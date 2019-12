Voor het eten hoeft u niet naar restaurant Ten onder het Stedelijk (6)

Ten, Museumplein 10. Beeld Eva Plevier

Een regenachtige dag, een traag opstaan in het hotel. Op ons gemak doen we de zalen van het Stedelijk aan, elkaar zo nu en dan aanstotend, soms zittend om langer naar een werk te kijken. Honger dient zich aan, wordt genegeerd en vergeten, tot we ons slap voelen, kribbig worden.

We lopen terug langs dat ene schilderij waarvan we sprakeloos werden en ontdekken dat het niet veel indruk meer maakt, halen onze jassen op en koersen naar het deels inpandige ‘good food café’ Ten.

Wat een geluk, zo’n ruime zaak onder het museum, waar een mens zich kan versterken zonder de regenbuien in te ­hoeven.

Online geklaag

We bemachtigen het laatste van de vele tafeltjes en zien dat er online flink geklaagd is over de wachttijden en bediening, maar terwijl de zoveelste wolk breekt boven de Van Baerlestraat is één ding zeker: wij gaan nergens anders heen. Binnen twee minuten staat er een vriendelijke serveerster aan onze tafel. Met opgetrokken wenkbrauwen kijken we elkaar aan en bestellen koffie. So far so good.

Smulpapen, blini’s en etiquette

De kaart (lunch is ook diner) is opgebouwd uit moderne standaardhapjes. Van pastasalade tot sticky ribs en burrata: voor de kleine en grote eter. Wij bestellen een saoto (€8,60), de vega taco’s (€8,60), een pita sabich (€8,80), pastasalade (€13,40) en gegrilde bosui met romesco (haksel van amandelen en pepers, €5,50).

Fris en kleurrijk

Inmiddels valt op dat bij elk ­openen van de deur naar het plein een ijzige wind opsteekt die mijn gezelschap zó onbehaaglijk maakt dat we besluiten van plek te wisselen. Ik heb daar al snel spijt van. Het wachten duurt lang, maar niet eindeloos.

De pasta van onze salade heeft een rijstkorrelvorm en alles op het bord oogt fris en kleurrijk, met kreukloze sla en gegrilde courgette, minimaiskolf en paprika (helaas mét vel). Bovenop treffen we slingers gefrituurde schorseneer en pompoenpitten. Een plaatje, dat dan ook als een foto smaakt: nergens zuur of zout te vinden. De groenten missen roostersmaak en grillstreepjes. Met dezelfde ingrediënten, een paar minuten meer geduld en wat zoutkorrels erbij, smaakt dit stukken beter.

Best

Het sinaasappeltaartje is erg fijn en wordt mooi bijgestaan door een prima grapefruitsorbet. Minder

Geroosterde kokosschilfers met een stukje nauwelijks gegrilde ananas en uiteenvallend kokosschuim maken samen geen dessert. Opvallend

Ten presteert ondanks de juiste ingrediënten en aardige recepten onder de maat. Met een beetje meer aandacht voor smaken en temperaturen zou alles stukken beter zijn.

Een ander minpunt is dat alles erg koud is, alsof die wind ook door de keuken jakkert als er gasten binnenkomen.

De kippensoep (saoto) is ­helder, zowel verfrissend als aansterkend, en het gekookte ei erin is perfect: het geel zacht en nog glazig in het midden. Wat weinig vulling, dat wel, en een minimale hoeveelheid koude rijst ernaast.

Onze vega taco’s zijn de harde variant die tot de jaren 2010 de enige was die Holland kende, en lijken ook uit zo’n Casa Fiestadoos te komen.

De pulled jackfruit erin is goed bedacht omdat die vrucht makkelijk te marineren en kruiden is, en echt vleesachtig kan aandoen. Deze is echter koud en flauw; hij wordt vergezeld door crème fraîche en (smaakvolle) guacamole.

Zoutloos

Dan proeven we een pita sabich (gefrituurde aubergine) met weer zo’n perfect ei, maar bleke aubergine, terwijl die pas echt lekker wordt als hij kleur pakt. We treffen een haksel van tomaat, komkommer en rode ui, en een aanvankelijk onplaatsbare saus die bij nader inzien amba (pittige mangodip) en tahini door elkaar moet zijn.

Alles aan het broodje is koud en er lijkt geen zout aan te pas te zijn gekomen, wat ook geldt voor de gegrilde bosui die we als bijgerecht bestellen. Verhit en nauwelijks gegrild, al is de romesco prima.

Ten Good Food Café

Museumplein 10, 1071 DJ Amsterdam

ma-vr vanaf 08.30 uur, za & zo vanaf 09.00 uur

tenamsterdam.nl

Ik bestel een sinaasappeltaartje (€8,60) en dat is fijn: een soort sinaasstickytoffee-pudding zonder toffee. De grapefruitsorbet past er uitstekend bij, maar het matige kokosschuim mag van mij wegblijven.

De gegrilde ananas van mijn gezelschap is nauwelijks gegrild en ligt op een lading snippers van geroosterde kokos. Ook hier vinden we dat kokosschuim. Dit is met geen mogelijkheid een gerecht te noemen (€8,60).

Nét dat beetje extra

Hoewel we breeduit besteld hebben, valt de rekening tegen, en dat zit hem er vooral in dat het sinaasappeltaartje als enige echt werkt. Met nét dat beetje extra aandacht voor temperaturen, zuur- en zoutgehalte zou alles gesmaakt hebben, en betaalden we makkelijker tachtig euro voor een ruime lunch.

Zoals de zaken staan zou ik, zelfs als toerist met een hongerklop, een ander tentje in de buurt zoeken. Ook als het regent.

