amsterdamse woningen al snel terugverdienen. Op de website van voorlichtingsorganisatie MilieuCentraal (milieucentraal.nl) is een helder overzicht te vinden met daarbij ook alle mogelijkheden om subsidie te krijgen.

Maar wat nou als je zo’n tochtige woning met enkelglas huurt en de huisbaas wil niet meewerken aan betere isolatie? Bij huizen met enkelglas gaat het in Amsterdam voor 85 procent om huurwoningen. Dan moet je uit een ander vaatje tappen, want als huurder ga je natuurlijk geen grote bedragen steken in het huis. Een mogelijkheid is wel, via huurdersbelangenorganisatie Stichting !Woon bijvoorbeeld, om als huurders zelf het initiatief te nemen voor dit soort investeringen. De huisbaas kan die dan voor zijn rekening nemen in ruil voor een redelijke huurverhoging.

Punt is dan natuurlijk dat je daar de komende winter nog niet mee geholpen bent. Op de korte termijn is het vooral zaak om de grootste bronnen van tocht weg te nemen door bijvoorbeeld kieren te dichten met tochtstrips. Een brievenbusborstel is vaak zinnig en radiatorfolie achter de verwarming kan voorkomen dat de warmte weglekt in de muren. Wie weinig geld heeft, kan gratis de FIXbrigade inschakelen.

Bouwfysisch onderzoeker Eric van den Ham van de TU Delft vestigt graag de aandacht op de gordijnen. Zo huiselijk kan betere isolatie zijn. Voor verdere tips verwijst Van den Ham graag naar MilieuCentraal, maar deze ene tip wil hij wel genoemd hebben. “Begin maar eens met dikkere gordijnen.”

Op MilieuCentraal blijkt wel hoeveel dat kan opleveren. Ook gordijnen zorgen voor minder tocht en ze geven binnen een behaaglijk gevoel omdat ze meer warmte opnemen dan glas. De voorlichtingsorganisatie heeft berekend dat enkelglas gecombineerd met de beste gordijnen of luiken voor de ramen zelfs beter isoleert dan dubbelglas. Dubbele plisségordijnen die zich als een accordeon inrollen isoleren nog het beste, helemaal als ze ook nog bekleed zijn met een speciale warmtereflecterende coating van aluminium.

Wel is het zaak dat je gordijnen netjes dichtdoet als de avond valt. En hang ze vooral niet voor de verwarming, want dan gaat er juist veel warmte verloren. In alle gevallen geldt dat isolatie niet moet doorslaan in het uitbannen van ventilatie. Zonder ventileren ben je verder van huis omdat schimmel en vocht gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Wie goed ventileert, tien minuten luchten kan genoeg zijn, zal zelfs merken dat het helpt om het binnen comfortabel te houden omdat droge lucht sneller opwarmt dan vochtige lucht.