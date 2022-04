Voor het eerst een échte winkel: Amsterdam Vintage Clothing zit nu aan de Prinsengracht

Beeld Daphne Lucker

Bij het hoekpand aan de Prinsengracht kun je door de ramen aan beide kanten naar binnen gluren. Wie dat doet, ziet een nette maar informele winkel. Een paar zitzakken op de grond, een glazen tafel met een bos bloemen in het midden van de ruimte en aan de wanden rekken met populaire designerkleding.

Amsterdam Vintage Clothing is, na jaren als pop-up en webshop te hebben bestaan, sinds begin april ook als fysieke winkel te vinden. Eigenaar Tim van Soest (25) is trots op zijn concept. “Ik wil af van het taboe dat tweedehands merkkleding vies of in slechte staat zou zijn.” Hij wast en stoomt alles grondig en controleert de kleding op gaten. “Zo hebben klanten niet het gevoel dat ze tweedehands kopen en kan je een kledingstuk toch een tweede of derde leven geven.”

Er is een aantal categorieën kleding te koop: er zijn designermerken, outdoor en de standaard favorieten als Nike en Adidas. Wat er in de aanbieding is, verschilt. “Het hangt er heel erg vanaf wat ik kan vinden,” zegt Van Soest, “Ik ben continu op zoek naar de mooiste stukken die ik tegen een klein deel van de originele prijs aan kan bieden.”

Populair onder studenten zijn nu de Ralph Lauren-overhemden; gemiddeld kosten die €45. Momenteel heeft Van Soest ook kleurige Versace-overhemden uit de jaren negentig (€150 à €300). “Misschien wat spannend voor sommigen, maar de liefhebbers zijn er helemaal dol op.”

Amsterdam Vintage Clothing Prinsengracht 226

