Voor op je (deluxe) verlanglijstje: een champagnekoelkast

Beeld Eurocave

In 1978 ontwierp Eurocave de eerste wijnkast ter wereld. Wanneer bedachten jullie: champagne heeft een eigen kast nodig, te koop vanaf 6565 euro?

“Champagne kan in een normale klimaatkast, maar vanuit de markt, vooral vanuit België, kregen we ook de vraag naar iets speciaals. De diameter van de champagnefles wordt wat breder, dan liggen ze net niet goed in een normaal plateau.”

U voelt hem aankomen: een koelkast speciaal voor champagne is wel wat decadent, zeker in deze tijd.

“Ja, dat klopt, het is een luxeproduct. Toch bestaan er in elke categorie verzamelaars. En die hebben bijvoorbeeld alle jaargangen van een bepaald champagnemerk thuis en die willen ze tentoonstellen. De Divine is gemaakt met de gedachte dat je hem in je woonkamer wilt zetten.”

Is Nederland een champagneland?

“Nee, hier drinken we het eigenlijk alleen met nieuwjaar. In andere landen drinken ze het veel meer en vaker. Daar is het meer een wijn.”

Dus we moeten meer champagne drinken?

“Niet per se, er zijn ook veel andere lekkere bubbels.”

Hoe serveer je champagne het best?

“Dat is afhankelijk van de soort. De meestverkochte flessen zijn instappers, neem een non-vintage Moët & Chandon. Die drink je het best op een graad of 7, 8. Een vintage champagne heeft het karakter van een bepaald oogstjaar en is gelaagder. Die drink je beter op een graad of 10, 11.”

Liggend bewaren of in je koelkastdeur?

“Liggend, want dan droogt de kurk niet uit. Maar eigenlijk moet je hem niet zo lang bewaren, een normale champagne wordt er dan niet beter op. Je moet de fles vooral snel opentrekken.”