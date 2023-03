Voorbij de parels en de jurk kijken: hoe het werk van vrouwen een nieuwe positie krijgt in het Rijksmuseum

Zeventien werken van vrouwen aangekocht, honderden tekstbordjes gewijzigd en tientallen geportretteerde vrouwen geïdentificeerd. In het eerste jaar van Vrouwen in het Rijksmuseum zijn al flinke stappen gezet in het feminiseren van het museale verhaal. Met de steun van Chanel wordt nu de versnelling ingezet.

‘Weet je hoe de brug voor het Rijksmuseum heet?” vraagt Hendrikje Crebolder, om meteen zelf het antwoord te geven: “De Judith Leysterbrug. Die naam kreeg de brug al in 2016, vijf jaar voordat wij Leyster in de eregalerij hingen, als eerste vrouw tussen Hals, Vermeer en Rembrandt.” De emancipatie van vrouwen verliep traag in de museumwereld, wil de directeur Development en Media van het Rijksmuseum maar zeggen.

Aan universiteiten werd een halve eeuw geleden al feministisch geïnspireerde lesstof gedoceerd en ontstond in de jaren negentig het vak genderstudies. In de politiek is de man-vrouwverhouding al flink rechtgetrokken. En zelfs in de top van het zakenleven krijgen de colberts steeds meer weerwoord van mantelpakjes. Het percentage kunst van vrouwelijke makers aan museumwanden blijft echter laag.

Burgemeestersvrouw die brouwt

Maar het Rijksmuseum is bezig met een inhaalslag in de vorm van Vrouwen van het Rijksmuseum, een programma dat onderzoek, aankopen en publicaties combineert en nu een jaar bestaat. Behalve Leyster hebben inmiddels ook Gesina ter Borch en Rachel Ruysch een plek in de eregalerij. Op de afdeling 20ste eeuw kijkt Charley Toorop de bezoeker met zelfverzekerde blik aan.

En sinds kort is ook een schilderij te zien van Suze Robertson, dat decennialang aan de wand bij een particulier hing maar nu in langdurig bruikleen is gegeven. Het lezende meisje, wier hoofd is gevat in een lichtvlek die neigt naar aureool, heeft alles in zich om uit te groeien tot publiekslieveling: intiem maar krachtig, bescheiden van uitstraling maar gedurfd door het experimentele gebruik van bladgoud.

Minder in het oog springend maar minstens zo belangrijk zijn de voorgenomen veranderingen op tekstbordjes. “We noemen vrouwen met voor- en achternaam,” vertelt Jenny Reynaerts, senior conservator en initiator van Vrouwen van het Rijksmuseum. “We willen achterhalen wie zij waren en wat zij deden. Maritge Vooght bijvoorbeeld, die door Frans Hals is geportretteerd, was getrouwd met burgemeester Pieter Olycan. Maar ons beperken tot die informatie verraadt een patriarchale blik. Vrouwen waren in de 17de eeuw veel meer dan hoeders van het gezin. Vooght runde samen met haar man een bierbrouwerij en was een zakenvrouw. Met een nieuw tekstbordje hebben we die blinde vlek weggewerkt.”

‘Pietje – Lezend meisje’, Suze Robertson, circa 1898. Beeld Rik Klein Gotink

Een zaal vol schoenen

Sinds de lancering van Vrouwen van het Rijksmuseum doen twee onderzoekers fulltime onderzoek naar de museumcollectie. “De database is nooit getagd op gender,” zegt Reynaerts. “Maar aanvinken van het vakje man of vrouw is niet genoeg. We willen weten welke rollen mensen hebben gespeeld bij het maken van kunstwerken of de verwerving ervan.”

Dat is niet altijd makkelijk, bijvoorbeeld bij vrouwelijke verzamelaars die werk doneerden aan het museum. Tot 1957 waren getrouwde vrouwen handelingsonbekwaam en konden ze zelf niets ondertekenen. Daardoor komen hun namen niet voor in de archieven.

“Vrouwelijke kunstenaars konden geen lid worden van een gilde en waren uitgesloten van opleidingen”, vertelt de conservator. “Ze konden moeilijker beschikken over een eigen atelier en maakten gebruik van de werkplaats van man, broer of vader. Het is overigens opmerkelijk dat toen de fotografie opkwam veel vrouwen zich daarmee bezighielden. Het was een experimenteel medium dat op een huis-tuin-en-keukenmanier werd beoefend. Een van onze recente aankopen is een fotogram die Bertha Evelyn Jaques maakte rond 1900.”

Fotogram van plant, ‘Tree-in Gov. Cleghorn's Place, Honolulu’, Bertha E. Jaques, 1908. Beeld Rijksmuseum

Niet onder een kaasstolp

Kunstnijverheid is bij uitstek een domein waar vrouwen actief waren, maar de makers zijn bijna allemaal anoniem. De schenking van een 18de-eeuws damasten tafellaken bood dan ook een buitenkansje. De familie die het eeuwenlang in bezit had, leverde er een briefje bij waarin weduwe De Veer trots meldt dat de draden voor ‘dit taavel laaken met 12 servette’ gesponnen zijn door haar overgrootmoeder Margrieta van Kuijk.

De nieuwe aanwinsten van vrouwelijke makers vinden hun weg naar de museumzalen. Reynaerts: “Iedere dinsdagavond zijn er wisselingen. Zo krijgen we geleidelijk meer vrouwen op zaal.”

Daarnaast worden er tentoonstellingen gemaakt die geheel gewijd zijn aan vrouwelijke makers, zoals vorig jaar de buitenbeelden van Barbara Hepworth en op dit moment Vrouwen op papier dat is samengesteld met werk uit het prentenkabinet en de tentoonstelling van de hedendaagse boekenmaker Irma Boom. “Maar we willen vrouwen niet telkens apart presenteren, dan zet je ze weer onder een kaasstolp,” vindt Reynaerts. “Volgend jaar zomer kiezen we voor een bredere aanpak met een tentoonstelling over mannelijkheid en vrouwelijkheid in de kunst. Het gaat erom hoe mensen hun genderidentiteit uitdrukken. We tonen kostuums, pruiken, juwelen en zelfs een hele zaal vol schoenen.”

Steun van Chanel

Vrouwen van het Rijksmuseum ging van start met de steun van een nieuw opgericht fonds. Het programma heeft nu flink meer vaart gekregen door de betrokkenheid van Chanel, dat zich in eerste instantie voor drie jaar heeft gecommitteerd. De steun van het luxemerk is niet meer dan logisch, vindt Yana Peel, global head of arts and culture van Chanel. “Ons bedrijf werd opgericht door een vrouw, Coco Chanel. Zij steunde honderd jaar geleden al kunstenaars, van choreograaf Sergei Diaghilev en componist Igor Stravinsky tot dichter Jean Cocteau en schilder Salvador Dalí. Ook de huidige CEO is een vrouw en 75 procent van ons personeel bestaat uit vrouwen. Wij hechten aan rolmodellen, ook in musea. Want wat je niet ziet, kun je ook niet worden.”

Chanels verbintenis aan het Rijksmuseum is volgens Peel veel meer dan traditioneel sponsorschap, waarbij geld wordt overgemaakt in ruil voor een logo op de website en catalogi. Het bedrijf wil een actieve partner zijn, onder andere door professionals van de verschillende musea die het ondersteunt aan elkaar te koppelen. Zo kwam de conservator van de National Portrait Gallery spreken op het symposium Shattered Ceilings, dat op 8 maart werd gehouden in Amsterdam. Met de steun van Chanel heeft het Londense museum de vaste, door mannen gedomineerde opstelling helemaal herzien en heropent het deze zomer met een 48 procent vrouwelijk aandeel.

Op het symposium was ook ruimte voor bijdragen van andere partners, zoals de Universiteit van Amsterdam. “Studenten hadden onderzoek gedaan naar zogenaamde pendantportretten, afbeeldingen van vrouwen die vaak alleen als ‘vrouw van’ te boek staan,” vertelt Reynaerts. “Met relatief weinig archiefkennis en in slechts zes weken haalden ze veel boven water. Als er over een specifieke vrouw niets te vinden was, deden ze een soort vergelijkend warenonderzoek.”

“Bij een admiraalsvrouw keken ze bijvoorbeeld naar wat de vrouw van Michiel de Ruyter deed. Als haar man zes, zeven jaar op zee was, zorgde zij voor de bevoorrading van de schepen. Dat betekent dat ze kon budgetteren, lezen en schrijven. Als je je dat beseft zie je op de achtergrond van het portret een schip in rustig water: haar werkdomein. Zo laat meer informatie over de geportretteerde je kijken voorbij de parels en de prachtige jurk.”

Scherven herschikken

Bij aanvang omvatte de werkgroep Vrouwen in het Rijksmuseum 10 museummedewerkers. Die groep is inmiddels uitgedijd tot 22 en blijft groeien. “Het wordt steeds meer een vanzelfsprekend onderdeel van het museum,” constateert directielid Crebolder tevreden. “Met de aandacht voor diversiteit en inclusie is de tijd er rijp voor. En we hebben nu de intentie en de middelen om het vrouwelijke geluid te verankeren in de collectie en de manier waarop we die presenteren. Dit is niet de zoveelste golf maar een permanente verandering. De titel van symposium Shattered Ceilings is veelzeggend. We zijn door het glazen plafond heen gebroken maar we moeten nu bedenken wat we met de scherven doen, hoe we ze herschikken tot een nieuw mozaïek.”

“Het Rijksmuseum is een brandpunt en een zoeklicht,” typeert Peel de rol van het instituut bij het herschrijven van de geschiedenis, dit keer met vrouwen erin. “We moeten naar een evenwichtiger verhaal. En we moeten de geschiedenis activeren om de toekomst te formuleren. Want ik geloof het echt: we staan aan de vooravond van een gouden eeuw voor vrouwelijke kunstenaars.”