Voor Noraly Beyer en Joost Prinsen kun je alleen maar warme gevoelens koesteren

Lips wil zich vooraf eerst even verontschuldigen: als hij Joost Prinsen ziet moet hij nog altijd denken aan Erik Engerd, de legendarische kinderheld uit de Stratemakeropzeeshow. Na het overlijden van zijn vrouw vond hij een nieuwe liefde: Noraly Beyer, die Lips ook nog zo goed kent als nieuwslezeres van het NOS Journaal.

Twee oude mensen voor wie je eigenlijk alleen maar warme gevoelens kunt koesteren. Het stel was dinsdagavond voor het eerst als acteursduo te zien in de dramaserie Nood, waarin vier 112-centralisten met uitzonderlijke noodgevallen te maken krijgen.

Prinsen en Beyer speelden het getrouwde stel Leen en Jacintha. Zij heeft dementie en belt de centrale omdat er een pannetje in brand staat. Haar man probeert haar met de hulp van centraliste Lieke (Melody Klaver) rustig te houden. Dat lukt, tot Jacintha zich herinnert dat haar kanaries in de gang staan.

Lips keek geboeid toe. Hij zag liefde op het scherm. Een gestolen kusje. Prinsen en Beyer deden een dansje in de slaapkamer, terwijl de rook onder de deur door kwam. Je zag het ze zo doen, in hun eigen slaapkamer, in hun eigen huis.

Nadat Jacintha in paniek de kamer heeft verlaten om haar kanaries te redden, slaat bij Leen de stemming om. “Heeft u een man,” vraagt hij aan de centraliste. “Houdt u van hem? Dat is mooi, hè? Maar ook eng. Je wilt dat hij zich goed voelt, dat hij gelukkig is en gezond. Maar stel nu eens dat hij ziek is en jij weet dat het almaar erger wordt?”

Leen bleek zelf het vuurtje te hebben gestookt om zijn vrouw aan het einde van haar leven een lijdensweg te besparen. Liefde tot de dood erop volgt. Lips moest onvermijdelijk denken aan de echte Joost Prinsen en Noraly Beyer. Even liep er een rilling over zijn rug.

