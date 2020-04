Voor even weer samen in de Quarantainer

Paco Voorhans (48) is ongeneeslijk ziek en bedacht de Quarantainer, een mobiele ontmoetingsplek voor zorg­instellingen. Amsterdam kreeg vorige week de eerste. ‘Ik hoop dat ze zich sneller verspreiden dan mijn uitzaaiingen.’

Op de vraag hoe het met hem gaat, antwoordt Paco Voorhans: “Wat zal ik zeggen? Een dag niet gekankerd is een dag niet geleefd.” Het is typerend voor hoe Voorhans in het leven staat; met een flinke dosis zwarte humor. In oktober kreeg hij te horen dat hij een ongeneeslijke vorm van kanker heeft. Hoe lang hij nog te leven heeft is onduidelijk.

“Ik had vier jaar geleden kanker, daarvan was ik genezen, maar het is teruggekomen en dit keer is het niet te genezen. Ik hoef niet te weten hoe lang ik nog heb. Zolang de artsen me nog blijven behandelen, put ik daar hoop uit. Ik ben vooral blij met elke dag die ik er nog mag zijn.”

Voorhans was jaren mede-eigenaar en het gezicht van beveiligingsbedrijf ’t Kollektief, verantwoordelijk voor ­onder meer de beveiliging op grote Amsterdamse festivals. Vorig jaar richtte hij een nieuw bedrijf op, Varen Met Vrienden, en begon hij in oktober als salesmanager bij Eventcare, een evenementen- en productiebedrijf.

Na het bericht over de lockdown in maart kwam het team van Eventcare digitaal samen om te brainstormen over hoe het nu verder moest. “De evenementenwereld is door het virus met een oerknal tot stilstand gekomen en zal er straks als laatste weer bovenop komen. We wilden als ­bedrijf vooral niet stilzitten nu, maar kijken of we onze krachten konden bundelen.”

Juist op die dag had Voorhans te horen gekregen dat er ook tumoren in zijn hoofd waren gevonden, waardoor hij dubbel ziet en een ooglapje moet dragen. “Mijn situatie had mij aan het denken gezet: wat als ik tijdens deze crisis in de laatste fase van mijn leven beland, betekent dit dat ik dan niet bij mijn geliefden kan zijn en dat ik geen afscheid kan nemen en alleen moet sterven? Het leek mij een mooi idee om iets te kunnen doen voor patiënten die nu vereenzamen in ziekenhuizen en zorginstellingen, iets waardoor ze toch in verbinding kunnen blijven met hun dierbaren.”

Dubbel babyfoonsysteem

Voorhans kwam tijdens de brainstorm met het plan om een container te ontwikkelen die eruit ziet als een woonkamer en die geplaatst kan worden bij zorginstellingen. De container heeft twee compartimenten, in het midden ­gescheiden door een plexiglas plaat met een intercomsysteem, met elk een eigen ingang. “Iedereen in het bedrijf ­reageerde enthousiast.”

Tekeningen werden gemaakt en via Gofundme kwam er een crowdfundingsactie. Binnen twee weken was er al voldoende geld opgehaald om twee prototypes te laten bouwen. Na vier weken was er al bijna 30.000 euro gedoneerd en werd nog eens twee keer 5000 euro toegezegd.

Het interieur is circulair en volledig ­opnieuw te gebruiken om zo min mogelijk afval te creëren. Om met elkaar te kunnen spreken, wordt gebruikgemaakt van een dubbel babyfoonsysteem, waarbij beide kanten met elkaar in contact staan via een radioverbinding die niet aangeraakt hoeft te worden.

Een vrouw kan voor het eerst sinds weken haar man, die in het woon-zorgcentrum verblijft, achter glas weer spreken en zien. Beeld Jean-Pierre Jans

Diverse zakelijke partners boden vanaf dag één hun steun aan, waaronder medisch consultant Kinase, pr-­bureau Baas en een groep oud-medewerkers van entertainmentbedrijf ID&T die de website ontwikkelden. Voorhans: “Het is fantastisch dat zoveel mensen belangeloos wilden meewerken aan dit project. Niemand hoeft er iets voor te hebben, maar het zou mooi zijn als we iedereen die heeft meegeholpen straks toch een beetje kunnen betalen voor hun inzet.”

De Quarantainer, zoals de mobiele ontmoetingsplek heet, was binnen drie weken af, vorige week werden de eerste twee geplaatst op testlocaties in Utrecht en in Amsterdam bij woon-zorgcentrum De Buitenhof. Wethouder Zorg Simone Kukenheim was erbij, en noemde de Quarantainer een hartverwarmend initiatief.

Kukenheim bij de opening: “Het helpt niet alleen de mensen die in een zorginstelling verblijven, maar is ­zeker ook belangrijk voor hun familieleden die door de ­coronacrisis opeens niet meer langs kunnen gaan bij ­geliefden en veroordeeld zijn tot beeldbellen om elkaar te zien of spreken. Ik ben ontzettend trots dat dit prachtige concept nu ook in Amsterdam staat.”

De Quarantainer is niet voor coronapatiënten, maar voor alle patiënten die indirect worden getroffen door het ­virus. Er kunnen maximaal drie mensen in worden ontvangen, na afloop van elk bezoek worden de ruimtes ontsmet.

Bij de plaatsing van de eerste ontmoetingsplek zag Voorhans voor het eerst sinds de lockdown zijn tachtigjarige moeder en broer weer. Het werd een emotioneel weerzien. “Ik ben best een botte boer, maar dit raakte me toch meer dan ik vooraf had verwacht. Het was heel bijzonder om weer even samen te kunnen zitten, elkaar aan te kunnen kijken en met elkaar te kunnen praten.”

Samen zitten

Inmiddels is ook The Paco Foundation opgericht, die creatieve oplossingen wil ontwikkelen om mensen die dit nodig hebben dichter bij elkaar te brengen en te verbinden. Voorhans is vereerd dat zijn naam aan de stichting is verbonden, maar voelt zich wat onwennig onder ­alle aandacht. “Ik ben altijd meer comfortabel achter de schermen ­geweest, ik stamp liever een bedrijf uit de grond zonder in de picture te staan, maar dit is voor een heel goed doel. ” Lacht en zegt: “Inmiddels ben ik een echte BK’er aan het worden, een ­Bekende Kankerlijer.”

Paco Voorhans in gesprek met wethouder Zorg Simone Kukenheim. Beeld Jean-Pierre Jans

Verrassing

Voorhans en zijn vrouw leven sinds de coronacrisis in isolement – alleen voor de plaatsing van de twee eerste Quarantainers verliet hij zijn huis en om zijn vrouw Inge te verrassen voor haar 41ste verjaardag.

“Ik nam haar mee naar de plek met het mooiste uitzicht over de stad, de A’DAM Toren. DJ Phil Horneman draaide onder andere Love is Strong van The Rolling Stones, Nergens goed voor van De Dijk én You are the Sunshine of my Life van Stevie Wonder. Nummers waar we op onze trouwdag in 2012 ­samen op hebben gedanst. Ik wil nu nog zoveel mogelijk mooie herinneringen maken samen met Inge en met mijn vrienden en familie.”

“Al te ver vooruitkijken doe ik niet, maar als ik deze coronaperiode overleef, is het eerste wat ik doe een feestje vieren met mijn dierbaren. Dat ik in deze fase nog heb kunnen bijdragen aan de totstandkoming van een mooi project is natuurlijk bijzonder.”

Door zorginstellingen in heel Nederland zijn in totaal al dertig Quarantainers aangevraagd. Prijzen zijn variabel en afhankelijk van hoe lang en uitgebreid ze hem willen. Voorhans: “Ik hoop dat ze zich razendsnel verspreiden, vele malen sneller dan de uitzaaiingen in mijn lichaam.”

Kijk voor meer informatie op www.quarantainer.nl.