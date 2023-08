Voor wie troost zoekt in de zomer: de ananas-kip van Raghenie Bhawanie

Zoetzure ananas-kip

Ingrediënten voor 4 personen

1 blik ananasstukjes op sap van 230 g, sap en ananas gescheiden

1 el natuurazijn

3 el ketchup

2 el sojasaus

2 tenen knoflook, fijngehakt

Een duim gember, fijngehakt (evenveel als de knoflook)

500 g kipdijfilet, in hapklare stukken gesneden

2 eieren

100 g maizena

2 paprika’s, in stukken van 2x2 cm

2 middelgrote uien, in stukken van 2x2 cm

Zonnebloemolie om in te frituren en te bakken

Bereiding

Begin met het maken van de zoetzure saus. Doe hiervoor de fijngesneden knoflook, gember, het sap van de ananas uit blik, sojasaus, ketchup en azijn bij elkaar, roer goed door en zet apart.

Vul een diepe (gietijzeren) pan met een dikke bodem olie – zo’n 5 cm. Steek een keukenthermometer in de pan en verhit de olie tot 180 graden. Draai het vuur lager, maar zorg dat de olie dezelfde temperatuur houdt. Kluts de twee eieren en doe deze in een kom, en doe de maizena in een andere kom. Haal de kip eerst door het ei en vervolgens door de maizena. Zorg dat elk stukje kip rondom met het beslag is gecoat. Frituur de kip in 5-7 minuten of tot deze goudbruin en gaar is.

Verhit een paar eetlepels zonnebloemolie in een wok of koekenpan en bak hierin de paprika en ui ongeveer 5 minuten of tot de ui ietwat glazig begint te zien – je wilt paprika knapperig houden. Doe de saus en de ananas erbij en breng aan de kook. Doe de kip in de pan, roer nog een paar minuten (maximaal 3) door tot de saus is ingedikt. Serveer met dun gesneden ringen bosui en rijst.