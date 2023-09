Voor ouders die ze niet zien aankomen: ‘Wij hebben alle studiedagen gekoppeld aan activiteiten voor kinderen’

Beeld Daniel Rozenfeld

U werd niet vrolijk van al die studiedagen?

“Dat klopt. Het komt altijd net effe niet uit, dat je denkt: wat ga ik nú weer doen.”

Wat doet u in zo’n geval?

“Kijken of oma die dag toevallig vrij is. En anders even overleggen met mijn vrouw: wie pakt de eerste helft, wie de tweede, moeten we schuiven met onze agenda’s? Maar soms lukt het gewoon niet: we geven allebei les op vaste tijden.”

Dus u dacht: hier moet ik wat op verzinnen?

“Een poos terug besloot ik om de hele klas van mijn dochter op een studiedag uit te nodigen te komen zwemmen bij het zwembad waar ik lesgeef. Ouders maakten daar heel gretig gebruik van. Er waren 29 kinderen in het zwembad. De ouders gooiden hun kinderen nog nét niet uit de bakfiets, ze vonden het fantastisch. Logisch: ze konden plots boodschappen doen, tóch nog even werken.”

Nu is er een site. Wat kunnen ouders daarmee?

“Wij hebben alle studiedagen van inmiddels 24 Amsterdamse scholen verzameld en gekoppeld aan allerlei activiteiten. Een dagje naar de manege, de hele dag skiën bij Snowworld, dat soort dingen. Dagvullende activiteiten, maar een uurtje ergens zwemmen kan ook.”

Kunnen we spreken van een uit de hand gelopen project?

“Het was een hele klus om te organiseren, vooral omdat scholen niet op hetzelfde moment studiedagen inlassen. Ik heb er, samen met een vriend van me, zeker een jaar van mijn leven ingestopt. Nu gaan we eens bekijken of we er ook wat aan kunnen terugverdienen. Misschien rollen we het dan wel uit over heel Nederland. Ook daar zijn studiedagen.”