Vooral de sfeer is goed bij het Syrische Sham in West (7)

Er zijn twee Shams in Amsterdam. De uitbater van de zaak waar we vanavond eten, begon ooit in de Warmoesstraat (waar mijn voorganger at en erg tevreden was), maar vertrok daar na onenigheid met de eigenaars van het pand om zich onder dezelfde naam in de Witte de Withstraat te vestigen. Tijd om te kijken hoe het hem nu in West vergaat.

Wie binnenstapt bij Sham landt in een prettig soort bedrijvigheid, en het personeel (vrijwel allen statushouder) heet ons welkom alsof we na een lange en verlaten weg de markt van een kleine nederzetting hebben bereikt.

Hoewel de zaak vol staat met tafels hebben we van andere gasten geen last: al snel is het zó druk dat we alleen onszelf kunnen volgen. De bediening is behulpzaam en komt oprecht en warm over, wat iets zegt over Syrische gastvrijheid, maar vooral over de bedrijfsvoering van Sham. Aan de gezichten van personeel is altijd af te lezen hoe een zaak gerund wordt.

We worden voorgelicht over de ruime kaart en volgen graag de suggestie van onze ober: een gemengd voorgerecht voor twee gevolgd door een dito hoofd (Sham Royal, €35 p.p.). Te drinken bestellen we een karaf kraanwater, die ongevraagd voorzien wordt van munt en citroen, en een fles nogal stoffig smakende Merlot uit de Libanese Bekaavallei (Château Oumsiyat, €37,50).

Negen items

Gemengd is ons voorgerecht zeker, met maar liefst negen items. Houdt u van een volle tafel, dan is Sham de zaak voor u. We treffen met rijst gevulde rolletjes wijnblad die zo sappig zijn dat we na het eten ervan met glimmende lippen en wangen doorpakken naar een muhammara die naast paprika en walnoot ook pistache en tahini bevat. Van de pistache lijkt me dat zonde, omdat die nootjes duur zijn en je ze nauwelijks proeft.

Best

Hoewel we een aantal erg smakelijke gerechtjes aten, zou ik vooral de uitstekende sfeer opvoeren als reden om te gaan. Minder

Het timbaaltje van lam, rijst en aubergine bij ons gemengde hoofdgerecht valt tegen door het vrij droge vlees. Opvallend

Tijdens ons bezoek vertelt de ober dat ze bezig zijn met een vestiging in Oost. De locatie hoop ik binnenkort als nieuwtje te kunnen melden.

Verder treffen we de zalvigste en meest frisse hummus, wat dunne baba ganoush die met een overdaad aan granaatappelpitten gegarneerd is, een ‘moussaka’ die zich het best laat vertalen als niet helemaal gare ratatouille met klontjes harde knoflook, en moutabal, wat een erg fijn gerechtje is van met tahini aangemaakte geroosterde aubergine.

Ook zijn er twee pakketjes van een bros deeg, gevuld met verse geitenkaas (altijd fijn, zij het wat saai), en een interessant maar ietwat flets gerechtje van yoghurt met beetgare bulgur, ui en walnoot.

Oranje bezorgtassen

Omdat we naast de keuken zitten zouden we best last kunnen krijgen van het komen en gaan van jongens met oranje bezorg-rugtassen, maar de vriendelijkheid waarmee ze door bediening en keuken worden opgevangen maakt hen eerder onderdeel van onze prettige ervaring dan een storende factor.

Centerpiece van onze mezze is een kom fattoush, gemengde salade met dressing op basis van granaatappelsiroop en krokante platbroodflinters bij wijze van croûtons. We vragen of we ook een portie kibbeh nayyeh kunnen krijgen (gehakt rauw vlees met bulgur), maar krijgen te horen dat dit er vandaag niet is.

Wat we wél op verzoek krijgen is een portie kippenlever bij ons gemengde hoofdgerecht, dat verder bestaat uit drie spiesen van de grill en een gerechtje in timbaal met rijst en lam en aubergine.

In tegenstelling tot de versie met granaatappelsiroop die onze aandacht op de kaart trok, blijkt onze erg gare kippenlever gestoofd met paprika en ui. Jammer, want we hoopten juist op de combinatie met de zoetzure stroop. Het lamsvlees van de timbaal is aan de droge kant, wat nauwelijks verholpen wordt door de aubergine. Van de mixed grill is de in yoghurt gemarineerde kip de beste, sappig en met een lichtfris yoghurtzuurtje. De spies met stukjes lam is fijn, het vlees gaar maar sappig. Minst is onze platte spies met lamsgehakt: het gebruikte vlees lijkt te mager, en met een te fijne maalschijf verwerkt.

Mozzarella voor erna

De dessertkaart is heel klein, en bij onze Syrische kardemomkoffie proeven we de baklava: wat dichter van structuur dan de Turkse maar erg fijn van smaak, een griesmeeskoekje met pistachenootjes erin (erg stevig), en een zoetigheid van ‘mozzarella’ met rozenwater en pistache-kruim, die een funky noot aanslaat: tegelijk vreemd en verslavend lekker.

Restaurant Sham biedt een prima prijs-kwaliteitsverhouding en een uitstekende sfeer. De keuken presteert overwegend goed, maar mag nog wel wat preciezer gaan werken, met meer controle op garing, smaken en hun verhoudingen. Een afgeladen restaurant te eten geven én de hele avond meeneemmaaltijden schuiven is niet makkelijk, maar daarop zouden ze op den duur toch ingesteld moeten zijn.

