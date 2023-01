Voor feestgangers uit het centrum is snackbar Aldisco zeker de omweg waard

Aldisco. Beeld Eke Bosman

Een nachtwinkel in Amsterdam: hartstikke normaal. Een snackbar in Amsterdam: ook hartstikke normaal. Een snackbar en nachtwinkel in één: dat komt niet zo vaak voor. Maar wat is het ideaal. Aldisco aan de Jan Pieter Heijestraat in Oud-West is er zo eentje. Het is een favoriet van de buurt, maar ik zou eerlijk gezegd iedereen die in het centrum uitgaat willen aanraden om even 5 à 10 minuten om te fietsen. Om vervolgens bij Aldisco lekker de frituurlucht in te ademen en een snackje te verorberen. En heb je nog dorst, dan kun je er (zie foto) ook nog een chique fles wijn halen. Heb je geen wijnglas in de buurt? Zelfs die is te halen bij de zaak. Het zijn van die kleine dingen die mij als consument gelukkig maken, en dan heb ik het nog niet eens over de snacks gehad. Ik zou graag de berenklauw – of de berehap, Spoetnik, gefrituurde bal gehakt; hangt ervan af waar je bent opgegroeid – willen aanraden. En dan zijn ze daar zo aardig dat ze er zo’n flinke klodder mayonaise erop doen, zodat je droge mond – alcohol maakt droog – goed gezalfd wordt. Overigens wil ik de frietpatatjes ook aanraden, die zijn meer dan prima. Dus, resumerend: een fijne nachtwinkel, een fijne snackbar, fijn personeel dat zich raad weet met de ene na de andere dronken klant. Dat verdient een pluim.

Aldisco Nightshop

Jan Pieter Heijestraat 123 /HS

ma-zo 17.00-02.00 uur